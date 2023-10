Así es como TikTok ha expuesto a los contactos personales más cercanos de celebridades y políticos

Beyoncé. Ed Sheeran. Charli D’Amelio. Los Biden. Miembros del Congreso. Activistas del aborto. Son solo un puñado de celebridades de alto perfil y figuras públicas cuyos contactos más cercanos podrían ser buscados y examinados por casi cualquier empleado de TikTok o ByteDance en todo el mundo este año con pocas restricciones, según personas familiarizadas con uno de los gráficos sociales de la compañía. herramientas y un tesoro de imágenes internas, videos, audio y comunicaciones relacionadas que fueron obtenidas por Forbes.

Todas las principales plataformas de redes sociales mantienen información granular que muestra con quién están conectados sus usuarios y cómo, ya sean cuentas privadas cerradas con una red pequeña o cuentas públicas abiertas con decenas de millones de seguidores. Las empresas también cuentan con herramientas que les ayudan a analizar esos datos. En ese sentido, TikTok no se diferencia de sus rivales.

Pero las personas que han trabajado allí (y en competidores como Meta) creen que las herramientas de mapeo social utilizadas por TikTok y su matriz china ByteDance pueden permitir un seguimiento más amplio de los usuarios que los de otras empresas. Lo que distingue a TikTok, dicen, es la aparente falta de controles que existen sobre datos tan íntimos; la facilidad con la que pueden extraerlo los trabajadores que no necesitan acceder a él; y las inferencias que el personal puede hacer sobre los usuarios individuales y sus círculos sociales a partir de esos datos. Y a pesar de que la compañía argumenta públicamente lo contrario, fuentes y expertos dicen que la propiedad china de TikTok (y la capacidad de acceder a datos tan confidenciales en China) magnifican las preocupaciones sobre cómo se podría abusar de la herramienta.

“La mayoría de las personas que usarán estas cosas serán responsables, pero también existe una amenaza que viene del interior de la casa”, dijo Brian Fishman, ex director del equipo de Facebook que lucha contra el terrorismo y las organizaciones peligrosas. En TikTok, esa amenaza está impulsada no solo por “cuestiones de propiedad más amplias”, sino también por la posibilidad de que, como en otras empresas de tecnología, agentes de inteligencia puedan incorporarse a la fuerza laboral y utilizar herramientas internas para tratar de recopilar información sobre ciertos usuarios.

El ex jefe de seguridad de Twitter dijo el año pasado al gobierno de Estados Unidos que la compañía había descubierto espías y agentes extranjeros en su nómina que estaban haciendo precisamente eso. El Departamento de Justicia también condenó recientemente a un ciudadano saudí empleado de Twitter a años de prisión federal por utilizar la aplicación para espiar a críticos y disidentes políticos.

Los funcionarios estadounidenses también han expresado serias preocupaciones acerca de que el gobierno chino recopile información a través de contactos personales de los estadounidenses y trate de plantar o reclutar personal en empresas de tecnología, incluso a través de prospectos mineros en LinkedIn. Después de la publicación de este artículo, TikTok se acercó diciendo “no hay evidencia de que esto suceda en TikTok”.

“Cualquier herramienta que permita conectar puntos de datos, en manos de un investigador inteligente, es una herramienta poderosa”, añadió Fishman. Estas herramientas “deben restringirse en su uso, y ese uso debe ser monitoreado para asegurarse de que realmente se ajuste a una necesidad comercial adecuada, en lugar de algún tipo de agenda personal o política. Ambos son riesgos”. (Facebook limita el acceso a este tipo de herramientas y cuenta con mecanismos para monitorear el uso e investigar violaciones, señaló Fishman, quien dejó la empresa a fines de 2021).

Para proteger nuestras fuentes, Forbes no reveló el nombre de la herramienta a TikTok. En cambio, enviamos a la empresa una descripción detallada de la herramienta y una lista de preguntas al respecto. TikTok respondió que esta decisión era “contraria a los estándares periodísticos comúnmente observados”.

“Forbes se ha negado a proporcionar el nombre de la herramienta específica en cuestión, lo que nos hace imposible abordar las afirmaciones de esta historia o proporcionar contexto adicional, algo que los lectores deben tener en cuenta”, dijo el portavoz de TikTok, Alex Haurek, en un comunicado. Contamos con salvaguardias para nuestras herramientas y limitamos el acceso a los empleados que las necesitan para hacer su trabajo”.

Después de la publicación de este artículo, Haurek proporcionó la siguiente respuesta a las preguntas formuladas anteriormente a TikTok: “Hemos examinado varias herramientas que potencialmente se ajustan a la vaga descripción de Forbes. Para todas ellas, los empleados necesitan permiso y una razón comercial legítima para obtener acceso y el acceso es “Por lo general, el tiempo es limitado. Todavía tenemos que encontrar evidencia de que dichas herramientas hayan sido utilizadas indebidamente”.

