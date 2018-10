Cornershop, la tentación de Walmart que le costó 225 millones de dólares

A los fundadores de Cornershop puede calificárseles como emprendedores seriales. Se han dedicado en los últimos años a cazar tendencias para convertirlas en piezas codiciadas por compañías tradicionales pero gigantes.

Su último golpe fue en septiembre. Cornershop fue adquirida por Walmart International por 225 millones de dólares (mdd), un monto jamás pagado en este país por una startup. Aunque ya pertenece a la estadounidense, Cornershop, dedicada a atender pedidos de productos de supermercado y entregarlos a domicilio, será independiente de las filiales de Walmart en AL y su papel será expandir su modelo en la región.

Desde que se fusionó y luego compró Cifra en 1997, Walmart no había adquirido otra empresa mexicana en todo este tiempo, pese a que desde hace tres años ha buscado activamente hacerse de compañías de e-commerce en el mundo. “La experiencia y capacidad tecnológica y digital de Cornershop fortalecerán nuestro negocio en México y Chile y proveerán enseñanzas para otros países en los que operamos. Esto es una oportunidad para aprovechar nuestras dos marcas, así como la sólida cadena de suministro y la red de tiendas de Walmart, comenta Judith McKenna, presidenta y CEO de Walmart International.

“No sólo es una adquisición clave para Walmart en el camino a seguir siendo una potencia de retail a través de e-commerce, también es la primera operación de compra en México de un emprendimiento fondeado con venture capital por una gran transnacional”, dice Fernando Lelo de Larrea, socio del fondo ALLVP, uno de los inversionistas en Cornershop.

Emprendedores seriales

Los antecedentes de Cornershop se remontan a 2007. En Chile, Daniel Undurraga, Oskar Hjertonsson y Juan Pablo Cuevas crearon Needish, una plataforma en la que los consumidores exponían sus necesidades y de vuelta recibían ofertas.

Después crearon Clandescuento, con un modelo similar al de Groupon: una promoción diferente cada día en productos o servicios (como una cena, un corte de cabello o un masaje), con descuentos de 50 a 90%. En 2010 Groupon compró a Clandescuento para expandirse en AL. “Ese fue mi primer contacto con el mercado mexicano, yo fui el primer ejecutivo de Groupon en México”, relata en entrevista Undurraga, cofundador de Cornershop.

Tiempo después de la transacción, Undurraga y Hjertonsson abandonaron Groupon, emigraron a San Francisco y se permearon de las nuevas tendencias.

Que las tiendas lleguen a ti

Mientras trabajaban en el diseño de Seahorse —una startup que ofrecía espacio compartido para almacenar fotos de alta definición—, los socios descubrieron otra oportunidad en el e-commerce: los pedidos y entregas a domicilio de los víveres que la gente quería del supermercado. “En San Francisco notamos que el e-commerce no sólo se trataba de vender por internet, sino de que las tiendas llegaran hasta tu casa. Las personas le daban mucho valor a no salir de casa y que sus víveres llegaran rápidamente en buen estado; eso crea hábitos y cambia la vida, se compra más tiempo libre”, relata el chileno Undurraga.

De esa observación nació Cornershop. La app aloja mercancía de diferentes comercios, incluso si son competidores entre sí, y es simple de usar. Los usuarios descargan la app, eligen la tienda en la que quieren comprar (en México hay artículos de Walmart, Superama, Costco, CitiMarket, Chedraui, El Globo, La Castellana, entre otras), y después hacen su pedido. La mercancía llega gracias a un shopper (comprador registrado), que se encuentra en un área cercana al consumidor y fue capacitada en varios sentidos, desde el buen trato a la clientela hasta saber escoger los mejores aguacates.

La función del shopper es ir a la tienda, surtir el pedido (puede llamar al comprador en el caso de que no haya en existencia alguno de los productos que pidió), y entregarlo en la dirección indicada en un plazo de 60 minutos. Cornershop cobra a las tiendas una de tres comisiones: a los supermercados con los que acuerda que los precios de sus tiendas físicas coincidan con los de su app, les carga una comisión variable por pedido.

