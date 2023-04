Ella está detrás del arribo de inversiones extranjeras a México

En Forbes Women, durante el mes de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, presentaremos ocho historias de mujeres mexicanas con una labor destacada en el extranjero. Encuéntralas aquí.

Turenna Ramírez Ortiz es socia administradora de las oficinas en Ciudad de México de Sánchez Devanny, una firma mexicana de abogados especialista, entre otros rubros, en comercio exterior, aduanas, competencia económica y energía.

Además, es vicepresidenta de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión dentro de la International Chamber of Commerce Mexico.

“Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto en el que están pidiendo nuestro apoyo a través de la presidencia para la negociación del Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido. Esos proyectos me retan, porque, de alguna manera, la negociación es entre los países, pero que pidan tus insights para ciertos temas en específico me da mucho gusto, y quiero seguir generando ese valor”, dice en entrevista para Forbes México.

Turenna, egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y con una especialidad en Derecho Internacional, desde muy joven, incluso antes de terminar su carrera profesional, fue elegida para participar en un programa con la Embajada de Estados Unidos en México, para colaborar con un congresista en el Capitolio, en Washington.

“Tuve la oportunidad de trabajar en un entorno internacional desde muy joven, a los 20, 21 años. Ahí comenzó un poco la inquietud por trascender hacia un Derecho que pudiera ser más colaborativo, de trascendencia en el extranjero”.

Después de esta experiencia, la hoy directiva regresó a México y se especializó en comercio exterior y aduanas. Conoció de primera mano las necesidades de empresas multinacionales con un desarrollo económico relevante en el país: “Me fui asesorando con diferentes actores y mentores que tuve en la carrera”.

Parte de este desarrollo también ocurrió en la Organización Mundial de Aduanas (OMA), donde Turenna coincidió con el secretario de ese organismo –en aquellos años Michel Danet–, y la invitó a participar en unos talleres en Bruselas, justamente donde se encuentra la sede de la OMA. Turenna comenzó a trabajar en temas relacionados con la facilitación comercial y de protección contra la piratería –el objetivo era crear un programa para evitar este delito–. “La oportunidad que me dio, y el honor que me dio poder participar en este tipo de discusiones cuando yo estaba en formación de mi carrera, me dio una perspectiva totalmente diferente en negocios internacionales”.

Actualmente, Turenna también es miembro del Consejo Directivo como Council de la Legal Practice Division en la Bar Association –la directiva ya también fue presidenta del comité de comercio internacional de aduanas por tres años en este organismo–. “Ahora estoy encargada de desarrollar las políticas a nivel global […] Estamos precisamente trabajando en las agendas del año, y una de las principales temáticas son los factores ESG (Environmental, Social and Governance)”.

El hecho de trabajar de manera tan cercana con las empresas multinacionales le ha dado oportunidad de involucrarse más en decisiones de negocio de las mismas organizaciones: “Yo tenía la responsabilidad también de entenderlos mejor, y la única forma de hacerlo es, además de conocer el negocio, abriendo mi espectro en un ámbito más global”.

La experta en negocios internacionales cuenta que su carrera profesional no ha estado libre de retos al trabajar con este tipo de empresas. No obstante, dice, se trata de generar ambientes de confianza y proponer soluciones a las problemáticas que presentan: “Si les resuelves el problema, vas a ser su abogado, si no les resuelves, así seas quien seas, pues no les va a interesar”. Además, explica, la participación femenina se ha incrementado durante los últimos años en las áreas de derecho y comercio internacional: “El problema está cuando empiezas a trabajar, cuando eliges dónde trabajar para desarrollarte, dónde te van a dar apertura, la posibilidad de apoyo para que también tengas una vida”.

En este sentido, explica, la participación de mujeres disminuye conforme se eleva el nivel de responsabilidad. Por ejemplo, la International Bar Association actualmente está presidida por Almudena Arpón de Mendívil y Aldama. Ella es la segunda mujer que ocupa este cargo en 76 años de historia de la Asociación.

Los retos del comercio exterior

“Yo creo que el principal reto que tenemos todos los que nos dedicamos al comercio exterior y, sobre todo, en México, es cómo se implementan las políticas, tratados y compromisos internacionales en nuestro día a día”.

En este sentido, dice, el hecho de tener aduanas con mando militar también ha representado un desafío relevante: “Evidentemente las cosas no fluyen como debieran estar fluyendo, conforme a los compromisos que se tienen a nivel internacional”.

La pandemia, explica, también fue un periodo aleccionador. Y es que dejó claro a las empresas la importancia de mantener a la cadena productiva cerca del mercado objetivo –en este caso, Estados Unidos–. “A pesar de todas estas incongruencias en la forma de negociar y de la forma en que implementamos estos compromisos internacionales, y de la forma en que los implementamos en México, hay muchísima inversión del extranjero que está llegando por el nearshoring”. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el año 2022, la Inversión Extranjera Directa fue de 35,292 millones de dólares, 12% más que en 2021 y la más alta de los últimos 7 años.

Para los asesores de las empresas que buscan llegar a México, explica, es fundamental que tengan la capacidad de lograr seguridad para las inversiones en términos jurídicos, y que logren implementar estrategias de cumplimiento aduanero y comercio exterior que permita un flujo efectivo de la logística: “Que pagues los impuestos correspondientes, pero que utilices, por ejemplo, la red de tratado […] y que les enseñes cómo se debe cumplir en México, porque a veces piensan que es igual que en Europa, en Asia o en Estados Unidos, pero esa labor es un reto, y una oportunidad para nosotros los abogados”.

Sin embargo, el desafío más relevante que observa Turenna es la facilitación comercial: “No estamos facilitándoles las cosas a los nuevos inversionistas. Les estamos poniendo muchas piedras en el camino. Y nada más porque de verdad México es un país altamente productivo, y tenemos una gran relación con los 50 países con los que tenemos tratado (comercial). De verdad que Dios nos favorece”. La especialista, para explicar el grado de complejidad al que se enfrentan los inversionistas, hace referencia a la disputa comercial que se sostiene con Estados Unidos en el tema energético –México, el año pasado, recibió la solicitud por parte del gobierno estadounidense para abrir una serie de consultas toda vez que consideran han existido incumplimientos al TMEC.

“(Otro reto) es cómo contribuimos todos los especialistas para un frente común en cámaras […] ante estas nuevas inversiones, enseñarles cómo deben operar en México […] Por otro lado, decirle al gobierno que estas inversiones que están llegando, o las que ya están en México, y que le han apostado en los últimos 30, 40 años, busquemos algún tipo de reglamentación que sea más práctica, sencilla, cumplible; obviamente con el afán de siempre cumplir, pero hacernos la vida un poco más fácil para que puedan operar con más tranquilidad y seguridad jurídica en México”, concluyó.

