Confidencias | El plan de Liverpool para Suburbia

inalmente Liverpool se alista para duplicar Suburbia, una marca que compró en 2016 por aproximadamente 15,700 millones de pesos (mdp), lo que contemplaba ciertos bienes intangibles y mobiliarios. El objetivo de la empresa de logotipo rosa es en cinco años llegar a las 250 tiendas de la marca que antes pertenecía al minorista Walmart, según los analistas de Citibanamex. De igual manera, la cadena de tiendas departamentales continúa con su plan de convertir Fábricas de Francia tanto en Liverpool como en Suburbia.

ptimismo entre las empresas mexicanas que levantan la mano para ayudar a la siguiente administración a revertir la caída petrolera, anote a Grupo R, al mando de José Ramiro Garza Cantú y José Ramiro Garza Vargas; Grupo Carso, de Carlos Slim; Galem, de Grupo Alemán; y PetroBAL, capitaneada por Alberto Bailères. Esto ante el compromiso del gobierno entrante de destinar mayores recursos a la producción y exploración, así como ser autosuficientes en la elaboración de combustibles para evitar la dependencia del extranjero. Estos empresarios, nos cuentan, quieren fortalecer al sector y ejecutar el plan a cargo de Rocío Nahle, la futura titular de Energía de Andrés Manuel López Obrador.

ecuerdan la frase “Dinero llama dinero”, esta no sólo ha sido ocupada por los ancestrales empresarios sino también por los jóvenes emprendedores y las llamadas startups. Y es en este sentido que la próxima semana se llevará a cabo un evento de lo más innovador. Se trata de “Show Me The Money“, un espacio que en colaboración con Dreamers Ventures y WeWork traen a México para presentar la primera edición de una Master Class diseñada para compartir conocimiento de expertos empresarios e inversionistas con la comunidad de emprendedores, y ayudarlos a develar los secretos para levantar capital. ¿Será esta la siguiente fórmula para aprender a hacer dinero?

uena calificación obtienen los países escandinavos, los mejores en salud y educación del mundo. Académicos del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud con sede en Seattle, Estados Unidos, creó una clasificación científica de 195 países. Sus cálculos se basan en el análisis de más de 2500 encuestas y censos, y tienen como objetivo cuantificar la cantidad de años productivos que se espera que un individuo trabaje entre los 20 y 64 años. Las naciones europeas dominan la parte superior del cuadro, constituyendo 8 de los 10 primeros, con Finlandia, Islandia y Dinamarca en las primeras posiciones.

volución es lo que buscará empujar en su modelo educativo el Tecnológico de Monterrey, institución que se encuentra trabajando hoy en un proyecto de visión 2030 con el objetivo de mejorar la enseñanza a sus estudiantes. De acuerdo con Salvador Alva Gómez, presidente del mismo, su mirada está puesta hoy en fortalecer los conocimientos de los alumnos en dos ámbitos en particular, por un lado, el emprendimiento, y, por el otro, la innovación. Rasgos de esta meta ya se pudieron observar en la puesta que la universidad realizó la semana pasada en su evento INCmty.

egún el WEF, las naciones desperdician 38 % de su talento humano. Los hallazgos del último Informe Global de Capital Humano del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) mostraron que el capital humano puede ser el factor determinante más importante del éxito de un país a largo plazo. Ese informe del organismo con sede en Suiza mostró cómo, en promedio, el mundo ha desarrollado sólo el 62 % de su capital humano o, en otras palabras, que las naciones están desperdiciando alrededor del 38 % de su talento.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.