Con números rojos y recorte de becas, pero Conade contrata más burócratas

Notimex.- Mientras Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), asegura que en dicha dependencia se había dado de baja a “aviadores” y metodólogos, además de que ajustaron becas a los atletas y entrenadores, por otro lado, en abril pasado, la dependencia contrató a 250 personas de “pantalón largo”, por un total de 45.8 millones de pesos.

El pasado 4 de julio, ante la Comisión de Deportes del Senado de la República, Ana Gabriela Guevara aseguró que a partir de agosto la Conade ya no tiene el presupuesto para cubrir los gastos de los servicios básicos del organismo, por lo que se reunirá con el secretario de Hacienda, para solucionar ese problema.

“Les anuncio aquí que el mes que entra (agosto) se nos va a acabar el recurso. Les adelanto que entramos en número rojos, ya no va a haber presupuesto para salir de agosto hasta diciembre. Ya no hablemos para el tema de becas que es un tema sensible, ni en pago, ya no vamos a poder pagar la luz; ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación”, dijo ante los senadores la titular de la Conade.

Compranet no miente

Los contratos están registrados en CompraNet en el “Reporte de los datos relevantes de los contratos ingresados a CompraNet que inician vigencia en el año 2019”, documentos los cuales están al alcance de cualquier ciudadano y corresponden, según la descripción de los servicios, a nuevos encargados de laboratorio, auxiliares de administración, auditores y paramédicos, fundamentalmente, quienes fueron contratados por un periodo del 3 de abril pasado al 31 de diciembre de este año.

Son 250 contratos de servicios adjudicados directamente a personas físicas, todos los contratos están bajo el mismo expediente número: 189491 de CompraNet. Y suman en total exactamente 45 millones 865,253.88 pesos.

Esta contratación masiva contrasta con la política que siguió Guevara en la Conade, al disminuir, sin previo aviso, algunas becas a los atletas y entrenadores, al igual que la baja de 26 metodólogos del organismo y la baja de 120 “aviadores”, como lo han asegurado los propios funcionarios del organismo en diversas publicaciones.

En los contratos, que en su totalidad son para la gente llamada de “pantalón largo”, es decir no son atletas, hay un monto máximo de 990,000 pesos y uno mínimo de 75,524 pesos, todos los pagos indican que son por el periodo de abril a diciembre de este año.

Lee: Conade teme perder demanda de la esgrimista Paola Pliego

El monto de 990,000 pesos en uno de los contratos, dice que es para el servicio de actividades relacionadas con normas antidopaje y fue asignado a Benjamín Velasco Bejarano. En los ocho meses del contrato, este prestador de servicios ganará 123,750 pesos mensuales.

Hay un monto mínimo de 75,524 pesos (9,440.50 pesos mensuales), que dice, es por el servicio de gestión y seguimiento en las solicitudes de información del INAI y la atención a las observaciones que emiten la ASF y la SFP en procesos inherentes, precisamente, a la Dirección de Servicios de la Conade.

La discordancia de esos 250 contratos y montos, es que mensualmente significan aportaciones económicas mayores a las que se entregan a los deportistas. Porque hay becas de los atletas que corresponden a sumas mucho menores, como la del judoca Nabor Castillo, quien ha sido medallista nacional, Centroamericano, Panamericano y logró quedar en el top 10 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Deportistas alzan la voz

En un tweet, el judoca dijo que ya era poco su beca de cinco mil pesos y ahora se la bajaron a dos mil pesos mensuales. Esto ocurre de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019 a celebrarse del 26 de julio al 11 de agosto.

En días pasados otros atletas se sumaron a su crítica en Twitter contra la Conade, como el triatleta Edson Gómez y la clavadista de altura Ady Jiménez.

Por otro lado, la propia Guevara declaró que dieron de baja a 26 metodólogos, quienes fungían enlaces para el análisis de las solicitudes que hacen las federaciones deportivas, atletas y entrenadores, para pedir recursos económicos a la Conade y de su revisión y gestión dependía la entrega de ese dinero.

Guevara dijo que los metodólogos eran un obstáculo entre la Conade y los atletas.

También, Israel Benítez, subdirector de Calidad del Deporte de la Conade, aseguró a principios de junio que la disminución de becas a los atletas es parte de una reestructuración para respetar los parámetros con los que se entregan los recursos y que sacaron 120 “aviadores” del organismo.

Lee: Atletas desmienten a Conade; aseguran que no les han depositado sus becas

“En la cuestión de becas había un gran desbarajuste en la administración anterior. Había 120 personas que estaban recibiendo dinero y algunas ya se habían retirado”, dijo Benítez en esa ocasión.

“Nosotros lo que estamos haciendo es seguir los parámetros que no pusimos nosotros, que están desde administraciones pasadas, si las anteriores no las siguieron eso ya no es algo en lo que podamos intervenir”, reafirmó Benítez.

Sin embargo, los recortes, principalmente a las becas de los atletas, contrastan significativamente con estas contrataciones de 250 personas que no compiten.

Entre los “Servicios contratados”, llama la atención que hay un grupo amplio de lo que se describe como “actividades de seguimiento” a cuestiones administrativas.