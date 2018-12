Claudia Sheinbaum ya es jefa de Gobierno de CDMX

Claudia Sheinbaum tomó formalmente las riendas de la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México hace unos momentos, luego de rendir protesta al cargo ante el Congreso capitalino.

En sesión solemne para realizar el cambio de gobierno en la capital del país, la jefa de Gobierno se presentó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, como invitado especial, así como ante legisladores y autoridades locales, e invitados especiales e internacionales. AMLO arribó al palacio legislativo alrededor de las 11:15 horas, para presenciar la investidura de quien fue su secretaria de Medio Ambiente durante su gestión al frente del entonces Distrito Federal.

En estos momentos, la ya jefa capitalina dirige un mensaje al Congreso de la ciudad y sus habitantes, y en el que agradeció las facilidades otorgadas por el gobierno saliente para la transición del poder.

Entre aplausos y porras, Sheinbaum arribó alrededor de las 10 de la mañana al Congreso de Ciudad de México para asumir el cargo, pero antes de eso escuchó los posicionamientos de las fuerzas políticas en el Legislativo local, que en su mayoría desearon éxito a la nueva gobernante y le expresaron su apoyo; aunque los diputados de oposición (PAN, PRD y PRI) aseguraron que no hay revanchismo, pero insistirán en que se cumpla lo prometido por el nuevo gobierno capitalino.

PUBLICIDAD

Rinde protesta @Claudiashein, ante el Pleno del @Congreso_CdMex, como Jefa de Gobierno para el periodo 2018-2024. pic.twitter.com/AtwkAoT25J — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) December 5, 2018

Lee también: Sheinbaum anuncia desaparición del cuerpo de granaderos en CDMX

La vicecoordinadora del Partido Verde, Alessandra Rojo de la Vega, llamó a dejar atrás la diferencias y las confrontaciones, buscando el bienestar de la gente y teniendo claro que “los enemigos son la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la inseguridad”.

En su oportunidad, Tonatiuh González Case, del PRI, señaló que no hay “ápices de revanchismos” y que ahora que toma el poder Sheinbaum y Morena tendrán muchas responsabilidades y se esperan más resultados que palabras, y si bien desea que el nuevo gobierno mantenga la apertura al diálogo y búsqueda de consensos, su grupo parlamentario aplaudirá los aciertos, pero señalará los errores.

A su vez, Jorge Gaviño, coordinador parlamentario del PRD, apuntó que su fuerza política no quiere “llegar al ‘te lo dije’, porque en política señalar un error significa una afectación para el pueblo”, y lo que se buscará es ayudar a resolver los problemas de la ciudad. “Mucho se ha hablado de la cuarta transformación, que espero no dure más de 6 años y no cobre ni una muerte más”.

Por el PAN, su coordinador en el Congreso capitalino, Mauricio Tabe, dijo que “más que halagos y complacencias, tenemos que hablar del futuro de la ciudad” y por ello, como oposición, se debe buscar que se combata la inseguridad, la desigualdad, la pobreza y garantizar el desarrollo de la ciudad, entre otros.

“No hay pretextos, hoy cuentan (Sheinbaum y Morena) con todo el poder (en el gobierno federal, el local, y la Presidencia). Cuentan con la experiencia, ya que muchos de sus cuadros políticos formaron parte de la élite gobernante de los últimos años. No vienen a aprender, ya tienen experiencia”, apuntó.

Agregó, que la alianza ganadora de las elecciones prometió lo que puede cumplir, y por ello eso “será la única vara con la que será medida”, y el PAN estará atento para impedir la reinstauración del presidencialismo.

“Creemos que sabrá decirle que no al Presidente cuando convenga a los intereses de la Ciudad, y el PAN estará para apoyarla”, mencionó Tabe.

Entre los alcaldes presentes en esta ceremonia se encuentran los alcaldes de Coyoacán, Manuel Negrete; de Iztapalapa, Carla Brugada, y de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo; así como Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México.

Como invitados del gobierno federal, que inició funciones el pasado sábado, estuvo Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); así como Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

También asistieron el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, y el rector de la UNAM, Enrique Graue; entre otras personalidades de Canadá, Argentina, Azerbaiyán y Turquía.

Te puede interesar: