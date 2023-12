Cómo Rebellion Defense, la startup de IA militar de 1,000 mdd promocionada por Silicon Valley, terminó en caída libre

Lanzado con financiación del ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, Rebellion Defense prometió ofrecer inteligencia artificial de vanguardia para la alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido. Pero después de perder a sus fundadores y cerrar su filial británica, la operación estadounidense de la empresa está tratando de sobrevivir.

Antes de una reunión general en marzo de este año, cientos de empleados de Rebellion Defense esperaban buenas noticias. Había estado en proceso un importante contrato militar durante meses, y el liderazgo de la startup de IA de mil millones de dólares les había asegurado que estaba casi ‘asegurado’. Se esperaba que el acuerdo con el Departamento de Defensa, con un valor potencial de decenas de millones de dólares, desbloqueara una nueva ronda de financiación para Rebellion y solidificara su reputación como uno de los mayores aliados del Pentágono en la carrera por ganar la carrera armamentista de la IA.

Rebellion había contratado a docenas de ingenieros y otros expertos para trabajar en el producto: una herramienta táctica de concienciación sobre amenazas, o “TTA”, que utilizaría IA para tomar decisiones en el campo de batalla. La herramienta, que Rebellion estaba tratando de vender al Subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, según dos fuentes, era fundamental para la misión de la compañía de modernizar la guerra con software sofisticado, una visión que había atraído millones en inversiones de empresas como el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, y el magnate de los medios, James Murdoch.

Pero cuando el director ejecutivo Chris Lynch, un empresario tecnológico convertido en ejecutivo del Pentágono, se enfrentó al personal de la sede de Rebellion en Washington, D.C. en marzo, fue para darles malas noticias: no habían ganado el contrato. Al mes siguiente, aproximadamente 90 empleados, muchos de los cuales se habían incorporado recientemente, fueron despedidos. En septiembre, Lynch también había desaparecido, al igual que las operaciones de Rebellion en el Reino Unido.

“Hasta donde sabemos, este contrato aún no se ha adjudicado hoy”, dijo a Forbes la portavoz de Rebellion, Gia DeHart, en un comunicado, caracterizándolo como un “ejemplo de los desafíos de adopción de innovación que enfrentan las nuevas empresas que buscan hacer negocios con el Departamento de Defensa de Estados Unidos”.

Lanzada en 2019, Rebellion se convirtió rápidamente en una de las empresas de tecnología de defensa de más alto perfil que existen. Pero su ascenso es difícil de seguir. Tenía pocos antecedentes demostrados como contratista del gobierno y nunca consiguió un gran mercado comercial. Mientras tanto, su producto estrella, Nova, no había logrado una adopción generalizada. “Simplemente pensé: son una empresa de mil millones de dólares, tienen que tener [un producto principal], probablemente sea ultra secreto”, dijo a Forbes un ex empleado de Rebellion. “Cuando entré en la empresa, la gente decía, bueno, en realidad no tenemos ninguna”.

Y ahora tampoco tenía el esperado contrato con el Departamento de Defensa.

Si bien Rebellion presentó un barniz de éxito e influencia, con frecuentes visitas de altos mandos militares a sus llamativas oficinas en D.C. y Londres, entrevistas con 18 ex empleados y asesores de la empresa, y contratos públicos revisados por Forbes, sugieren que se benefició abrumadoramente de aspiraciones. , exageración inducida por los inversores.

COMO DIRECTOR EJECUTIVO Y COFUNDADOR, LYNCH APORTÓ EL DESCARO DE UN EXTRAÑO A LA MISIÓN DE LLEVAR LA IA AL COMPLEJO MILITAR-INDUSTRIAL.

A principios de este año, Lynch había pintado proyecciones optimistas para 2023 para algunos empleados y la junta directiva, que variaban entre 50 millones de dólares y casi 100 millones de dólares en valor total del contrato, según tres ex empleados. La cifra real, dijeron estas personas, se acercaba más a los 20 millones de dólares. Múltiples fuentes con conocimiento dijeron a Forbes que la partida de Lynch “para abordar nuevos proyectos”, como él dijo, fue diseñada por una junta cansada de sus especulaciones financieras exageradas y de sus fracasos en conseguir contratos clave.

Mientras tanto, después de gastar 430,000 dólares cabildeando al gobierno federal en cuestiones de IA, según las revelaciones, los registros de adquisiciones gubernamentales muestran que Rebellion ha recibido sólo 7.2 millones de dólares de contratos que cotizan en bolsa este año. En 2022, esa cifra fue de 6.2 millones de dólares. (No todos sus contratos federales pueden ser públicos; Rebellion se negó a comentar sobre el alcance de sus acuerdos gubernamentales).

