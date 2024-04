OpenAI hizo famoso a Sam Altman, pero sus inversiones lo convirtieron en multimillonario

En el verano de 2017, el director ejecutivo de Superhuman, Rahul Vohra, comenzó a enviar mensajes frenéticamente a sus inversores, uno por uno. Su startup había probado una actualización pendiente del navegador web Chrome de Google y, debido a un cambio de código aparentemente inofensivo, el servicio de correo electrónico inteligente de Superhuman se había estropeado de la noche a la mañana. El daño pareció involuntario (nadie en Google parecía darse cuenta de que alguien estaba construyendo sobre ese código polvoriento), pero para Superhuman, la crisis fue “existencial”.

Las empresas de capital de riesgo con las que Vohra contactó se encogieron de hombros con impotencia, alegando que no tenían línea directa con la persona adecuada en Googleplex. El viernes por la noche, Vohra empezó a enviar mensajes a sus inversores ángeles, incluido Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. “Resulta que estoy en una fiesta junto a Sundar [Pichai]”, escribió Altman en minutos, mencionando al CEO de Google. “Apoyar.”

A la mañana siguiente, un vicepresidente de Google se disculpó y lo invitó a la oficina del gigante tecnológico en San Francisco. En los años posteriores, Superhuman ha disfrutado de una estrecha asociación con Google, dice Vohra, incluso se le pidió que probara cambios más recientes en Chrome. Todo gracias a Altman, quien había decidido invertir, a través de un fondo personal que administraba, después de una única reunión de 30 minutos un año antes. “Sam se jugó el cuello por el fundador de una startup que, para él, era una pequeña inversión”, le dice Vohra a Forbes. “Pero para nosotros fue un momento crucial en nuestra trayectoria”.

En el lugar correcto en el momento correcto. Aparentemente infinitamente bien conectados. Rápido y decisivo. Los fundadores respaldados por Altman se hacen eco de estas observaciones del CEO de OpenAI, quien se ha convertido cada vez más en un nombre familiar desde el surgimiento de ChatGPT a fines de 2022 y la explosión de interés en torno a la IA generativa. Altman tiene poco tiempo para las startups en estos días, dijo recientemente a Forbes. Pero permanece en la cima de las listas de deseos de la mesa directiva para el prestigio y situaciones similares de “en caso de emergencia, rompa el vidrio”.

“Sam es raro en el sentido de que es un inversor capaz, pero también hace apuestas audaces”, dice Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y ex director de la junta directiva de OpenAI desde hace mucho tiempo. “Muchos inversores temen fracasar. Invierten en cosas que generarán dinero, pero que no serán potenciales grandes fracasos públicos. Sam se siente muy cómodo aceptando la gran apuesta”.

Y son esas inversiones, no OpenAI valorada en más de 80.000 millones de dólares, en la que constantemente ha afirmado que no tiene acciones, las que colocan a Altman en la lista Forbes de este año de las personas más ricas del mundo por primera vez.

Altman, fundador convertido en socio y presidente de Y Combinator, que ha invertido en varios fondos a lo largo de su carrera, mantiene un laberinto de participaciones que no se comprenden bien. Forbes examinó más de una docena de presentaciones regulatorias y habló con más de una docena de personas familiarizadas con las inversiones de Altman para llegar a la estimación más completa de su patrimonio neto hasta el momento: mil millones de dólares, suficiente para convertir a Altman en un nuevo multimillonario.

La colección personal de artefactos tecnológicos de Altman, por ejemplo, que Hoffman describió a Forbes como que incluía motores a reacción y espadas de la Edad del Bronce, no pudo ser evaluada.

La mayor parte de la riqueza de Altman proviene de inversiones iniciales que van desde participaciones iniciales en empresas de YC, como Reddit recientemente pública y el unicornio fintech Stripe, hasta grandes apuestas más recientes, como la compañía de energía nuclear Helion y la startup de longevidad Retro Biosciences. Forbes estima que su parte de los fondos a través de los cuales realizó algunas de esas inversiones, incluidos Hydrazine Capital y Apollo Projects, vale 145 millones de dólares. Los grandes cheques emitidos a nombre de Helion y Retro representan otros 555 millones de dólares. El resto de la riqueza de Altman proviene de participaciones estimadas en fondos de Y Combinator, alrededor de 90 millones de dólares en bienes raíces en California y Hawaii, y varias apuestas personales más pequeñas.

