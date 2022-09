Consulta sobre si Ejército debe continuar en la calle será en enero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la consulta sobre si las Fuerzas Armadas deben continuar en las calles hasta 2028 se realizará en enero, pero sin la ayuda del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la conferencia matutina, López Obrador mencionó que este martes el secretario de Gobernación, Adan Augusto López, presentará el programa de cómo se realizará este ejercicio, pues se buscará un marco legal apropiado, ya que la Constitución establece reglas para realizar las consultas populares, así como qué temas se pueden consultar, entre otros.

“¿Qué es más importante? ¿La política partidista o los sentimientos de la gente? ¿A quién le afecta? Mañana presentaremos aquí el programa, no se va a llamar consulta. Tenemos que buscar el marco legal apropiado. No queremos que participe el INE, porque nos va a pedir muchísimo dinero. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los gobernadores, presidentes municipales, organizaciones sociales, todos”, mencionó.

El presidente reconoció que esta acción no será vinculante, pero comentó que podría cambiar la opinión de los legisladores que se oponen a la propuesta. Actualmente la reforma se encuentra en el Senado, donde los legisladores de oposición la han rechazado al considerar que con ella se busca militarizar al país.

“Esto puede llevar a los legisladores a cambien de parecer, que tengan capacidad de rectificar, para que se conozca la realidad”, consideró AMLO.

Tras las declaraciones del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien le pidió al presidente respetar la división de poderes y lo acusó de impulsar una “consulta popular” sobre la permanencia de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública para “presionar socialmente” a los legisladores, el mandatario federal respondió que no se iba a polemizar en este asunto.

“No voy yo a polemizar con Santiago Creel, ahora que como dicen los jóvenes ‘safo’, no me voy a enganchar”, expresó.