“La rebelión se creó para afrontar algunos de los desafíos más audaces para la defensa de nuestro país y nuestros aliados, y esa visión es más importante ahora que nunca”, dijo Lynch a Forbes en un correo electrónico. “A principios de año, renuncié a Rebellion después de cuatro años y medio de construcción. Estaba listo para un nuevo liderazgo increíble para escalar la siguiente fase de la empresa”.

Respondiendo a una lista detallada de preguntas sobre los ingresos, contratos y cuestiones de gestión de Rebellion, Rebellion se negó a compartir cifras financieras o comentar sobre cuestiones de personal. El portavoz DeHart se limitó a decir que la empresa había informado de un aumento del 50 por ciento en el valor de su contrato anual este año. “Como la mayoría de las nuevas empresas de defensa, tuvimos victorias y derrotas mientras trabajábamos para encontrar el producto adecuado para el mercado”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico. “Durante los últimos seis meses, la empresa tomó una serie de medidas deliberadas paraAdaptar y perfeccionar nuestra estrategia para garantizar la sostenibilidad a largo plazo”.

El director ejecutivo entrante de Rebellion, Ben FitzGerald, un inversionista y ex presidente ejecutivo elegido para el nuevo cargo a principios de esta semana, admitió a Forbes que la compañía había enfrentado una “serie de desafíos de gestión”, junto con “desafíos de adquisición que afectan al Departamento de Defensa”. Pero dijo: “Desde entonces, Rebellion ha adaptado el tamaño adecuado de nuestro negocio y contamos con un equipo increíble”.

Un portavoz del Pentágono se negó a comentar sobre la relación del Departamento de Defensa con Rebellion.

El jefe de la ‘Alianza Rebelde’ del Pentágono, Chris Lynch, busca impulsar la destreza cibernética

Chris Lynch, cofundador y ex director ejecutivo de Rebellion Defense. ANDREW HARRER/BLOOMBERG

Como director ejecutivo y cofundador, Lynch aportó el descaro de un outsider a la misión de llevar la IA al complejo militar-industrial. “Me he topado con muchas personas en mi vida que quieren decirme cómo deberíamos hacer otras cosas además de trabajar en defensa, o inversores que creen que no deberíamos iniciar empresas en defensa”, dijo Lynch a Forbes en una entrevista de 2022. “Y es mierda de gallina”.

Antes de Rebellion, Lynch era un emprendedor tecnológico con sede en Seattle cuyas empresas incluían Celebrity Hookup, una aplicación y un sitio web de moda para personajes famosos atractivos, el sitio de regalos Thoughtful y Sparkword, un juego de palabras para iPhone. Después de conseguir un trabajo en el Servicio Digital de Estados Unidos (EU), fue contratado para liderar una división dentro del Departamento de Defensa llamada Servicio Digital de Defensa, encargada de introducir rápidamente tecnología de inteligencia artificial en el gobierno. Allí conoció a Nicole Camarillo del equipo de talentos del Comando Cibernético del Ejército de EU.

Cuando una revuelta de los empleados obligó a Google a dejar de suministrar al Pentágono herramientas de inteligencia artificial que pudieran etiquetar imágenes de drones, Lynch y Camarillo vieron una oportunidad: si los gigantes tecnológicos no suministraban al gobierno software de defensa de vanguardia, tal vez podrían hacerlo.

A principios de 2019, el dúo dejó sus funciones gubernamentales para construir Rebellion Defense y nombró a su nueva compañía en honor a la Alianza Rebelde de Star Wars. Se conectaron con un ex funcionario de la Oficina del Gabinete del Reino Unido, Oliver Lewis, que se había centrado en transformar las operaciones digitales para la administración pública británica. Se unió para liderar una división de London Rebellion con el objetivo de vender en EU y el Reino Unido simultáneamente. Según el mito del origen de los cofundadores, el trío escribió su “Manifiesto de Rebelión” en una cafetería, definiendo “por qué seríamos diferentes y por qué esto es importante”, dijo Lynch anteriormente a Forbes. Aterrizaron con la misión de ofrecer tecnologías de inteligencia artificial que “defendieran la democracia, los valores humanitarios y el estado de derecho”, agregó Lewis. (Camarillo dejó la empresa a principios de este año. No respondió a una solicitud de comentarios).

A PESAR DE SU ESTRATEGIA PANATLÁNTICA ORIGINAL, LOS LÍDERES DE REBELLION CON SEDE EN ESTADOS UNIDOS PRONTO COMENZARON A PREOCUPARSE DE QUE SUS OPERACIONES EN EL REINO UNIDO FUERAN UNA DISTRACCIÓN DE OPORTUNIDADES DE INGRESOS MUCHO MAYORES CON EL PENTÁGONO.