Eso es sólo lo que Forbes pudo rastrear. Es posible, dijeron fuentes, que Altman conserve otras fuentes de riqueza aún sin descubrir. (La colección personal de artefactos tecnológicos de Altman, por ejemplo, descrita a Forbes por Hoffman como motores a reacción y espadas de la Edad de Bronce, no pudo ser valuada).

Algunos todavía se muestran escépticos de que Altman no tenga ningún beneficio financiero en OpenAI, y la compañía se negó a comentar si tuvo capital en el pasado. Es “difícil imaginar” que un cofundador y director ejecutivo de una gran empresa con fines de lucro no tenga un interés financiero en ella, dijo Song Ma, profesor asociado de finanzas en la Escuela de Administración de Yale: “Así es como funciona el capitalismo. “

OPENAI HIZO FAMOSO A SAM ALTMAN, PERO SUS INVERSIONES LO CONVIRTIERON EN MULTIMILLONARIO

Altman se negó a hacer comentarios para esta historia. Pero en una entrevista de Forbes de 2020, Altman atribuyó gran parte de su éxito inversor a su ojo para las personas. “Algo que he cultivado a lo largo de toda mi carrera, que creo que es la forma en la que he tenido mayor éxito, es encontrar talento súper alto, pero aún no identificado”.

La mitología personal de Altman generalmente comienza en los suburbios de St. Louis, donde aprendió a programar y desmontar una computadora Macintosh a la edad de 8 años. Después de inscribirse en Stanford para estudiar ciencias de la computación en 2003, Altman abandonó los estudios para comenzar la aplicación móvil para compartir ubicación Loopt two. Años más tarde, participó en la primera cohorte de la aceleradora de startups Y Combinator en Cambridge, Massachusetts, junto con Alexis Ohanian de Reddit y Justin Kan de Twitch. En YC, Altman rápidamente causó una buena impresión en el cofundador y presidente Paul Graham, quien en 2009 incluyó al joven Altman en una lista de los cinco fundadores de startups más interesantes de los últimos 30 años, junto con Steve Jobs de Apple, así como Larry Page y Sergey Brin de Google.

Incluso mientras dirigía Loopt, Altman comenzó a invertir en sus pares emprendedores. En 2010, invirtió “pequeñas cantidades” en cuatro empresas, escribió en Reddit. Al año siguiente, Altman se convirtió en socio de YC, un puesto a tiempo parcial que ayudaba a seleccionar, invertir y asesorar a nuevas empresas en sus lotes, mientras compartía una parte de las ganancias futuras. (Los fundadores de Graham y YC se apropiaron de la mayor parte de esa ventaja reservada para la empresa, dijeron dos fuentes a Forbes; Graham se negó a hacer comentarios a través de un portavoz de YC).

“ES COMÚN GANAR MÁS DINERO CON LA MEJOR INVERSIÓN ÁNGEL QUE CON EL RESTO JUNTOS”.

SAM ALTMAN

En 2012, Altman vendió Loopt. La startup había elevado su perfil en el Área de la Bahía, incluso en un momento se presentó en la popular conferencia WWDC de Apple vistiendo polos en capas de color rosa neón y verde, pero el precio fue relativamente modesto: 43 millones de dólares. Altman invirtió parte de las ganancias en un fondo de riesgo de 20 millones de dólares que lanzó ese año, Hydrazine Capital, bajo la tutoría del cofundador y multimillonario de PayPal, Peter Thiel. Con Thiel como su inversor ancla, según dos fuentes, el fondo invirtió el 75% de su capital en empresas de YC, según un perfil de 2016 en el New Yorker. Thiel se negó a hacer comentarios.

Con estas inversiones, Altman comenzó a saborear un mayor éxito financiero. Cinco de sus primeras 40 inversiones valieron 100 veces su capital invertido, escribió Altman en su blog en 2014. La mejor inversión, como reveló Altman en un evento de StrictlyVC el año pasado: la empresa de pagos Stripe, uno de los primeros ex alumnos de YC en la que invirtió mediante cheque escrito a mano. incluso antes de que la empresa fuera registrada oficialmente.

