Colombia calcula que 4 millones de ciudadanos serán contagiados de coronavirus

El gobierno colombiano calcula que casi cuatro millones de personas en el país -el 8,1 por ciento de la población- pueden resultar contagiadas por el COVID-19, según el decreto de estado de emergencia firmado por el presidente Iván Duque y todos sus ministros.

A la cifra de 3,989,853 personas se llegó tomando como base modelos de contagio sin intervenciones en salud pública, con una tasa de contagio de 2.68, señala el decreto 417 con fecha del 17 de marzo de 2020. El gobierno prevé que el 81.5% de estos casos serán leves; el 4.7% críticos, y el 13.8% severos, y calcula que la atención en el sistema de salud le costará al país 4.9 billones de pesos (unos 1,180 millones de dólares de hoy).

Adicionalmente, el gobierno calcula que el costo total por incapacidades será de casi 95 mil millones de pesos (unos 22.8 millones de dólares) y la expansión del área de aislamiento a través de la habilitación de capacidad hotelera costará 36,000 millones de pesos (unos 8.6 millones de dólares).

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador confirmó el fallecimiento de una persona mayor por COVID-19, con lo que se incrementaron a 3 los fallecidos por esta enfermedad en el país.

La directora de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, indicó que la persona fallecida tenía 68 años de edad, residía en la ciudad costera de Guayaquil, y no tiene relación con la primera paciente que inició el contagio en el país. Ello, agregó Ocles, hace suponer que el coronavirus en Guayaquil ya tiene un contagio de tipo comunitario y ya no sólo por el contacto directo con el paciente inicial.

Un hombre de 87 años de edad se convirtió este miércoles en la primera víctima mortal en Costa Rica a causa de coronavirus COVID-19, informó el Ministerio de Salud.

El hombre se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de la ciudad de Alajuela (centro), unos 20 kilómetros al oeste de San José, detalló el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile anunció un operativo para repatriar a los chilenos que se encuentran en Perú y que no pueden regresar por las restricciones de circulación impuestas por el Gobierno de ese país para frenar el avance del COVID-19.

El operativo se llevará a cabo a partir del 20 de marzo en conjunto con las líneas aéreas LATAM, Sky y Jetsmart, y con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y permitirá regresar a aquellos chilenos, o extranjeros residentes en Chile, que cuentan con pasajes en alguna de las aerolíneas.

Cada vuelo de este operativo hacia Perú llevará a turistas peruanos que se encuentran varados Chile. La coordinación de la nómina de esos vuelos de ida será liderada por el Consulado de Perú en Santiago.

Las autoridades de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil con unos 12 millones de habitantes, ordenaron el cierre a partir del viernes 20 de marzo de todos los establecimientos comerciales, salvo supermercados, farmacias y restaurantes y bares, a fin de contener la propagación del coronavirus.

La medida tendrá validez hasta el próximo 5 de abril, según decretó el alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, que en la víspera ya declaró la “situación de emergencia” en la urbe ante la proliferación de casos por COVID-19.