De lo virtual de la app al recorrido físico por los pasillos, el shopper reemplaza al consumidor, liberando su tiempo personal.

En otros casos, en lugar de comisión acuerda con los supermercados que tiene la libertad para fijar un sobreprecio a los artículos que oferta en su app, y la tercera opción, ideada para tiendas más pequeñas, se cobra una comisión fija de 15% sobre el valor de la compra en cada pedido hecho a través de Cornershop.

El primero en ver el potencial de Cornershop fue el inversionista Mike Hennessy. Vino después una segunda ronda, de capital semilla, a cargo de 10 inversionistas liderados por el fondo mexicano All Venture Partners (ALLVP), lo que sirvió para que Cornershop fuera lanza¬da simultáneamente en México y Chile.

Al chileno Undurraga y el sueco Hjertonsson se sumó el también chileno Cuevas, quien era parte de la triada original. “Partimos en México y Chile en 2015 al mismo tiempo -cuenta Undurraga-. Para nosotros México es un mercado grande e interesante, con mucho potencial [mientras que] Chile es un mercado pequeño, pero atractivo como espacio de prueba”.

Hoy, Cornershop opera en ocho ciudades de México y tres en Chile. En tierras mexicanas tiene 6,000 shoppers activos (que han realizado compras en las últimas cuatro semanas) y en Chile 5,000. En los dos mercados alojan oferta de unas 150 marcas de tiendas, en tanto que el número de usuarios es un dato que mantienen reservado. “La combinación de la plataforma de distribución de Cornershop con los activos únicos de Walmart nos permitirá acelerar el crecimiento de ambas compañías, deleitando a nuestros clientes al ahorrarles tiempo y dinero. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Cornershop a la familia Walmart“, dijo también McKenna, CEO de Walmart International.

Los shoppers hacen las compras y entregan los pedidos en su auto, bicicleta o moto, ganan una comisión según el tamaño del pedido y la distancia de entrega, en un esquema parecido al de Uber con sus conductores o de Uber Eats con sus repartidores. Un shopper que trabaja tiempo completo cinco días a la semana, puede ganar al mes hasta 20,000 pesos, asegura Undurraga.

América Latina efervescente

La verificadora Nielsen estima que las ventas globales de bienes de consumo masivo crecen cuatro veces más rápido en línea que en el comercio offline. La venta de bienes por esa vía crece 18.4% al año, indica, y para 2022 alcanzará 400,000 mdd a escala global. América Latina es clave, pues la penetración de internet crece a un ritmo anual de 57%, según la consultora. “Hoy tenemos aplicaciones que no están inventando el hilo negro, pero abren nuevos espacios para hacer negocio. Los formatos evolucionan y el e-commerce es parte de ello, el delivery (entregas) es un área en donde podemos ver que crecen empresas. Se está marcando la pauta para generar cualquier cantidad de nuevos negocios”, dice Alejandro Herrera, director comercial de Billpocket, un gadget que permite a las pequeñas empresas realizar cobros con tarjetas de crédito.

El ritmo de crecimiento del comercio y servicios online no es lineal. “En algún punto vamos a desacelerarnos, en Estados Unidos o China se suponía que todo mundo compraría en línea, pero no, (así que) no debemos perder de vista que los ecosistemas son distintos”, dice Ramón Escobar, director de Easy Taxi en México.

Pero el avance es incuestionable. “Vemos a las empresas grandes tratando de subirse cuanto antes —observa Alejandro Sisniega, director general de Cabify México—. Walmart se llevó a Ignacio Caride, de MercadoLibre, porque apuestan más a una experiencia en línea, en un futuro la mayoría de las transacciones se van a hacer en línea, pero no se van a morir las tiendas (físicas)”.

El potencial en AL es muy amplio, señala Undurraga, pues hoy en países como Corea del Sur e Inglaterra, la compra de víveres por internet apenas equivale a 10% del total. “Las proyecciones indican que en 20 años la proporción podría llegar a 50% en esos países. México todavía está lejos de esos niveles, pero la penetración de la tecnología avanza rápidamente y no parece imposible que los alcance”, agrega. En el país, la compra de víveres por internet apenas representa 3% del mercado (cerca de 7,000 mdp), señala el estudio “Víveres en línea en México: Status Quo y estrategias clave”, de Euromonitor. La consultora añade que plataformas como Cornershop tienen a su favor que los consumidores voltean cada vez más a internet para comprar productos de todo tipo.

