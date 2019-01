Cómo cumplir tus propósitos financieros este 2019

El nuevo año llegó y el propósito de mantener unas finanzas sanas es recurrente entre los diversos deseos de los mexicanos para este 2019. Si bien se debe tener un presupuesto, planear ahorro y considerar invertir en algo valioso que no se deprecie fácilmente, son más los pasos que puedes dar para cumplir con tus metas financieras.

Empecemos por saber que sólo 28% de los adultos sin cuenta bancaria realizan un presupuesto, ya sea semanal, quincenal o mensual, dependiendo de sus necesidades, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018.

En ese sentido, Educación Financiera Citibanamex destaca que al planear el ahorro se pueden cumplir más fácilmente las metas a corto, mediano o largo plazo, como salir de viaje, comprar un coche nuevo o incluso adquirir una vivienda, por mencionar algunas.

“El criterio central es diseñar un presupuesto realista, que permita pagar el financiamiento hipotecario en el menor tiempo posible sin incurrir en periodos de morosidad o estrés financiero”, agregó Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com.

A continuación te mostramos algunos de los consejos recomendamos por expertos financieros para que tu bolsillo alcance los propósitos planteados:

Según el asistente financiero virtual Fintonic -disponible para iOS y Android-, estas cuatro técnicas son sencillas y te ayudarán a lograr tus objetivos.

El detox financiero. Tal como suele hacerse una desintoxicación (o limpieza a fondo) de la alimentación a través de diversos jugos, en el caso de tu billetera lo que necesitarás es volverte extremadamente práctico. Por ejemplo, escoge una semana del mes y pon como meta no gastar ni un peso en la calle, es decir, dile adiós a las papitas, los chicles, la chela y al café, ya que son gastos hormiga que te “roban” alrededor de 10% de tus ingresos.

Para contrarrestarlo, prepárate antes y haz un súper más inteligente, así como cocinar tu comida de toda la semana. Lleva frutas y frutos secos para aguantar los antojos y a final de semana, verás que lo que no está adelgazando es tu cuenta bancaria.

La regla de los 30 días. Las compras compulsivas deben ser eliminadas y para poner a prueba tu técnica de autocontrol puedes realizar el siguiente ejercicio. Si ves algo “que necesitas” en el aparador (ropa, videojuegos, smartphones) evita comprarlo, regresa a casa y anota el producto, la tienda y el precio. Mánten ese artículo en tu mente durante 30 días y si al final del plazo todavía lo quieres comprar, ve por él; aunque lo más seguro es que antes te des cuenta de que era un capricho, no una necesidad.

La regla 50/20/30. Es una técnica muy famosa. La clave es reconocer en qué gastas tu dinero y para eso Fintonic te sugiere organizar y categorizar tus gastos. Una vez identificados tus egreso, haz lo siguiente al recibir tu sueldo: dedica 50% a todos los gastos obligatorios del mes, como la renta, el súper, el pago de tarjeta, etc.; separa 20% para ahorrar el mismo día del depósito; y, finalmente, el último 30% úsalo en ti, como restaurantes, ropa, viajes o cualquier otra actividad de ocio.

Reto del peso por fecha. Un clásico en las lides del ahorro: el primer día del mes, guarda un peso; el segundo, dos; el tercero, tres; y sigue así con 10 pesos el día 10; 20 pesos el día 20 y 30 o 31 pesos el último día del mes. Si lo mantienes durante todo el año, al final habrás ahorrado casi 6,000 pesos. Algunas personas lo hacen de manera semanal o quincenal a lo largo de todo un año y metiendo cifras más altas (como 50, 100, 200, 400, etcétera), y el resultado al final de 12 meses suele ser superior a los 10,000 pesos.

Cada estrategia que consideres implementar para ahorrar, debes anclarla lo más sólidamente posible y para ello estos tips puede ayudarte a que la base de tu propuesta sea fuerte:

Conoce tu capacidad de endeudamiento. Para esto la Condusef sugiere que, a tus ingresos mensuales, le restes lo que gastas en el mes y lo que destinas para el ahorro, para saber qué tanto puedes endeudarte y cuánto dinero dispones para hacer frente a las deudas.

“Lo recomendable es que destines como máximo el 40% de tus ingresos en el pago de la vivienda, lo ideal es que sea solo el 30%”, manifestó González. Agregó que si cuentas con un mayor ahorro para pagar más enganche o gastos iniciales, el monto del endeudamiento sería menor.

No empeñes el alma. Alejandro Saracho, experto en finanzas personales y desarrollo empresarial de Reconfiguración Financiera, comenta que “puedes comenzar tu lista de propósitos fijando metas reales y alcanzables. Ahorrar o invertir no tiene porqué convertirse en un martirio”.

Recuerda, “no hay una varita mágica que resuelva tus problemas financieros, se trata de engranar perfectamente las cosas para que tus metas se materialicen sin necesidad de apretarte el cinturón, ni empeñar tu alma”, añadió Saracho.

Metas claras. Debes tener bien definido lo que quieres lograr en todos los ámbitos de tu vida (personal, espiritual, profesional y de salud) y establecer en cuánto tiempo deseas cumplirlos: “Una vez que establezcas tiempos te será más fácil llegar a la meta”, agregó Saracho.

Crea un plan (realizable). Pon una fecha límite para cada paso que te llevará a tu meta, usa herramientas para cumplirlos como apps o alarmas en el celular; si algo no está agendado puedes olvidarlo y obviamente no cumplirás tus metas. No olvides hacerte las siguientes preguntas:

¿Cuánto dinero voy a requerir al mes para cumplir los pasos de mi propósito?

¿Cuánto dinero tengo que generar para cumplir con los gastos del mes y cumplir con los pasos?

Implementa y date un premio. Reconocer si las cosas van bien puede ser un incentivo para no aflojar el ritmo, así que puedes darte un premio por cumplir cada una de tus metas, pero también prueba con un castigo en caso de no llevarlas a cabo. “El punto es que desees cumplir tus metas sólo para no tener que pasar de nuevo un castigo”, subrayó Saracho. También puedes apoyarte en un compañero o amigo, compartan metas y avances, de esta manera, tendrás alguien que te impulse a seguir adelante.

Visualiza. “Vive tu película mental, imagina lo feliz que te sentirás al cumplir tu objetivo, conecta pensamientos con sentidos para generar un ancla subconsciente. Así, tu mente sabrá y tendrá presente lo que va a pasar al realizar tu meta, aunque parezca increíble, este pensamiento te hará actuar de forma positiva para que lleves a cabo todo lo que planeaste”, finalizó el especialista en finanzas personales.

Los retos ayudan a enfocar toda la energía y habilidades para cumplirlos, deja de lado la desidia y ve por lo que te propusiste para este 2019.

