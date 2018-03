Por Jhon Cisnero*

Sabemos que si estamos mal posicionados en el mercado podríamos ver algunos números rojos sin necesidad, aunque también podemos ver números rojos estando bien posicionados, es por esa razón que se deben seleccionar los activos con detenimiento, con fundamentos y sin dudar, ya que son las dudas las traidoras que muchas veces nos hacen perder, las que nos llevan al desespero y a aceptar realidades poco agradables, es por lo que debemos seleccionar activos de calidad.

Seguro dirán que es muy fácil decirlo, pero realmente la mayoría de los inversionistas olvidan que cada individuo tiene un perfil de riesgo determinado, y que no es cuestión de solamente querer altos rendimientos, ni tampoco de seleccionar empresas por simple gusto, y menos invertir copiando las inversiones de otra persona ya que en el mejor de los casos podría tener el mismo perfil de riesgo, pero si no fuera así, estaría invirtiendo de forma incorrecta debido a que seguramente no le agradará cuando tenga que aceptar pérdidas que no esperaba o no estaban dentro de su plan de inversión. No es lo mismo subir a una montaña rusa sufriendo del corazón, que subir a una teniendo excelente salud.

El año empezó con rendimientos extraordinarios, casi sin ningún tipo de interrupción. Sabíamos que tarde o temprano el mercado tendría que corregir, pero la incertidumbre era en qué momento. Nada más estresante que entrar en una situación como la que se presentó a principio de año, sin saber si estabas entrando en la punta del iceberg, en la cúspide de la montaña rusa, es ahí cuando ruegas tener una cartera diversificada y con empresas de alto calibre, pero si, el que entró a principio de año sabe a qué me refiero, lo único que uno quiere es que pase la tormenta rápido, aunque en este caso al parecer la tormenta llegó para quedarse.

Los rumores de que el mercado vuelva a corregir se extienden, así como el incremento casi seguro por parte del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este año puede que sea infernal comparado con el anterior, sin embargo, es necesario entender de que el mercado no se incrementa sin ningún tipo de interrupción, es más, era preocupante que aumentara de esta forma, así que es mejor que nos vayamos acostumbrando a la idea.

Seguro se preguntarán, que empresas recomiendo. Como les había mencionado anteriormente, lo mejor es buscar empresas fuertes en el mercado. En los últimos día se han incrementado las recomendaciones para invertir en Apple (AAPL) debido a que el conglomerado Berkshire Hathaway de Warren Buffett adquirió 9.8 millones de acciones de la compañía por primera vez, y conociendo la forma de invertir del economista, suponemos que la tendrá por un largo tiempo, sin embargo, a pesar de que es un buen indicio, es bueno resaltar que estamos hablando de una compañía de calidad, con fundamentos firmes en el mercado, al igual que la Google (GOOG), son las torres que cualquier inversionista quisiera tener en su juego de ajedrez, aunque no son las únicas existentes en el mercado.

Si les pasó por la mente las criptomonedas como activos de calidad, es mejor que tengan calmantes a la mano. Definitivamente estos instrumentos no son para personas de bajo o mediano riesgo, además recomiendo que, si el inversionista no conoce bien el funcionamiento del instrumento, es mejor no invertir en él. Como muchos saben, las cripto son instrumentos que se caracterizan por no estar reguladas por nadie, particularidad que aumenta su riesgo en mi opinión, debido a que se presta para la legitimación de capitales. Últimamente muchos reguladores están tomando medidas para poder permitir la negociación supervisada del instrumento para el cuidado del inversor. Muchos tienen la esperanza de que el rey de las cripto, el bitcoin, vuelva a su grandeza de antaño, escenario que veo poco probable en mi opinión, debido a que la tecnología implicada, la cadena de bloques, el valor real del instrumento se ha popularizado, permitiendo que diversas empresas con alta credibilidad comiencen a crear sus propias monedas digitales, sin embargo, es muy pronto para sacar conclusiones, solo el tiempo forjará el destino de las criptomonedas.

*Economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y Consultor financiero en Kapital Consultores.

