Consolidar la 4T, el objetivo de Cámara de Diputados en 2020: Mario Delgado

Los integrantes de Morena en la Cámara de Diputados tienen un objetivo muy específico para este 2020, continuar con las adecuaciones necesarias para consolidar la “transformación del país” prometida por Andrés Manuel López Obrador, que también incluye la tan anunciada ruptura con el modelo económico neoliberal.

“El mandato que le dio la gente el primero de julio de cambio (a Andrés Manuel López Obrador) incluía también cambiar el modelo económico y cuáles son los fundamentos de ese nuevo modelo: primero, terminar con el despilfarro de los recursos del gobierno, no tener un gobierno que gaste de manera excesiva en lujos, frivolidades, altísimos salarios de funcionarios; el segundo, erradicar la corrupción para que el gasto público rinda más. Si ponemos esas dos variables juntas estamos hablando de una profunda reforma al gasto público”, apunta Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja.

Los morenistas, encabezados por Delgado, retomarán iniciativas que se quedaron en el tintero o no fueron aprobadas en 2019, como los cambios a la Ley Federal de Remuneraciones, la reducción del financiamiento a partidos políticos y la creación de leyes secundarias que respondan a las reformas educativas y de salud.

Pero en este segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 64 legislatura, que inicia el 1 de febrero, también se espera la presentación de iniciativas que podrían impactar al sector privado y las finanzas públicas.

“Vamos a consolidar el proyecto de la cuarta transformación, nosotros vamos a acotar aquí la agenda del gobierno y vendrán temas ya propuestos por la propia Cámara que tendremos que ir administrando para que se vayan aprobando”, afirma el también líder de la bancada de Morena en San Lázaro en entrevista con Forbes México.

Reformas constitucionales para que los programas sociales puestos en marcha en este sexenio sean un derecho constitucional, la regulación del consumo, producción y venta del cannabis; la reorganización de las instituciones que se encargan de apoyar al campo mexicano, así como los apoyos destinados para agricultores; e incluso la polémica iniciativa para regular el outsourcing, son algunas de las iniciativas que se abordarán en este periodo.

Aunque la iniciativa para regular a las empresas enfocadas en la subcontratación se presentó en el Senado, Delgado asegura que los integrantes de la Cámara de Diputados se organizarán diversos foros con expertos, académicos e integrantes del sector privado para “no pasarse de la raya”.

“Tenemos muy claro que una ley que se pase de la raya puede complicar la generación de empleos, pero también está claro que hay empresas que nacen y mueren y trabajadores que llevan 10 y 15 años con una empresa grande pero no han generado antigüedad porque cada 6 meses les cambian el contrato por una outsourcing nueva”, advierte.

Por la naturaleza de las iniciativas que se abordarán en el siguiente periodo, la colaboración con el empresariado mexicano será estrecha.

“Aquí hemos adoptado la práctica de parlamento abierto para las reformas más importantes, siempre abrimos la discusión, invitamos a las cámaras, a los expertos a los académicos, a todos los involucrados para que vengan y nos den su opinión, no hemos legislado a escondidas ni de prisa que sorprenda a los empresarios”, promete.

Resultados primero, reforma fiscal después

Tanto expertos en materia hacendaria como integrantes del sector privado, e incluso el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, han señalado la necesidad de iniciar un proceso para integrar una Reforma Fiscal ante el acotado espacio del erario, pero en opinión de Mario Delgado antes se necesita mostrar resultados a la población de los cambios en la administración federal con el uso de recursos públicos.

“No hay espacio para plantear nuevos impuestos mientras no esté segura la gente, no haya garantías de que no hay corrupción, que hay austeridad y que se gasta en lo que sí importa que la gente vea que su dinero se va a los servicios de salud, a las escuelas”.

Para el egresado en Economía del ITAM y secretario de finanzas del gobierno de la Ciudad de México durante la gestión de Marcelo Ebrard, el objetivo debe de estar centrado en “cobrar bien los impuestos”.

“Si no se cumplen esas condiciones no puedes voltearte con la gente, con el sector productivo a pedirle más impuestos, entonces este año va a ser la consolidación de la austeridad y de algunas instituciones nuevas, por ejemplo el INSABI, tenemos la obligación de llevar salud a todos los mexicanos con servicios de calidad, la inversión que va a requerir la reforma educativa todo lo que se esté haciendo para que la gente sepa que se está utilizando el dinero, entonces en este momento si podrías plantear una reforma fiscal.