Cuando Graham decidió dejar de dirigir YC en 2014, eligió a Altman como su sucesor. El mandato de cinco años de Altman como presidente de YC estuvo definido por la expansión, estableciendo el fondo de Continuidad del acelerador para seguir invirtiendo en empresas de ex alumnos de YC a medida que crecían y agregando una serie de programas, incluidos cursos en línea para posibles fundadores e inversores, y una conferencia para encontrar los “futuros Elon Musks”, como le dijo a Forbes en ese momento. (En 2023, el actual presidente y director ejecutivo de YC, Garry Tan, cerró abruptamente Continuity, como se detalla en un perfil reciente de Forbes. Altman le dijo a Forbes en febrero que la medida había sido una sorpresa personal, pero que era importante que YC siguiera “experimentando constantemente”. .”)

Para Altman, el proyecto adicional fue OpenAI, la organización sin fines de lucro que cofundó en 2015 con Musk y otros para construir un sistema altamente autónomo más inteligente que los humanos, o “inteligencia general artificial”.

Como director ejecutivo, Altman aplanó la estructura salarial para los socios principales de la empresa, incluido él mismo, de modo que todos recibieron porciones similares de las ganancias del fondo YC recaudadas durante este período, incluido el primer fondo de Continuity de 700 millones de dólares y el segundo fondo de 1.000 millones de dólares, según una fuente familiarizada con su estructura. (YC se negó a hacer comentarios.)

Altman también continuó invirtiendo personalmente, todavía haciendo apuestas principalmente en nuevas empresas afiliadas a YC, como Helion, a quien dijo que alentó a participar en el programa en 2014, y Superhuman, cuyo CEO Vohra había participado con un empresa anterior. En 2015, Altman apareció en la primera lista de Forbes de 30 menores de 30 para capital de riesgo.

Pero si bien se sabía que los socios de YC trabajaban en proyectos paralelos (el propio Altman se había unido por primera vez mientras dirigía Loopt), tales proyectos podrían potencialmente entrar en conflicto con YC. Ese fue el caso de Tan y Ohanian, quienes invirtieron en el fondo de capital de riesgo Initialized Capital cuando aún eran socios de YC y luego se fueron bajo la presidencia de Altman para trabajar en la empresa a tiempo completo (con una parada para Ohanian en Reddit en el medio).

Para Altman, el proyecto adicional fue OpenAI, la organización sin fines de lucro que cofundó en 2015 con Musk y otros para construir un sistema altamente autónomo más inteligente que los humanos, o “inteligencia general artificial”. La transición de Altman a OpenAI fue complicada. En marzo de 2019, YC anunció su salida; Tres días después, OpenAI anunció una nueva entidad con ganancias limitadas que le permitiría recaudar mayores sumas de dinero, con Altman como su director ejecutivo. El Washington Post informó más tarde que Graham había regresado personalmente desde Inglaterra, donde vive con su familia, para despedir a Altman durante ese período. En febrero de 2024, Altman dijo a Forbes:

“DEFINITIVAMENTE QUERÍA EJECUTAR OPENAI A TIEMPO COMPLETO, ASÍ QUE ESO ES ALGO MUY DIFERENTE”. GRAHAM Y ALTMAN SE NEGARON A HACER COMENTARIOS A TRAVÉS DE LOS PORTAVOCES DE OPENAI Y YC.

Altman no dejó de invertir, incluso después de aceptar el trabajo de OpenAI. Durante los bloqueos de Covid-19 en 2020, anunció Apollo Projects, un nuevo fondo que será dirigido por su hermano Max, con Sam y su otro hermano Jack como asesores. El objetivo del fondo era invertir en “proyectos lunares” que, según dijo a Forbes, habían sido históricamente desatendidos por el enfoque de Y Combinator en las nuevas empresas de software frente a la “tecnología dura” durante su mandato.

“El 99% de mi tiempo es OpenAI, así que esto es un desperdicio”, bromeó Altman en 2020 sobre el esfuerzo. “Pero es maravilloso porque tengo una excusa para pasar el rato con mis hermanos y me preocupo profundamente por este segmento”.

Justo después de vender Loopt, Altman escribió una publicación en un blog promocionando la teoría de la “ley de potencia” de la inversión inicial: “Es común ganar más dinero con tu mejor inversión ángel que con todas las demás juntas”.

