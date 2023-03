10 errores al usar tarjeta de crédito y cuáles son las mejores prácticas

Las tarjetas de crédito son una excelente manera de crear crédito y pagar los gastos, pero cuando se usan mal, pueden dañar tu puntaje de crédito y costarte mucho dinero extra. Estos son los errores que debes evitar a toda costa:

1. Tener varias tarjetas de crédito

Esta es una trampa común, las instituciones bancarias anuncian sus tarjetas por todos los medios posibles, pero cantidad no es sinónimo de calidad. No solicites ni manejes varias a la vez, ya que si no eres lo suficientemente cumplido en todas, puedes emitir una señal errónea en tu historial crediticio, ya que parecerá que eres una persona que vive del crédito y, por lo tanto, un cliente de alto riesgo. Tener muchos créditos vigentes reduce tu score crediticio y hará que cuando necesites un crédito grande para un auto o una casa sea más difícil conseguirlo.

2. Obtener la tarjeta de crédito inadecuada

Muchas personas obtienen su tarjeta de crédito por las razones equivocadas. No la elijas solo por un anuncio de televisión o en internet. Procura investigar y comparar las opciones disponibles para obtener la mejor tarjeta con base en tu situación financiera individual.

3. Hacer solo el pago mínimo

Este es uno de los mayores errores. Hacer solo el pago mínimo provocará que termines pagando mucho dinero en intereses a lo largo del tiempo. Lo mejor es apartar en tu presupuesto el dinero necesario para ser totalero o totalera.

No te pierdas: Cómo pagar 0% de intereses en tu tarjeta de crédito

4. No revisar tu estado de cuenta mensual

Hoy los fraudes con tarjetas de crédito son muy comunes. Además, también pueden llegar a producirse errores, a veces los pagos no se procesan correctamente. Asegúrate de revisar a detalle el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito cada mes para ver que todos tus cargos sean correctos y autorizados. Esto te ahorrará dinero y evitará dañar tu puntaje de crédito en caso de que sea víctima de robo de identidad.

5. Comprar más allá de tus posibilidades

Es muy tentador comprar toda clase de productos y servicios que no tienes planeados, pero si no puedes pagarlo cuando llega tu fecha de corte o si tendrás que seguir pagándolo por meses, aun cuando el valor de tu producto o servicio perdió vigencia casi al instante de conusmirlo, entonces financieramente no vale la pena para ti.

Ver esto te puede ayudar: Deuda mala vs deuda buena ¿cómo identificarlas?

6. Usar tu tarjeta de crédito como si fuera dinero extra

Creer que la tarjeta de crédito es una extensión de los recursos que tenemos disponibles para comprar bienes no duraderos, o peor, hacer compras impulsivas, te hace perder de vista que en realidad se trata de un medio de financiamiento otorgado por una institución financiera: es un dinero prestado con un porcentaje de interés mensual.

No tener claro esto hará que compres sin preocupaciones y que la sorpresa llegue junto con tu estado de cuenta y el cúmulo de deudas que tendrás que pagar a tiempo so pena de pagar intereses por ellas, haciendo que sean mucho más caras a la postre.

7. Aceptar tarjetas solo para gozar de alguna promoción

En los centros comerciales y otro tipo de almacenes a menudo te preguntan si te gustaría ahorrar 10% solicitando la tarjeta de crédito de la tienda. Pero cuidado porque las tarjetas de crédito minoristas a menudo tienen tasas de interés muy altas. Es importante dedicar tiempo a investigar y comparar tarjetas de crédito de una variedad de emisores cada vez que solicites una nueva. Nunca lo hagas impulsivamente.

8. Retirar efectivo de tu tarjeta de crédito

Estos retiros en efectivo suelen tener una tasa de interés muy alta, rara vez es una buena idea usar dinero en efectivo que aún no tienes, utilízalos solo en una verdadera emergencia.

9. Exceder tu límite de crédito

Sin duda este es un mal movimiento financiero y puede perjudicar tu puntaje de crédito. Incluso usar demasiado de su límite de crédito puede ser contraproducente. Lo ideal es que no tengas un saldo de más del 30% de tu límite de crédito. Si, por ejemplo tienes una línea de crédito de $10,000 pesos, lo máximo que deberías usar y pagar al siguiente corte deberían ser $3,000 pesos.

10. No leer la letras chiquitas

Todos los contratos de tarjetas de crédito tienen letra pequeña. Es muy importante leer y comprender los términos y condiciones de tu tarjeta. Tienes que ver los detalles difíciles de entender y aburridos de leer, pues ahí se exponen los hechos contantes y sonantes.

¡Ojo con esto!: Costos de usar una tarjeta de crédito: anualidad, CAT y retiro de efectivo

A modo de resumen, te dejamos el top 10 de mejores prácticas en lo que se refiere al uso de una tarjeta de crédito:

Evita tener dos o más tarjetas, ponte la meta de usar solo una, usarla de forma concienzuda y llevar todos los pagos a tiempo

Si estás por solicitar tu primera tarjeta, investiga y compara los beneficios, costos y demás antes de elegir

Evita hacer el pago mínimo cada mes, si no llevas el control de lo que compras y solo abonas poco, es posible que te veas en aprietos en algún punto

Revisa tu estado de cuenta mensual, hacerlo por internet o desde tu app es más fácil que nunca

No te endeudes de más, comprar a crédito no es malo, pero sí puede ser perjudicial cuando los bienes no son duraderos: pagar el restaurante, el super o las vacaciones a 12 meses sin intereses te deja pagando por semanas algo cuyo goce o beneficio terminó casi en el momento

Nunca pienses que el crédito es dinero extra, es dinero prestado con intereses si no pagas a tiempo, tú decides si usas ese préstamo a tu favor

Evita obtener las tarjetas que te pongan enfrente, recuerda que tu relación con el crédito y cómo lo usas se reflejará en tu Buró de Crédito

Los retiros en efectivo de una tarjeta de crédito suelen ser caros por la tasa de interés, aún cuando tengas este beneficio, úsalo solo en caso de extrema urgencia

No sobregires tu tarjeta, piensa que ese tipo de acciones afectan mucho tu score y, a la larga, harán que seas percibido como cliente de riesgo ante los bancos

Tómate un tiempo para leer y entender las comisiones que cobra tu tarjeta por su uso (CAT, anualidad, gastos de cobranza), eso te evitará sorpresas desagradables a futuro.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información