Cisco advierte que los clientes dejan a las empresas que no cuidan sus datos

Cisco, una empresa de tecnologías de la información y redes con sede en Silicon Valley, Estados Unidos, advierte que los clientes no quieren estar con compañías que no cuidan la privacidad de sus datos personales. Y eso, subraya, puede mermar la viabilidad de cualquier negocio, por más robusto que sea.

El 2023 inició con buenos ejemplos de la importancia de la privacidad de los datos personales en posesión de particulares. El 5 de enero T-Mobile, una de las mayores telefónicas de Estados Unidos, descubrió una intrusión que expuso nombres, direcciones, teléfonos y fechas de nacimiento de 37 millones de sus clientes.

El 18 de enero PayPal, una empresa estadounidense que opera un sistema de pagos en línea, sufrió un incidente de seguridad que expuso datos personales de 35,000 usuarios como nombre, dirección, número de seguridad social, número de identificación tributaria y fecha de nacimiento, pero el acceso a una cuenta permite conocer el historial de compra y algunos datos bancarios.

Lee también: T-Mobile dice que un pirata informático robó datos de 37 millones de clientes

Mario de la Cruz, director senior de Relaciones con Gobierno de Cisco para Latinoamérica, cuenta en entrevista con Forbes México que recientemente él mismo fue víctima de un intento de fraude debido a que sus datos personales estaban en posesión de personas ajenas al banco del que es cliente. “Tenían mi teléfono, nombre y terminación de mis tarjetas bancarias”.

“Me hicieron creer que me estaba hablando uno de los bancos con los que yo trabajo y caía hasta cierto punto, afortunadamente me di cuenta a la mitad del proceso de que se trataba de un fraude y corté la comunicación”, comparte el directivo en una charla con motivo de la presentación de la Encuesta de Privacidad de los Datos 2023 que Cisco hace pública este martes.

Esta experiencia hizo reflexionar a Mario de la Cruz sobre si seguir o no siendo cliente del banco. “Yo me pregunto ¿por qué voy a estar con ustedes si no están cuidando mis datos personales? Yo no quiero seguir con seguir con esa institución financiera porque mis datos, no sé cómo ni por qué, pero están afuera y los tienen delincuentes”, lamenta.

Más del tema: Un ciberataque le puede costar 2 mdp a una pyme, además del daño reputacional

El reporte de Cisco de este año destaca que los usuarios dicen que su principal prioridad es que las organizaciones sean más claras en cuanto a cómo utilizan sus datos personales. El estudio también mostró que, aunque en teoría las personas apoyan la inteligencia artificial con un 54 % dispuesto a compartir sus datos anónimos para mejorar este tipo de productos, muchos han perdido la confianza en las organizaciones debido a su uso.

“Las empresas deben explicar sus prácticas de datos en términos sencillos y ponerlas a disposición de los clientes y usuarios para que puedan entender lo que ocurre con sus datos. No solo es un requisito legal; la confianza depende de ello”, afirma Harvey Jang, vicepresidente de legal y director jurídico adjunto de Cisco, respecto de los resultados de la Encuesta de Privacidad del Consumidor 2022.

Algunos datos que se desprenden de esa encuesta global reafirman que los usuarios y clientes tienen claro que la privacidad de sus datos es prioridad: 76% afirma que no compraría a una empresa en la que no confía y 37% indica que había cambiado de proveedor por las prácticas de privacidad de los datos.

No te pierdas: Ransomware por suscripción: así se ha profesionalizado esta millonaria ‘industria’

Además, comparte Mario de la Cruz, 53% dice que gestiona la configuración de las cookies de un sitio web antes de aceptarlas y 46% de los que tienen un dispositivo de escucha en casa dice que lo desactiva regularmente para proteger su privacidad.

Con estos datos en mano, el directivo de Cisco para Latinoamérica destaca que la correcta privacidad de los datos se ha convertido en un imperativo de negocios para las empresas. Por esta razón, comparte De la Cruz, “ha crecido la inversión en materia de privacidad de datos en México.