En un audio obtenido por Forbes, un alto líder de TikTok sugirió que podría ser problemático si alguien que usara la herramienta pudiera obtener fácilmente información sobre un grupo de personas que apoyan el aborto o sobre otro tema polarizador.

Unos 150 millones de estadounidenses (casi la mitad de Estados Unidos) utilizan TikTok hoy en día, a pesar del escrutinio persistente y los debates sobre seguridad nacional que han amenazado con cerrar la aplicación de vídeo en todo el país. Las empresas utilizan TikTok para conectarse con los clientes. Los legisladores y candidatos a cargos públicos utilizan TikTok para llegar a sus electores. Los artistas usan TikTok para compartir su trabajo. Los activistas utilizan TikTok para organizarse. Y los temores de que la plataforma de propiedad china pueda usarse para manipular el discurso político, social o cultural o vigilar a los ciudadanos estadounidenses han hecho poco para frenar esa viralidad. Es probable que la carrera presidencial de 2024 sea una bendición aún mayor para la aplicación, a la que la gente recurre cada vez más en busca de noticias.

Las herramientas de mapeo social como las empleadas por TikTok y ByteDance pueden ser cruciales durante eventos de alto riesgo como las elecciones, ya que ayudan a las empresas a detectar operaciones de influencia y erradicar a los malos actores en el país o en el extranjero.

También existen otros casos de uso legítimo para la seguridad: comprender quién está conectado y cómo puede ayudar a las empresas a rastrear posibles depredadores u otros grupos que intentan realizar actividades ilegales a través de una aplicación. Pero a algunos empleados que se han centrado en la privacidad y la seguridad en TikTok les preocupa el hecho de que casi cualquier persona con acceso predeterminado a las herramientas de la empresa, incluido el personal en China, haya podido buscar fácilmente los contactos más cercanos (a veces profundamente personales) y las redes en expansión, de cualquier cuenta, pública o privada, en el backend. (Por lo general, es imposible, o extremadamente difícil, para la persona promedio obtener este nivel de conocimiento desde el principio). Los expertos y las fuentes describieron cómo esto podría facilitar los esfuerzos para sembrar disidencia pública, difundir desinformación, cometer espionaje o sobornos, o bien chantajear a determinados usuarios.

En un audio obtenido por Forbes, un alto líder de TikTok sugirió que podría ser problemático si cualquiera que usara la herramienta pudiera obtener rápida y fácilmente información sobre un grupo de personas que apoyan el aborto u otro tema polarizador. Algunos de los materiales revisados por Forbes muestran cómo la herramienta podría apuntar a personas de alto perfil que pueden ser pro-elección, críticos del gobierno chino, u otras involucradas con sindicatos o con ciertos países, incluidos Ucrania y Rusia, revelando a su vez todas sus conexiones, que probablemente tengan creencias políticas similares.

“Si quieres iniciar un movimiento, si quieres dividir a la gente, si quieres realizar cualquier tipo de operación para influir en el público en la aplicación, puedes usar esa información para dirigirte a esos grupos”, dijo otra persona familiarizada con el tema. Tool dijo a Forbes a principios de este año. Una investigación anterior de Forbes sobre la misma herramienta reveló cómo los empleados podrían usarla para examinar la misma información social confidencial de los usuarios en India, a pesar de que TikTok estuvo prohibido allí años antes. La persona familiarizada señaló que estos datos demográficos, especialmente sobre la inigualable base de usuarios de la Generación Z de TikTok, también podrían ser muy valiosos para fines comerciales.

Una consulta a una figura pública masculina pareció revelar que había estado interactuando con una destacada actriz de Hollywood, una estrella de Onlyfans y la editora en jefe de una revista.

Una revisión de Forbes de la herramienta interna (y de numerosos materiales de la empresa relacionados con ella) muestra la facilidad con la que los empleados cuyos trabajos no dependen de ella han podido utilizar la herramienta para obtener información confidencial sobre extraños, conocidos y figuras importantes de la industria. el ojo público. Todo lo que se necesitaba era el identificador único o UID de un TikToker, una cadena de números que vincula a cada usuario con una gran cantidad de datos de la empresa sobre ellos en el backend. El personal podría conectar esa identificación a la herramienta de mapeo social para recuperar una lista de las conexiones del usuario e información sobre ellas, con la capacidad de clasificar cientos de amigos y conocidos desde los vínculos sociales más cercanos hasta los más distantes. Algunos de estos contactos parecían ser personas que la cuenta seguía y otros, contactos telefónicos a los que ese usuario pudo haberle dado acceso a TikTok. (Al descargar la aplicación, una ventana emergente solicita permiso a los usuarios para “sincronizar sus contactos para encontrar fácilmente a personas que conoce en TikTok”, y también puede optar por sincronizar a sus amigos de Facebook, lo que le brinda a TikTok acceso instantáneo a toda su red social. Usuarios quienes se niegan se les insta repetidamente, con ventanas emergentes cada vez más agresivas cada vez que abren la aplicación, a permitir que TikTok acceda y sincronice sus contactos).

