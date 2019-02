Confidencias | La molestia de AMLO con la Cofece por el futbol

F

irme, la aerolínea mexicana de bajo costo, VivaAerobus, continúa con su apuesta digital para hacerse de más clientes en el país. Esta vez, la compañía planea lanzar una billetera electrónica o wallet para que los clientes que no cuenten con una tarjeta de débito o crédito puedan comprar en la plataforma electrónica. Este proyecto que lidera Bernardo Cordero, director de e-commerce & digital de la compañía, consiste en una wallet en la que los clientes pueden depositar dinero en efectivo en tiendas de conveniencia y usarlo en la compra de boletos de avión, paquetes de viaje y otros servicios de la página de internet de la compañía.

O

portunidades en el mercado busca 9Round México, una franquicia de gimnasios de kickboxing y box sin contacto físico, que pretende llegar a las 54 sucursales este año y a las 100 en el 2021. La empresa, que actualmente tiene 36 establecimientos en nuestro país, los cuales atiendan a más de 12,000 usuarios, abrió sus puertas en 2015 y este año acaba de llegar a Jalisco. A nivel mundial, tiene presencia en 16 países con un total de 770 unidades en operación. Como característica, cuenta con entrenadores certificados y un área de nutrición en su portal y monitoreo de ritmo cardíaco, nivel de esfuerzo y total de calorías quemadas.

R

esulta que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le cayó nada bien que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) diera el visto bueno a la concentración propuesta por The Walt Disney Company mediante la adquisición de 21st Century Fox, debido a los efectos potenciales de la operación sobre el panorama general de la TV de paga y de los contenidos deportivos en México. Nos cuentan que el tabasqueño recibió en propias manos el análisis publicado en Forbes que señalaba tales preocupaciones. A pesar de que el mandatario ha expresado abiertamente que el futbol no es su deporte favorito, no puedo evitar referirse al tema durante una de sus conferencias matutinas y asegurar que no permitirá que se afecte de esa manera a los espectadores mexicanos.

B

uen producto nacional a la vista, ya que es un hecho que en estos días podremos ser testigos de la llegada del Stellar Plus, un teléfono de la marca mexicana de smartphones Zuum, que está enfocada en ofrecer innovación tecnológica en comunicación al mercado nacional. Una palomita para la industria tecnológica nacional que apuesta por un dispositivo mexicano con diseño moderno y funciones de primer nivel. Señalan que el Zuum Stellar Plus se venderá en más de 1,500 tiendas de Coppel a un precio de 3,999 pesos.

E

l gusto por la tecnología entre los mexicanos parece haber encontrado en el sector automotriz un buen nicho de medición. Señalan las últimas cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) que, durante noviembre del año pasado, la venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de 1,768 unidades, 93.2% por encima de lo registrado en el penúltimo mes del año pasado. Las ventas de híbridos y eléctricos estuvieron compuestas por 16 eléctricos, 113 híbridos conectables y 1,639 híbridos. En el acumulado enero-noviembre 2018 se comercializaron 15,694 autos con estos tipos de tecnologías.

S

erá América Latina el objetivo este año para Dental Genetics, la empresa dental con sede en España, actualmente utiliza el análisis genético salival para diagnosticar patologías establecidas (sin necesidad de intervención de tipo biopsias y pruebas invasivas) para individualizar los tratamientos, consiguiendo que sean más precisos y efectivos. Su meta para este año es llegar a América Latina. “A finales de este año voy a viajar a Argentina, Venezuela y México y vamos a dar a conocer esta técnica Tenemos previsto que esté disponible en clínicas para finales de año”, dijo Laura San Martín, doctora en Odontología, directora del programa MBA dental y Socia Fundadora de Dental Genetics.

