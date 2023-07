‘Checo’ se defiende ante mala racha: ‘Lo importante es cómo acabas el año’

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), segundo clasificado en el Mundial de Fórmula Uno, explicó a EFE este sábado en Madrid -donde protagoniza esta tarde una exhibición con su monoplaza- que no está segundo lugar en el campeonato “por un milagro”, sino porque ha “ganado carreras”.

“La gente en España me recibe siempre bien; me da mucho cariño. Hay mucho mexicano, mucho latino. Es como estar en casa sin estarlo, es un buena sensación”, explicó a Efe ‘Checo’, nacido hace 33 años en Guadalajara (Jalisco), con seis victorias en la Fórmula Uno -dos de ellas este año: en Arabia Saudí y en Azerbaiyán-, en la que cuenta 31 podios; el último de ellos en el pasado Gran Premio de Austria, a principios de mes, un prueba en la que firmó la gran remontada: al salir decimoquinto y concluir tercero.

A pesar de estar inmerso en una mala racha, especialmente los sábados -en los que ha caído varias veces en la Q3, la tercera ronda de la calificación, ‘Checo’ -segundo en el certamen, con 156 puntos, 99 menos que el líder Max Verstappen y con 19 de ventaja sobre el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), que es tercero- no pierde el optimismo.

“Las cosas se han complicado por diferentes factores que cuando los analizas, estamos en una ventana muy, muy pequeña. Es duro lo que ha pasado en las última calificaciones; pero lo importante es cómo acabas el año”, explicó el mexicano de la muy dominante escudería austriaca esta tarde en la capital de España, antes del comienzo del ‘Red Bull Showrun Comunidad de Madrid”.

“Al final siempre lo he dicho: en la Fórmula Uno siempre importa dónde terminas en Abu Dabi. Todo lo demás no importa”, recalcó el bravo piloto tapatío . “Mi enfoque es mantener una buena temporada. No estoy segundo del Mundial por milagro. Es porque he ganado carreras”, precisó

“Es verdad que he tenido algunas malas carreras esta temporada, pero aún queda toda la temporada por delante. El objetivo es el subcampeonato del mundo”, comentó ‘Checo’ en una zona mixta abierta a la prensa acreditada para el evento en la zona próxima a la Plaza de la Cibeles, eje de un circuito urbano que abarca también parte de la Calle de Alcalá y del Paseo de Recoletos.

Cuestionado por Efe acerca de que en el caso de que falle Red Bull, a quién ve aprovechando la ocasión par intentar anotarse alguna victoria, Pérez opinó que “parece que cambia carrera a carrera”.

“Si me dices la última carrera, McLaren o Mercedes sería en los que más pensaría”, explicó ‘Checo’ antes de rodar con el RB7, un coche con el que, en 2011, el alemán Sebastian Vettel ganó el segundo de sus cuatro títulos de campeón y con el que, junto al australiano Mark Webber logró el segundo de los cinco Mundiales de constructores que cuenta hasta la fecha la exitosa escudería que dirigen el inglés Christian Horner y el austriaco Helmut Marko.

