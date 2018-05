Confidencias | ¿De compras en Walmart con realidad virtual?

F

uerte lección le dieron los integrantes de Data Cívica a la Secretaría de la Función Pública al presentar la base de datos 1560000.org con la información de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos bien organizada y en formatos más sencillos para enterarnos y comparar los ingresos y patrimonio de los trabajadores del gobierno. Los jóvenes se pusieron en acción luego de que la dependencia dirigida por Arely Gómez, afirmó que integrar una base de datos como Dios manda, costaría mucho y tomaría mucho tiempo.

O

ptimismo priva en el gigante minorista Walmart que avanza a pasos agigantados en la mejora de su plataforma de comercio electrónico y estrategia omnicanal, lo que significa estar para los clientes por cualquier canal de venta en todo momento. Y en ese tenor, nos cuentan que la compañía no descarta utilizar la realidad virtual para atender a los consumidores. Sin embargo, parece ser que es un plan que por el momento no se concretará, debido a que los consumidores no están tan familiarizados con este tipo de tecnología.

R

ecién llegó Manuel Escobedo Cónover a la silla principal de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y vaya evento que le depara al órgano que preside. Se trata de la 28 Convención de Aseguradores con el tema ‘El impacto de la salud en la economía’ que se llevará a cabo 8 y 9 de mayo en la Ciudad de México, que tendrá como invitados a los candidatos a la Presidencia de México, a quienes se les cuestionará sobre sus propuestas de valor sobre dos rubros importantes: salud y longevidad, un tema poco tratado en estos ‘movidos’ días de campaña.

B

usca HubSpot abrir su cuartel general para América Latina en Colombia. La compañía especializada en marketing digital, con más de 200 socios en la región, tiene el blog más leído en todo el continente. La región representa entre 5 y 6% del negocio digital de HubSpot y lo que busca es mantener el crecimiento en el área. “Sabemos que las empresas en la región se están moviendo cada vez más hacia lo digital”, dice Carolina Samsing, directora de Marketing para Iberoamérica de HubSpot.

E

sta vez los buenos datos de la industria automotriz no parecen ser suficientes para que los miembros de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) estén del todo contentos. Y es que nos cuentan que se respira nerviosismo ante el hecho de que el gobierno de Estados Unidos presiona para imponer su propuesta de reglas de origen automotriz en la renegociación del TLCAN, y aunque se dice que México presentará una contrapropuesta, el fantasma de la incertidumbre es quien maneja el volante del sector.

S

on promesas del subsuelo, se dice en círculos del sector energético, al referirse a ciertos candidatos a la Presidencia. Y es que José Antonio Meade ha prometido que no va a descansar hasta que México produzca 3 millones de barriles de petróleo cada día. Parece casi imposible si es que gana la elección. El gobierno actual espera concretar esa meta hasta 2029. Por si fuera poco, el candidato va en tercer lugar en la carrera presidencial en casi todas las encuestas. A menos que el extitular de Hacienda sepa algo que la propia Secretaría de Energía desconozca.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.