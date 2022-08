Consultas energéticas tendrán repercusiones importantes en la economía: Banxico

El Banco de México (Banxico) advirtió que las consultas para la solución de controversias con Estados Unidos y Canadá sobre las políticas energéticas de México en el marco del T-MEC tendrán repercusiones importantes en la economía mexicana.

“Algunos (integrantes de Banxico) señalaron que las rondas de consultas para la solución de controversias con Estados Unidos y Canadá sobre las políticas energéticas de México en el marco del T-MEC podrían tener repercusiones importantes para la economía nacional”, reveló la minuta de la reunión de la junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 11 de agosto de 2022.

Uno de los integrantes de Banxico advirtió que podrían derivar en aranceles compensatorios que se traducirían en presiones sobre la balanza de pagos.

Otro notó que una calificadora ratificó la nota soberana del país al tiempo que modificó la perspectiva de negativa a estable, mientras que otra calificadora degradó la nota soberana y recortó la calificación de Pemex.

Al respecto, uno destacó que hay factores de presión interna que podrían incrementar la prima de riesgo idiosincrático.

El 19 de julio de 2022, Estados Unidos solicitó consultas sobre la solución de disputas con México en virtud del acuerdo comercial T-MEC sobre lo que considera políticas energéticas mexicanas discriminatorias.

Las consultas se relacionan con medidas tomadas por México que, según Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), socavan a las empresas estadounidenses en México a favor de las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Canadá lanzó sus propias consultas con México sobre sus políticas energéticas, que dice son inconsistentes con un nuevo pacto comercial de América del Norte (TMEC), apoyando una medida similar anunciada anteriormente por Estados Unidos.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó recientemente que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá es una pieza principal de la estrategia que el gobierno está impulsando.

“México no se plantearía salir del tratado, por favor eso quítenselo de la mente porque eso no existe, no lo vamos a hacer”, dijo el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Es decir, en ningún momento vamos a poner en riesgo el tratado o su futuro. No tendría sentido económico, sería ir contra lo que nos conviene, lo que hemos logrado. Se resolvió firmar ese tratado, ponerlo en riesgo no sería inteligente”, enfatizó el canciller.

José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de Estados Unidos Mexicanos (Concamin), destacó que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá “nos brinda certidumbre para seguir apostando por nuestro país”.

En el marco de la XLII Entrega de la Medalla al Mérito Industrial e Industriales Distinguidos precisó que con el trabajo de Marcelo Ebrard, México tiene una presencia de altura en las ligas internacionales y mantiene una política de defensa de nuestros puntos de vista”.

