Confidencias | Concanaco busca darle un empujón a esta bebida mexicana

F

ue en su encuentro con el gremio de los ingenieros donde Andrés Manuel López Obrador cerró su discurso con un elogio inesperado hacia Carlos Slim, con quien chocó durante las pasadas campañas por el tema del Nuevo Aeropuerto. No obstante, las palabras cálidas contrastaron con los fríos saludos y las caras serias de los dos personajes en cuestión en los momentos en los que se saludaron. Incluso, al salir López Obrador, apenas minutos de concluir su participación, éste se despidió del ingeniero de “pasadita”, sin siquiera detenerse y apenas con una palmada en el brazo del multimillonario.

O

portunidad para la charanda en puerta, y es que sin duda uno de los atractivos de nuestro país es su gastronomía, lo que incluye bebidas de agave, como el tequila y mezcal, o de la caña como es el caso de la charanda, producto que también tiene Denominación de Origen. Esta bebida no es tan famosa como las dos primeras. Para combatir esto, la Concanaco Servytur, de José Manuel López, y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de Jesús Cabrera, entre otros organismos y autoridades, se reunirán hoy para motivar a los productores de esta bebida a certificarse en las Normas Mexicanas y así presumir su Denominación de Origen.

R

eciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) profundiza en la discriminación que viven múltiples grupos de la población mexicana. Al interior del documento, la institución que preside Julio Santaella pormenoriza cómo las personas de piel blanca tienen mejores trabajos y nivel de escolaridad comparada con los habitantes de tez morena. Un botón de muestra: mientras 55% de las personas blancas en México va a la universidad y preparatoria, solo 31% de los habitantes de piel morena en nuestro país lo logra.

B

uen avance apunta a ser el cambio que se prevé tenga el periodo de transición que vendrá tras la elección presidencial de México en 2024. Y es que hay que recordar que tras la Reforma Política Electoral que se estableció en 2014, se determinó que esa elección ya no se realizaría en julio, sino en junio, además de que el candidato ganador de la contienda tomaría posesión no en diciembre, sino en octubre, por lo que el periodo de transición entre un gobierno y otro pasará de cinco a cuatro meses. Es un positivo inicio, aunque este periodo seguirá aún siendo largo, nos dicen especialistas.

E

xtraña que a pesar de las multimillonarias inversiones que se han hecho en México con la reforma energética, en el país todavía existen más de dos millones de mexicanos sin acceso a la electricidad. La mayoría de esta población está concentrada en Veracruz, Chiapas y Chihuahua. Una iniciativa de empresarios quiere abatir esta brecha para que todas las casas mexicanas cuenten con luz, y además que sea con energía renovable.

S

e decidió compañía de ayuda para encontrar vivienda de Silicon Valley a adquirir a startup mexicana. Lo que la startup nacional busca es duplicar su número de usuarios y ampliar su participación de mercado. Nos cuentan que el cofundador de la startup ha dicho a sus cercanos que la compra significa contar con mejor en tecnología y seguridad para los usuarios de la plataforma.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.