Con tema navideño, Mariah Carey alcanza el número 1 después de 25 años

Sin duda, ni ella se lo esperaba. La cantante Mariah Carey alcanzó este año el primer lugar en la lista Billboard Hot 100 con su tema navideño “All I want for Christmas is you”, de esta manera, el nuevo logro de la intérprete se suma al 25 aniversario de la canción que se ha colocado entre los primeros 10 lugares en cada época navideña de años anteriores.

Lanzada en 1994, “All I want for Christmas is you”, ha avanzado lentamente hacia la cima, cuando más se acercó, fue en 2017, pues alcanzó estar en las primeras 10 posiciones; hace unos días se colocó en el tercer lugar para pasar, la mañana del 16 de diciembre, al número uno. Asimismo el tema navideño trascendió a las plataformas streaming, pues despuntó cifras contundentes en su reproducción.

Cabe mencionar que el triunfo de la intérprete representa varios panoramas, es la segunda canción de Navidad que logra el éxito en la lista Billboard, después de “The chipmunk song” de 1958 en la voz de David Seville. Además, dicha lista de popularidad no había incluido canciones navideñas durante varios años, ya que contaban con un listado aparte.

Carey con este nuevo récord, ya registra 19 de sus temas que alcanzaron el primer lugar de la lista Billboard, tan solo después de The Beatles, quienes aún se conversan en el lugar de honor con 20 canciones que fueron número uno en el famoso conteo.

Con información de Notimex y Billboard.