La cartera de inversiones de Altman parece haber sido modelada a partir de una apreciación de ese enfoque: una estrategia bifurcada de apuestas especulativas más pequeñas mezcladas con varias posiciones más grandes y altamente concentradas donde guarda gran parte de su riqueza. Uno puede llevar al otro, como fue el caso de Reddit, en el que Altman e Hydrazine lideraron una ronda de financiación de 50 millones de dólares en 2014 y Altman asumió un puesto de director de la junta. Continuó invirtiendo en rondas posteriores durante los siguientes siete años; él y sus fondos controlan ahora una participación valorada en 580 millones de dólares al cierre del mercado el 5 de abril, aunque se estima que sólo el 14% es parte de la riqueza personal de Altman; el resto pertenece a otros inversores de los fondos, indican los documentos presentados. (El segundo fondo Hydrazine de Altman posee la mayor parte: 470 millones de dólares en acciones, cerca de la mitad del valor bruto total de los activos del fondo, según los documentos presentados).

Se cree que otra posición importante es Stripe, la inversión autodenominada de mayor rendimiento de Altman, que alcanzó una valoración de 95 mil millones de dólares en 2021 y, más recientemente, anunció una oferta pública de adquisición para empleados con una valoración de 65 mil millones de dólares en febrero. En 2020 y 2021, a medida que el valor de Stripe se disparaba, Altman desembolsó 43 millones de dólares por una mansión en Hawái y 27 millones de dólares por una casa mejorada en San Francisco. Los huéspedes del rancho de Napa de 950 acres de Altman comprado en diciembre de 2020 lo llamaron en broma “la casa que construyó Stripe”, dijo a Forbes una fuente con conocimiento. Stripe declinó hacer comentarios. La portavoz de OpenAI, Hannah Wong, lo cuestionó y agregó que la participación de Altman en Stripe no es líquida.

“LA FILOSOFÍA DE INVERSIÓN DE SAM ESTÁ ARRAIGADA EN SU PROFUNDA CONVICCIÓN EN LOS FUNDADORES A LOS QUE APOYA Y EN SU CREENCIA EN SU POTENCIAL PARA IMPULSAR EL PROGRESO HUMANO”.

JOSH KUSHNER, FUNDADOR DE THRIVE CAPITAL

Pero las apuestas más audaces de Altman son las dos grandes inversiones que hizo en las nuevas empresas experimentales Helion, que anunció un acuerdo de compra de energía nuclear con Microsoft en 2023, y Retro Biosciences, que apunta a agregar 10 años a la esperanza de vida humana promedio. Altman invirtió 375 millones de dólares personalmente (no en nombre de otros) en la ronda de financiación de Helion de 2021 después de que la empresa tuviera dificultades para recaudar financiación, dijo Altman a Forbes en 2020 y confirmó una fuente con conocimiento. La apuesta de 180 millones de dólares de Altman por Retro, anunciada a mediados de 2022 por un inversor anónimo pero luego revelada por MIT Technology Review, consistía en al menos el 90% del capital personal de Altman, según una fuente cercana a Retro.

“Básicamente, tomé todo mi patrimonio neto líquido y lo puse en estas dos empresas”, dijo Altman al MIT Tech Review en 2023. “Somos muy afortunados de tener a Sam como inversor y recurso estratégico”, dijo el director ejecutivo de Helion, David Kirtley, en un comunicado. “Él adopta una perspectiva global sobre algunos de los problemas más difíciles del mundo y respalda soluciones innovadoras que pueden tener un impacto real”. El director ejecutivo de Retro, Joe Betts-LaCroix, declinó hacer comentarios.

Varios inversores pares de Altman, que pidieron hablar de forma anónima por temor a poner en peligro las relaciones comerciales, dijeron a Forbes que estaban desconcertados por el tamaño de esos cheques, lo que para ellos sugería que Altman tenía otras fuentes secretas de riqueza (tal vez una apuesta temprana sobre bitcoin, reflexionó uno) o que estaba dispuesto a arriesgar un porcentaje inusualmente alto de su patrimonio neto en sólo un par de apuestas iniciales. Un enfoque así sería poco común, pero no sin precedentes, dice Steve Kaplan, profesor de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. Musk, un ex colaborador convertido en crítico que recientemente demandó a OpenAI, invirtió sus ganancias de PayPal en Tesla y SpaceX asumiendo un gran riesgo personal. Y Steve Jobs de Apple hizo lo mismo para crear Pixar antes de su regreso al gigante tecnológico.

