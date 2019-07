Conade teme perder demanda de la esgrimista Paola Pliego

Notimex.- La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, reconoció que hay posibilidades de que se pierda el caso de la demanda que interpuso la esgrimista Paola Pliego contra la institución.

En reunión de trabajo con la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, apuntó que lo anterior se debería a la desatención de la administración pasada.

Expuso que el caso de Paola Pliego genera un precedente importante para el país de que urge legislar sobre el tema, pues la atleta fue violentada en sus derechos al haber sido objeto de una difamación de que no pasó una prueba de dopaje y fue descalificada para representar a México en las Olimpiadas de Río de Janeiro, Brasil.

Propuso la creación de un tibunal del deporte para que de forma expedita resuelva los casos en los que atletas son vulnerados en sus derechos, pues por ahora sólo se tiene la comisión de apelación y arbitraje para el deporte.

Al reconocer que Paola Pliego es una gran persona y gran atleta, opinó que si ella decidió cambiar de nacionalidad y representar a otro país es entendible porque persigue sus sueños.

“Va a dar una cachetada con guante blanco que gane una medalla, y eso yo lo veo muy factible, y está bien porque está persiguiendo sus sueños, y debe dar pauta para que haya un tribunal con garras y dientes para que lo que determine un juez se acate”, indicó.

Por su parte, la senadora Lucía Meza Guzmán, de Morena, advirtió que la regulación del funcionamiento de federaciones y confederaciones se efectuará anteponiendo el interés supremo de los atletas y deportistas mexicanos.

La legisladora manifestó su disposición de acompañar a Ana Gabriela Guevara en el objetivo de alcanzar mayor presupuesto para este año.

Sobre el tema de las becas deportivas, Ana Gabriela Guevara explicó a los senadores de la Comisión de Juventud y Deporte que son de dos tipos para deportistas. La primera es la beca Conade y la segunda del fideicomiso para atletas de alto rendimiento.

Los deportistas olímpicos reciben una beca de 55 mil pesos y los de competencias mundiales e internacionales obtienen un apoyo de 49 mil pesos, cantidades que contrastan con los seis mil pesos que reciben los deportistas que no logran los primeros diez lugares en sus competencias.

También se otorgan becas de dos mil pesos a los deportistas prospectos y hasta mil 700 pesos para competidores juveniles.

La titular de la Conade refirió que hay rebeldía de deportistas por una serie de acciones que se han tomado para generar austeridad y combatir los excesos. “No voy a ser cómplice de la corrupción”, sentenció.

En agosto no habrá presupuesto ni para pagar la luz Conade

La Conade operará con números rojos a partir de agosto y su presupuesto no alcanzará para pagar la electricidad ni el funcionamiento de las instalaciones, advirtió Guevara.

Expuso que el presupuesto para este año tuvo un recorte de 35%, además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo entrega mes con mes al organismo, no en una sola exhibición como en el pasado.

Explicó ante ello que a partir de agosto operará en número rojos, “ya no va haber presupuesto para poder salir de agosto hasta diciembre”.

“Ya no hablemos solamente del tema de becas, que es un tema sensible, sino que ya no vamos a poder pagar luz y ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación. Ese es el escenario actual en cuanto al tema de recursos”, dijo a los legisladores.

Aclaró que ha notificado al Ejecutivo Federal que en la Conade no hay forma de que puedan seguir transitando con este presupuesto.

“Prácticamente les anuncio aquí que el mes que entra se nos va a acabar el recurso. Vamos a tener que ir con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y vamos a tener que ir con el secretario de Hacienda (Carlos Urzúa Macáis) a solicitarle la extensión de recurso.