Tomemos como ejemplo a la estrella femenina más importante de TikTok, Charli D’Amelio. Al mirar su perfil a través de la aplicación TikTok, no es posible ver la pequeña cantidad de personas que sigue; la lista está oculta debido a su configuración de privacidad. Pero dentro de la empresa, los empleados han podido conectar su UID (que, según bromeó una fuente, es ampliamente conocido entre la fuerza laboral) para obtener sus contactos, incluidas otras estrellas de Internet, músicos destacados, inversores y amigos.

La herramienta también puede ofrecer una mirada interna a la vida privada de las personas y exponer sus relaciones, un peligro tanto para las celebridades como para los ciudadanos promedio que tal vez ni siquiera comprendan. Una consulta a una figura pública masculina pareció revelar que había estado interactuando con una destacada actriz de Hollywood, una estrella de Onlyfans y la editora en jefe de una revista, según materiales revisados por Forbes. Fishman, el ex ejecutivo de Facebook, dijo que explotar este tipo de herramientas para espiar a sus ex o intereses amorosos es más generalizado en las empresas de tecnología y puede tener un impacto personal mayor que algunas de las posibilidades políticas, y es igualmente importante protegerse contra ellas. (Esto ha sucedido en el propio Facebook).

Otras búsquedas en la herramienta TikTok recuperaron los estrechos vínculos de los principales directores ejecutivos, actores, creadores y periodistas, lo que podría socavar la seguridad de sus fuentes. También obtuvieron los contactos de varios miembros de la familia Biden, senadores, gobernadores, fiscales generales estatales, candidatos a cargos públicos, expertos políticos y cuentas oficiales de campaña. (Forbes ha omitido sus nombres para proteger tanto a las personas cuyos datos están expuestos como a nuestras fuentes).

La herramienta incluso proporcionó a los círculos sociales de los mismos ejecutivos de TikTok que han estado negociando con la administración Biden un acuerdo de seguridad nacional para disipar las preocupaciones sobre cómo la empresa maneja los datos de los estadounidenses. TikTok no comentó sobre ninguno de los casos específicos o figuras públicas mencionadas en esta historia. Tampoco comentó sobre lo que está haciendo antes de las elecciones de 2024 para salvaguardar la información confidencial de usuarios de alto perfil, incluidas figuras políticas y aquellos que se postulan para cargos públicos.

“ES CLARAMENTE UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL. … Y EN UN AÑO ELECTORAL, HAY MÁS EN JUEGO”.

Glenn Gerstell, ex asesor general de la NSA

El ex asesor general de la Agencia de Seguridad Nacional, Glenn Gerstell, dijo que el problema es mucho más amplio que TikTok y que mientras Estados Unidos no apruebe una ley nacional de privacidad de datos, persistirán problemas similares en casi todas las plataformas de redes sociales. Pero el factor diferenciador aquí es que TikTok es propiedad de una entidad china que, en última instancia, está sujeta a las demandas del gobierno chino, dijo, elevando la herramienta más allá de una simple amenaza a la privacidad para convertirla también en un posible problema de seguridad nacional. (Después de la publicación de este artículo, TikTok se acercó para decir: “Como han informado otros medios de comunicación, no hay evidencia que respalde estas afirmaciones”).

“Existe un potencial real para que se haga un mal uso en manos de un país que nos es adverso, especialmente en tiempos de conflicto, por lo que es claramente una cuestión de seguridad nacional”, dijo Gerstell a Forbes. “Bien pude ver cómo esa información podría facilitar en gran medida los esfuerzos del gobierno chino por desinformar, sus esfuerzos por sobornar y chantajear, y sus esfuerzos por convertir a la gente en agentes que espien para China”.

Tener acceso a la extensa red social de cualquier usuario de TikTok “podría mejorar su capacidad para difundir desinformación, ya sea sobre un candidato, sobre una política o sobre una noticia, porque saben quién habla con quién y cómo se pueden difundir las cosas y dónde ‘sembrar’. noticias falsas para que sean más efectivas”, añadió. “Y en un año electoral, hay más en juego. Las pasiones aumentan. Las cosas se mueven más rápidamente. Por lo tanto, si no se controla por completo, existe la posibilidad de que se produzca un mal resultado”.