“Estamos hablando de que en promedio las empresas y organizaciones que encuestamos en México están invirtiendo aproximadamente 2.2 millones de dólares en materia de privacidad y al año están teniendo un retorno de inversión de 2x”, abunda Mario y reafirma: “la privacidad es una buena inversión dentro de las organizaciones”.

Pero así como proteger los datos personales de los clientes y usuarios es una buena inversión, es también un balazo en el pie si no se hace bien, ya que puede traer daños financieros y mermar la confianza y lealtad de los clientes. “Si las empresas no comunican de manera clara cómo manejan los datos personales van a perder clientes, ingresos y la empresa va a tener un problema bastante serio”.

Y ejemplo de ello existen. En mayo de 2022 myNurse, una startup estadounidense de atención médica remota, anunció su cese de operaciones luego de informar sobre un ciberataque que expuso la información personal de sus usuarios. Antecedentes médicos y tratamientos, datos financieros, nombres, teléfonos, fechas de nacimiento, todo se filtró y el daño reputacional para la compañía fue tal que tuvo que cerrar.

Te recomendamos: Un ciberataque puede aniquilar a una startup; esta nueva plataforma las ayuda a blindarse

Recientemente la Asociación de Internet MX presentó su Encuesta Anual de Ciberseguridad, en la que menciona que “las empresas perciben un entorno de mucho mayor riesgo en ciberseguridad”, pero también están tomando más cartas en el asunto.

Los datos encontrados por la encuesta de la Asociación de Internet MX indican que “en los últimos 18 meses el 81% [de las empresas] ha detectado y contenido exitosamente ataques de ransomware, que siguen creciendo y son una de las mayores amenazas para las empresas, y muchos de los ataques de phishing estuvieron ligados a los ataques de ransomware. Por lo menos un 8% de las organizaciones encuestadas han sido víctimas de ataques de ransomware exitosos”.

Alrededor de 2% de las empresas vulneradas con ciberataques de ransomware tuvieron que pagar el rescate de la información, según mencionó Pablo Corona durante la presentación de la Encuesta Anual de Ciberseguridad en su segunda edición. El costo promedio para una empresa pequeña o mediana (pyme) es de 2 millones de pesos, además del daño reputacional que ese, enfatizó, es incuantificable y se traduce en pérdida de clientes y de credibilidad.

Te puede interesar: 8 de cada 10 empresarios teme un ciberataque global en los próximos 2 años

Según la Encuesta de Privacidad del Consumidor 2022 de Cisco, más de la mitad de los encuestados dijo que el gobierno nacional o local debería desempeñar el papel principal cuando se trata de proteger los datos de los consumidores, ya que muchos no confían en que las empresas privadas sean responsables con el manejo de información personal.

A medida que los gobiernos y las organizaciones siguen exigiendo la protección de los datos transferidos fuera de sus fronteras nacionales, son más los que establecen requisitos de localización de datos, exigiendo que los mismos se almacenen físicamente en el país o la región donde se recabaron.

Sin embargo, la localización de los datos tiene un precio. El estudio Cisco 2022 Data Privacy Benchmark Study informó que el 88% de las organizaciones encuestadas experimentan costos operativos adicionales significativos debido a la localización de los datos. Los consumidores están divididos por igual en cuanto al valor de la localización de datos (41 % a favor, 41 % en contra) si añade costos a los productos y servicios que compran.

“Esperamos que los datos de esta encuesta motiven a las organizaciones a continuar priorizando el deseo de seguridad, privacidad y transparencia de sus clientes”, comenta Brad Arkin, vicepresidente senior de Cisco y director de Seguridad y Confianza.

La encuesta de Cisco se realizó de manera anónima y analiza las respuestas de 2,600 adultos en 12 países en los que los encuestados no sabían quién realizaba el estudio y los encuestados individuales eran igualmente desconocidos para los investigadores. La encuesta fue realizada en Alemania, Australia, Brasil, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, México y Reino Unido.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información