Un año después de lo previsto, Conacyt prevé que vacuna Patria sea autorizada antes de diciembre

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lanzó una convocatoria para aplicar la última fase de estudios clínicos rumbo a la autorización de uso de emergencia de la vacuna Patria, un año después de lo previsto.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, María Elena Álvarez-Buylla, titular del organismo, detalló que el inicio del reclutamiento de candidatos voluntarios para probar la vacuna iniciará el próximo 29 de agosto y se tiene previsto que entre septiembre y diciembre se tengan resultados que permitan su aplicación universal.

El ensayo clínico se aplicará entre voluntarios que residan en la Ciudad de México, Oaxaca y Michoacán y busca que alrededor de 3,860 participantes puedan probar la vacuna desarrollada por el Conacyt en colaboración con el laboratorio Avimex.

Lee: Selección 2021 | México enfrenta olas de Covid-19 y ¿la vacuna Patria?… Hasta 2022

Parte de los requisitos para aplicar como voluntario son: que hayan pasado 4 meses desde la última dosis de vacuna contra el Covid-19; no tener antecedentes de enfermedad grave consecuencia de la inoculación; no presentar enfermedades respiratorias activas; si se padece de enfermedades crónicas, que estas estén controladas y no estar en embarazo o lactancia.

El año pasado, Forbes México anticipó que esta vacuna no estaría lista de acuerdo con los planes gubernamentales siendo este año, y no a finales de 2021, cuando podría autorizarse su uso como refuerzo a vacunas de laboratorios como Pfizer y AstraZeneca.

Para el desarrollo de esta vacuna, el gobierno federal ha inyectado alrededor de 150 millones de pesos. Hasta el año pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había gastado alrededor de 38 mil millones de pesos en la compra de vacunas en el exterior.

“A pesar de que implicó un reto muy fuerte desarrollar este ensayo clínico en medio de la ola de ómicron y a la vez que iba avanzando rápidamente para salvar vidas el Plan Nacional de Vacunación, se pudo terminar esta fase”, comentó Álvarez-Buylla.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado