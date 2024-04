¿Conoces tu capacidad de endeudamiento? Revisa cómo calcularla

¿Alguna vez has tenido la duda de pedir o no un crédito, pero no sabes exactamente cuál es la cantidad ideal o máxima que puedes solicitar sin poner en riesgo tu estabilidad financiera?

Para no comprometer tus finanzas personales es muy importante conocer cuál es tu capacidad de endeudamiento para saber la cantidad máxima de crédito que puedes solicitar.

¿Qué es un crédito y para qué sirve?

Un crédito es una cantidad de dinero que una institución financiera le presta a sus clientes con la condición de que puedan pagarlo en un tiempo determinado y también con un interés.

Un crédito sirve para adquirir bienes y servicios que no podrías pagar de contado en ese momento. Según la utilidad que le darás a este préstamo, los créditos se pueden clasificar en los siguientes tipos:

Crédito de consumo: Se usa para pagar bienes y servicios. Entre los más comunes están la tarjeta de crédito, el crédito de nómina y el crédito personal.

Crédito empresarial: Sirve para quienes desean iniciar o ampliar un negocio.

Crédito hipotecario: Con este préstamo puedes adquirir, construir e incluso remodelar una casa o departamento.

Crédito automotriz: Se utiliza para comprar un auto nuevo o usado.

Crédito ABC: Para la compra de bienes básicos de consumo duradero.

¡Ojo! Nunca es buena idea aceptar el primer crédito que te ofrezcan, lo ideal es que hagas un ejercicio comparativo con al menos tres opciones bancarias o financieras y elijas la que te ofrezca las mejores condiciones de pago.

La forma correcta para calcular tu capacidad de endeudamiento

La capacidad de endeudamiento es la cantidad máxima de deuda que puede asumir una persona o entidad sin comprometer su solvencia, con base en su presupuesto.

Antes de solicitar un crédito financiero o préstamo debes saber cuál es la capacidad de tus finanzas para poder hacerle frente a este gasto.

La regla general que la CONDUSEF aconseja es que una deuda (cualquiera que sea), no debe sobrepasar más del 35-40% de los ingresos mensuales de las personas, siendo este el porcentaje límite.

Cuando alguien compromete más allá del 35-40% de su ingreso neto, tiene un alto riesgo de impago y, como consecuencia, también surgen algunos conflictos económicos, familiares y personales, todo esto producto de un sobreendeudamiento

Paso a paso para conocer tu capacidad de endeudamiento

Haz la cuenta y suma tus ingresos mensuales totales

También suma el total de tus gastos

Al total de tus ingresos réstale tus gastos

A la cantidad que resulte, multiplícala por 0.40

El número que resulte será la capacidad de endeudamiento máxima que puedes tener.

Veamos esto a través de un ejemplo:

Una persona gana un sueldo de 10,000 pesos mensuales

El total de sus gastos totales al mes económicos, familiares y personales es de 4,000 pesos

Por lo tanto, tiene 6,000 después de pagar sus deudas mensuales (este número lo multiplicamos por 0.40)

Así pues, su capacidad máxima de endeudamiento al mes es de 2,400 pesos.

Ahora hazlo tú con tus números, así sabrás cuánto dinero puedes pagar de manera mensual en los próximos créditos que solicites.

Con información de Revista Proteja su Dinero. Año 25. No. 289. Abril 2024.

