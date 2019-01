Cientos de migrantes hondureños regresan a su lugar de origen

Un total de 767 migrantes hondureños comenzaron a ser trasladados a su lugar de origen luego de que estos decidieran abandonar lo que la presidencia de Honduras calificó como una “movilización irregular”, informó Lisandro Rosales, titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo al funcionario esto fue posible gracias a la aplicación del Plan Retorno Seguro, programa que permite que los hondureños puedan regresar a su país de forma voluntaria y ser reinsertados a los programas sociales que permiten generar oportunidades económicas sostenibles.

Al corte de datos de la Copeco, hecho a las 06:00 de la tarde del día de ayer, se tenían registrados a 283 migrantes que habían comenzado a regresar de forma voluntaria a su casa. A los otros 484 migrantes, a quienes se les impidió la salida del país por no tener la documentación correspondiente, se les proporcionó transporte para su retorno.

Lo anterior incluye 324 menores de edad que fueron retenidos por las autoridades migratorias porque los padres no presentaron la documentación requerida o porque son niños y niñas no acompañados, por lo que fueron remitidos a la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia (DINAF) para su acompañamiento.

Entre las personas que retornaron de forma voluntaria se entraba Miguel Ochoa Medina, un hondureño que formó parte de la movilización que salió en octubre pasado y que después de comprobar que no podía cruzar a los Estados Unidos, como se lo habían prometido los organizadores, decidió regresar a su país.

“Uno ya probó suerte y no se puede; nos conviene regresar a nuestro país. Ese camino es duro, ya vimos que no se puede. La cosa es muy complicada: 45 días durmiendo en calle, en piedras, agua, guindados en camiones… Es duro lo que a uno le toca vivir. Yo le digo a la gente que no se vaya en esa caravana, es mejor estar en casa”, expresó.