“UNA VEZ UN AMIGO EN COMÚN ME ACONSEJÓ QUE GASTARA EL TIEMPO DE SAM COMO SI FUERA DINERO, ASÍ QUE SOY MUY FRUGAL CON ELLO. PERO CUANDO LO GASTO Y LE PIDO AYUDA, ÉL INMEDIATAMENTE ESTÁ AHÍ”.

JEESHAN CHOWDHURY, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA STARTUP DE TERAPIAS PSICODÉLICAS JOURNEY COLAB

Un fanático del enfoque de Altman: el fundador y multimillonario de Thrive Capital, Josh Kushner, un inversor de OpenAI que presionó entre bastidores para la reinstalación de Altman luego de un intento de golpe por parte de la antigua junta directiva de OpenAI en noviembre, y quien, según Altman, invierte en un estilo similar. “La filosofía de inversión de Sam está arraigada en su profunda convicción en los fundadores que apoya y su creencia en su potencial para impulsar el progreso humano”, escribió Kushner a Forbes por correo electrónico. “Su capacidad de soñar puede parecer inverosímil para algunos, pero su visión del mundo es importante para un futuro mejor.”

Después de más de una década de inversiones, los fondos de Altman no son pequeños. Los cuatro fondos de Hydrazine Capital cuentan con 1.700 millones de dólares en activos brutos, y otros 500 millones de dólares están en manos del fondo de Apollo Projects, según las presentaciones regulatorias de marzo. La mayor parte se mantiene en nombre de otros, no de Altman, confirmaron a Forbes cuatro abogados y expertos que tratan con asesores de inversiones registrados como las firmas de Altman. (Altman ya no invierte activamente a través de los fondos, según Wong de OpenAI. Las inversiones recientes de Altman, incluidas Helion y Meter, fueron cheques personales fuera de sus fondos).

Pero para los fundadores a los que Altman respaldó recientemente, la experiencia es mucho más parecida a recibir dinero de un pequeño inversor personal, dijeron varios, incluso si eso no implica una conversación sobre la misión de rescate con el CEO de Google, como fue el caso de Vohra. En este sentido, Will Jarvis, director ejecutivo de la startup de evaluación automatizada de propiedades ValueBase, en la que Hydrazine lideró una ronda de financiación de 1,6 millones de dólares en 2023, dijo que Altman decidió invertir en 24 horas, después de hacer solo cuatro preguntas.

“Una vez un amigo en común me aconsejó que gastara el tiempo de Sam como si fuera dinero, así que soy muy frugal con ello. Pero cuando lo gasto y le pido ayuda, él inmediatamente está ahí”, dice Jeeshan Chowdhury, director ejecutivo de la startup de terapias psicodélicas Journey Colab, a quien Altman también respaldó a través de Apollo Projects. “Veo en las noticias que se está reuniendo con un líder mundial o haciendo algo muy importante, y aun así recibo una respuesta”.

Según Anil Varanasi, quien recaudó una ronda de 35 millones de dólares codirigida por Altman en febrero, las inversiones de Altman encajan en términos generales en un marco del mundo que imagina desarrollándose junto con la superinteligencia de OpenAI. Más allá de inversiones adicionales en IA, Altman cree que un mundo así necesitará abundante energía y nuevos tipos de biomedicina, incluso en materia de longevidad, afirman tres fundadores respaldados por Altman.

Y aunque algunos ven la inversión inicial de Altman como una distracción o un conflicto potencial, dichas inversiones en última instancia benefician los objetivos de Altman en OpenAI, argumenta Hoffman, quien lo conoce desde hace más de una década. “Siempre está feliz de ganar dinero, pero lo hace para sembrar el ecosistema para maximizar las posibilidades de que OpenAI tenga éxito, y es beneficioso para la misión de AGI”, añadió Hoffman.

Altman describió este enfoque en un ensayo de 2021 llamado “La ley de Moore para todo”, señaló Jarvis, director ejecutivo de ValueBase. “Un gran futuro no es complicado: necesitamos tecnología para crear más riqueza y políticas para distribuirla de manera justa”, escribió Altman en ese ensayo. “Todo lo necesario será barato y todos tendrán suficiente dinero para poder permitírselo”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

