Consulta a Constellation Brands vulnera el Estado de Derecho: Canacintra

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) rechazó la consulta organizada por el Gobierno en Mexicali, Baja California, que frenó la construcción y operación de la planta cervecera de la estadounidense Constellation Brands en esa entidad. El organismo argumenta que estas acciones vulneran el Estado de Derecho.

“En estos momentos de crisis necesitamos toda la ayuda con la que podamos contar, inversión pública inteligente y una fuerte inversión privada, nacional e internacional. Vivimos tiempos convulsos. Momentos decisivos para el futuro de México. Para nuestro futuro y el de nuestras familias. Solo sacaremos el país adelante si la autoridad e iniciativa privada trabajamos unidos, juntos”, señala el organismo este martes en un comunicado de prensa.

La consulta se realizó este fin de semana en donde 76.1% de los votos recibidos en la consulta en Mexicali se pronunció en contra de la terminación de la planta de Constellation Brands.

Agregó que la economía no funciona si no hay libertad de empresa garantizada en el Artículo 5° Constitucional y no hay libertad si se vulnera el Estado de Derecho.

“Por eso, en Canacintra rechazamos la consulta organizada en Mexicali con el objetivo político de frenar una fuerte inversión internacional. Una inversión multimillonaria que se ve amenazada por el egoísmo y los cálculos electorales de unos pocos que se oponen al beneficio de todos”, agregó el documento.

Señaló que la empresa cumple con las leyes, reglamentos y normatividad a su proyecto de acuerdo con estudios realizados por técnicos especialistas de organismos autónomo.

En estos estudios se comprobó que al consumir el 0.2% del agua disponible en Mexicali (2,800 millones M3/año) no se pone en riesgo alguno, el abasto de agua de calidad para los habitantes de la región.

Sin embargo, la ciudadanía de Mexicali ha manifestado su rechazo desde que se hizo conocimiento público el proyecto de construcción de la planta cervecera en 2016, la cual requiere de 20,000 millones de litros anuales, extraídos de fuentes sobreexplotadas y vedadas, en una zona de extremo estrés hídrico, señala la Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida.

Esta mañana, Constellation Brands dijo en un comunicado que está lista para conversar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete para trabajar de cerca en un plan de acción que considere los grandes retos actuales y futuros que enfrenta México en lo económico y lo social”, dijo la empresa.

“La empresa realizó negociaciones el los últimos siete meses con varias secretarías de estado, junto con la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y foros que derivaron en un compromiso de huella hídrica neutra, es decir, haría obras que captarían o ahorrarían un volumen igual al consumido de 5 Millones de M3/año”, agregó el organismo.

La agrupación dijo que pretender frenar con un engaños una inversión tan importante, significa “aniquilar miles” de empleos y la creación de cientos de micro, pequeñas y medianas empresas locales que brindarían servicio a los trabajadores y a la propia empresa.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha exigido frenar este tipo de prácticas oscuras. La CANACINTRA se suma a este llamado de manera enérgica para acabar con las manipulaciones corruptas”, agregó.