Cobren tenencia vehicular, aconsejan en San Lázaro a municipios

Notimex.- El diputado federal morenista Alfonso Ramírez Cuéllar sugirió a los presidente municipales potencializar su recaudación tributaria, ya sea con el cobro de tenencia vehicular y predial u otras contribuciones, a fin de que se destinen esos recursos a demandas ciudadanas.

En la inauguración de la Asamblea Nacional de Presidentes Municipales Rumbo a la Convención Nacional de Hacienda, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados resaltó que se tiene que retomar el debate de cobro de esas obligaciones, incluso aunque no guste a muchos, porque es indispensable como estrategia para obtener recursos.

Tienen que colaborar y solidarizarse con sus gobiernos locales, agregó, y sacar adelante el enorme potencial que se tiene en el predial, en contribuciones de otro tipo y en otras obligaciones tributarias, porque “de otra manera no hay salida”, y “debe haber una corresponsabilidad en esta nueva etapa que se quiere emprender”.

El legislador convocó a sacar el potencial recaudatorio para alcanzar una cifra superior a los “100,000 millones de pesos el próximo año”, con lo cual se solucionarían los problemas y el déficit gubernamentales.

Ramírez Cuéllar precisó que esos recursos se dirigirían especialmente al municipio, para el mejoramiento de infraestructura vial, obras de mitigación en materia ambiental, resolver problemas de agua; “este es un debate sobre el cual ya no le podemos sacar la vuelta, ni lo podemos esconder”.

En el encuentro, informó que se nombró una comisión especial de legisladores encabezada por la diputada Aleida Alavez, con la totalidad de las bancadas, para empezar a discutir el proceso y la estrategia con el fin de solucionar una crisis de inversiones que existe prácticamente en los 2,440 municipios.

“También queremos platicar con ustedes, cómo le vamos a hacer porque ya no quisiéramos, que en septiembre, en octubre o en noviembre tuviéramos las filas interminables de presidentes municipales entregando proyectos para que los diputados los pudieran aprobar”, afirmó al aclarar que ya no etiquetarán ningún recurso para alcaldes en particular.

“Queremos discutir una estrategia contracíclica, usando los fondos que en estos momentos existen, los que tenemos que construir para atender el drenaje, el pavimento, el agua potable, los servicios de seguridad, de luminarias y muchas de las necesidades cotidianas que enfrentamos y que nos reclaman con justeza los ciudadanos”, explicó.