Más de una docena de empleados se unieron a Lynch desde el Pentágono, y su discurso pareció aterrizar tanto entre los líderes de defensa como entre las luminarias de Silicon Valley: el fallecido exsecretario de Defensa Ash Carter asesoró a la compañía y Schmidt, el ex director ejecutivo de Google, respaldó su ronda inicial de 11 millones de dólares con su fondo de riesgo Innovation Endeavors y los fundadores describieron a Schmidt como “socio fundador” en un artículo de opinión. (Varios ex empleados de Rebellion y personal del Departamento de Defensa dijeron que Schmidt era un inversor en gran medida no comprometido. Schmidt se negó a hacer comentarios).

Mientras Rebellion promocionaba contratos con la Fuerza Aérea de los EU, la Marina y el Ministerio de Defensa del Reino Unido, la firma de capital de riesgo Kleiner Perkins lideró una ronda de financiación serie A de 60 millones de dólares en abril de 2021, a la que nuevamente se unieron Schmidt’s Innovation Endeavors y otros inversores. Apenas unos meses después, Insight Partners lideró una ronda de financiación de 225 millones de dólares que valoró la empresa en mil millones de dólares.

La clave de su discurso para inversionistas en ese momento fue un conjunto de herramientas orientadas a la misión, que incluía un producto llamado Nova. Éste, un servicio automatizado de red a prueba de balas, utilizó piratas informáticos de sombrero blanco para identificar vulnerabilidades y realizar controles recurrentes para detectar amenazas a la ciberseguridad. Tenía contratos piloto con el Departamento de Defensa y el Ministerio de Defensa del Reino Unido, pero no despegó de inmediato: de los contratos que Rebellion firmó con agencias gubernamentales, muchos fueron pruebas gratuitas y finalmente se descontinuaron, según dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Forbes. En un comunicado, Rebellion dijo que las pruebas eran “compromisos de tipo incubación” destinados a “demostrar nuestra oferta única de productos”.

Rebellion también enfrentó la realidad de la contratación gubernamental, donde los pagos para las nuevas empresas pueden ser pequeños e incrementales. En un pago realizado en 2021, Rebellion recibió 50.000 dólares de la Fuerza Aérea de EU por un contrato para detectar vulnerabilidades cibernéticas; la agencia pagó 650,000 dólares al año siguiente por un contrato relacionado con ingeniería de tráfico, según los registros de adquisiciones. A finales de 2022, algunos contratos habían generado pagos de alrededor de 1 millón de dólares.

A pesar de su estrategia panatlántica original, los líderes de Rebellion, con sede en Estados Unidos, pronto comenzaron a preocuparse de que sus operaciones en el Reino Unido fueran una distracción de oportunidades de ingresos mucho mayores con el Pentágono, dijeron a Forbes dos ex empleados. A finales de 2022, Lewis, con el director de operaciones de Rebellion, Bob Daigle, y otro ejecutivo llamado Alex Burton, concibieron una nueva empresa que esperaban preservara la misión de Rebellion en el Reino Unido frente a los recortes inminentes, al absorber sus contratos en el Reino Unido y el equipo de Londres, de acuerdo a lo indicado por dos fuentes con conocimiento de sus planes a Forbes. Lewis se acercó a un inversor externo sobre la medida, pero cuando la junta se enteró de sus esfuerzos para asegurar una posible financiación, el proyecto chocó contra un muro, agregaron estas fuentes. Dejó Rebellion en noviembre de 2022 junto con Daigle y Burton. Poco después, la empresa despidió aproximadamente a la mitad de su oficina de Londres, según múltiples fuentes. Los detalles sobre la partida de Lewis no se habían informado previamente.

Daigle y Burton no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Rebellion parece ansiosa por cerrar su capítulo con Lynch, quien sigue siendo uno de los mayores accionistas de la compañía. En un comunicado de prensa del 18 de diciembre en el que se anunciaba a FitzGerald como su director ejecutivo permanente, la empresa señaló que había pasado por una “reestructuración estratégica” bajo la dirección del director ejecutivo interino Barry Sowerwine y había experimentado un aumento del cincuenta por ciento en sus ingresos anuales. Actualmente emplea a unas 100 personas y un inversor, que desea permanecer en el anonimato, dijo a Forbes que tiene “varios años” de pista en su operación actual. El ejército de los EU extendió recientemente un contrato para el producto Nova de Rebellion; los registros de adquisiciones gubernamentales indican que la empresa recibió un pago de 6 millones de dólares como parte del contrato.

Lynch, por su parte, parece decidido a permanecer en el espacio de defensa, aunque no está claro cómo planea reinventarse el veterano fundador. “En lo que a mí respecta, estoy centrado en lo que viene después y en cómo nuestro ejército utiliza la tecnología para superar a los adversarios de hoy y de mañana”, dijo a Forbes. “No se me ocurre nada más importante”.

Con reporte extra de Sarah Emerson y David Jeans.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

