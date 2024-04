‘Contrátame’, la estrategia tailandesa para salvar a los mayores que viven en la calle

A lo largo de una de las aceras que bordea un canal del casco antiguo de Bangkok un grupo de unas 20 personas de avanzada edad barre hojas secas, recoge basura y planta flores. Son parte de una iniciativa para sacar de las calles a los mayores sin techo de la capital tailandesa con un empleo que les permita ganar ingresos para comida y alojamiento.

Llevan delantales amarillos con las palabras “Jang Wan Ka”, que en tailandés significa “Contrátame”, nombre de un proyecto que se puso en marcha en 2020, al inicio de la pandemia del coronavirus, y ya ha ayudado a cerca de 240 ancianos de los que unos 75 han logrado dejar las calles y tener una vivienda en alquiler.

“Contrátame” se centra principalmente en emplear a personas sin hogar y también en ayudar a los mayores que no tienen ingresos y se quedaron solos, sin trabajo ni apoyo familiar, lo que puede llevarles a quedarse sin hogar”, explica Benjamas Pangam, coordinador del proyecto.

Una iniciativa que paga 250 baht (unos 6.7 dólares) por media jornada de trabajo de limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

2,500 personas se han beneficiado del programa ‘Contrátame’

Benjamas explica que el proyecto se coordina con las oficinas de distrito de Bangkok para ofrecer puestos de trabajo que ayuden a los sin techo a no tener que depender de las limosnas o de la comida gratuita que les puedan dar.

Un proyecto que premia la continuidad, ya que los que se mantienen a diario trabajando en la fundación duplican su paga diaria hasta los 500 baht (13.5 dólares) en funciones que exigen más responsabilidad como reparar aparatos eléctricos como microondas y ventiladores.

Narong Taepalai, de 65 años, es uno de estos mayores que solía vivir en la calle tras perder su empleo durante la pandemia, pero ahora trabaja cinco días a la semana arreglando aparatos eléctricos en la fundación: “No tengo familia, estoy solo. Y me estoy haciendo mayor, así que ninguna empresa o negocio me contrataría. No tendría una casa”, asegura.

Durante la pandemia muchos trabajadores relacionados con el sector del turismo, del que depende el país, perdieron sus empleos y, al no poder pagar el alquiler, acabaron sin hogar.

Nopporn Boonpong, de 50 años, vendía billetes de los barcos turísticos que recorren el río Chao Phraya en Bangkok: “Durante años no hubo turistas por culpa del Covid-19, así que no tenía dinero para pagar el alquiler y tuve que vivir en la calle”, aunque ahora puede pagar una casa gracias al programa.

Según datos de la Fundación Mirror, actualmente hay cerca de 2,500 personas viviendo en las calles de Bangkok, muchos de los cuales se concentran en zonas como la “Fresh Station”, unas instalaciones que ofrecen servicios de lavandería y aseo a las personas sin hogar y que supone uno de los puntos en los que la asociación “Contratame” logra ayudar a más personas mayores.

Jintana Duanyai, de 58 años, explica cómo ha mejorado su vida desde que se unió al proyecto, aunque sólo trabaja dos días a la semana y sigue durmiendo a la intemperie.

“Duermo aquí, junto al Khlong Lod (un canal que pasa justo por detrás del Gran Palacio Real). Si tuviera suficiente dinero me gustaría alquilar una habitación en lugar de dormir en la calle, pero ahora sólo trabajo dos días a la semana y eso no es suficiente. Pero este trabajo es mejor que no tener nada que hacer. Al menos puedo trabajar y ganar dinero”, asegura.

Con información de EFE