Un ejemplo es la colombiana Rappi, cuya plataforma no sólo funciona para para ordenar víveres por internet, sino que también hace servicios de mensajería y entregas de pedidos hechas a restaurantes.

“Para nosotros era importante dar solución a las tres principales barreras que existen al intercambiar productos y servicios en línea: la barrera tecnológica (desarrollando una app sencilla de utilizar), la que impide una logística eficiente (a través de los Rappitenderos) y referente a la baja bancarización (ofreciendo alternativas de pago)”, explica Sebastián Mejía, cofundador de Rappi.

La metamorfosis de Walmart

Walmart ya ha dado pasos hacia el comercio virtual. A través de Superama, en conjunto con Rappi y Cornershop, lideró la venta de víveres online en 2017, según Euromonitor. “Las plataformas de entrega a domicilio generalmente ofrecen una mejor experiencia, el usuario tiene la oportunidad de ordenar a diferentes tiendas a través del mismo servicio. Para las cadenas de retail, la ventaja de trabajar con estas compañías es que, al ser plataformas tecnológicas, se pueden enfocar en el desarrollo de las aplicaciones y la experiencia del consumidor”, dice la consultora.

Walmart observó a Cornershop de cerca pues, desde el inicio, guardaron una buena relación tanto en México como en Chile. Hoy la app es para Walmart la oportunidad de beneficiarse cuando los competidores ofrecen sus productos en la plataforma, dice Undurraga. “Walmart está en una transformación digital. Por nuestra parte, estamos muy interesados en hacer de Cornershop la mejor adquisición de Walmart”, agrega.

“Estamos enfocados en hacer más fácil la vida de nuestros consumidores y asociados a través de la construcción de negocios locales impulsados por Walmart”, señaló McKenna, de Walmart International.

Un tiburón en el ecosistema online

Cuando Jeff Bezos creó Amazon en 1994, Walmart seguía centrada en su estrategia: adquirir competidores y ser la mayor cadena de tiendas del mundo. Años más tarde, se percató de que Amazon no era una curiosidad sino una seria amenaza, así que en 2000 entró al mundo del e-commerce y creó Walmart.com.

Su diagnóstico fue acertado, pero llegó tarde: Hoy Amazon vale cerca de un billón de dólares (un millón de millones), en tanto que Walmart tiene un valor de capitalización cercano a 300,000 mdd.

De 1997 a la fecha, la mitad de las adquisiciones de Walmart han sido compañías relacionadas con e-commerce. Antes de Cornershop, en este 2018 ya desembolsó 1,600 mdd por Flipkart, cuyo modelo es similar al de Cornershop, pero que tiene 100 millones de usuarios.

Para no perder su supremacía con el e-commerce, Walmart es ese tiburón que se alimenta de peces medianos, que deglutieron antes peces más pequeños. Adquirió antes en 3,000 mdd a Jet.com y en 2015 a la China Yihaodian, que luego la vendió a su rival chino Alibaba.

El plan de Walmart para Cornershop es sencillo: más ciudades y más países, dice Undurraga. La estrategia inmediata es incorporar cadenas de farmacias a la oferta e iniciar operaciones en otras ciudades de México y de otros países de AL. En el futuro, agrega, Cornershop podría probar su modelo en Canadá y, si funciona, avanzarían a Estados Unidos para sumar tiendas especializadas de alimentos orgánicos, productos kosher u otras dirigidas a ciertos grupos culturales.

“Lo hemos explorado como idea, pero no es un plan concreto -matiza-. La evolución del negocio seguirá en la línea del concepto ‘on demand’, es decir: el consumidor pide algo y lo quiere de manera inmediata. Esto nació con la comida a domicilio de los restaurantes y seguirá modificándose, va a seguir creciendo en AL y es algo de lo que, sin duda, queremos ser parte”.

