Más de 20 años sin campeonato, pero los Cowboys son el equipo más valioso de la NFL

Por Michael Ozanian, Kurt Badenhausen y Christina Settimi

Las reglas relajadas de propiedad y deuda, combinadas con la expectativa de acuerdos de medios mucho más lucrativos, impulsaron un aumento del 11% en el valor promedio de los equipos de la NFL durante el año pasado, a 2,860 millones de dólares (mdd).

Con unos asombrosos ingresos de 950 mdd, muy por encima de cualquier equipo deportivo de los EU, los Dallas Cowboys siguen siendo fácilmente el rey de la colina de la NFL, con un valor de 5,500 mdd. Es el decimotercer año consecutivo en que los Cowboys son el equipo más valioso de este deporte. Los Cowboys ocupan el primer lugar en la liga en ingresos de palcos, asientos de clubes, patrocinios y eventos en estadios que no pertenecen a la NFL.

Completan los cinco equipos más valiosos de la NFL los Patriots de Nueva Inglaterra ($ 4,100 mdd), los Giants de Nueva York (3,900 mdd), Los Rams de Los Ángeles (3,800 mdd) y los 49ers de San Francisco (3,500 mdd).

¿Pueden los equipos de la NFL obtener precios tan altos en el mundo real dado que el último equipo vendido de la NFL, los Panthers de Carolina, ganó 2,300 mdd hace poco más de un año? Absolutamente. De hecho, en algunos casos nuestros números pueden ser conservadores.

Es el secreto peor guardado de la NFL es que, los Bears de Chicago han tenido una oferta sobre la mesa de alguien dispuesto a pagar 4,000 mdd. Jim Irsay confirmó a Forbes que recibió una llamada recientemente de alguien que ofreció 3,200 mdd por sus Colts de Indianápolis. Pero nuestros valores para los Bears y los Colts son de 3,450 mdd y 2,650 mdd, respectivamente, porque los equipos no están a la venta y las ofertas que no han sido examinadas por la liga no tienen el mismo peso en nuestra metodología, que las transacciones completadas. Sin embargo, las ofertas también muestran que los equipos de esta liga son trofeos preciados con ventajas fiscales potencialmente tremendas.

Además, la liga ha facilitado la compra de equipos durante el año pasado.

La NFL eliminó su restricción de propiedad cruzada en octubre, lo que significa que sus propietarios ahora pueden tener un equipo deportivo profesional diferente en ciudades que tienen un equipo de la NFL. Si bien, este cambio afecta solo a un puñado de compradores potenciales, solo se necesita una persona muy rica para ofertar una venta a lo que anteriormente se habría considerado un nivel impensable. Recordemos que Terry Pegula compró por 1,400 mdd a los Buffalo Bills hace cinco años, 350 mdd más que la próxima oferta más alta. ¿Recuerdas el inconveniente de 2,000 mdd de Steve Ballmer con los Clippers de la NBA en 2014? El exCEO de Microsoft pagó al menos 400 mdd más que cualquier otra oferta potencial por el equipo de baloncesto.

También se ha vuelto más fácil financiar las compras del equipo. A principios de 2019, la NFL permitió a sus propietarios, como individuos, pedir prestados hasta 150 mdd utilizando la propiedad del equipo por encima del 30% (la cantidad mínima requerida para un propietario controlador) como garantía. Además, los propietarios me han dicho que la liga probablemente va a aflojar la “deuda de adquisición” caso por caso, si la liga se siente cómoda con que un comprador pueda pagar la deuda dentro de 10 años.

El aumento de la deuda estaba justificado. El apalancamiento actual por club de la NFL es alrededor de 1,5 veces sus ingresos por televisión (suponiendo alrededor de 238 mdd en ingresos por derechos de transmisión, con el límite máximo de préstamo de 350 mdd en 2019) y es sustancialmente menor que el respaldo de la MLB y la NBA.

Los compradores pueden apuntar a futuros ingresos de los medios al justificar sus ricos trofeos. La NFL tiene acuerdos con Comcast, CBS Corp., Walt Disney, Fox Corp. y AT&T que expiran en 2022, que actualmente promedian 7,200 mdd por temporada. La perspectiva es optimista para la próxima ronda de derechos. Las clasificaciones de televisión aumentaron modestamente la temporada pasada, después de dos años de caídas y la NFL dominó otra programación, capturando tres de los cuatro principales programas regulares con televidentes de 19 a 49 años. La NFL también generó 40 de las 50 principales audiencias deportivas de EU en 2018, igual que en 2017.

Lee Berke, cuyo LHB Sports, Entertainment & Media asesora sobre acuerdos con los medios, cree que la próxima ronda de derechos de los medios de la NFL podría acercarse a duplicar su valor, en promedio. Berke apunta a un mercado muy competitivo con todos, desde las redes tradicionales como CBS, NBC, Fox y ESPN hasta plataformas de transmisión como Apple TV, Hulu, Sony PlayStation View y DAZN, que ingresan al juego. Amazon extendió su acuerdo de transmisión con la NFL la temporada pasada cuando pagó un 30% más y supuestamente venció a Twitter Inc. y a YouTube de Google. “Va a haber un frenesí”, dice Berke.

Aunque la NFL tiene un socio de casino oficial: Caesars Entertainment. Y un proveedor de datos oficial para las casas de apuestas deportivas como Sportradar AG, todavía no tiene un socio oficial de apuestas deportivas como lo hacen la NBA, MLB y NHL. Pero Berke cree que las apuestas deportivas legalizadas, actualmente en 12 estados y ganando terreno, también aumentarán el valor de los acuerdos con los medios al incrementar el tamaño de la audiencia, así como también crecerá el tiempo que la audiencia mira un juego, con la ayuda de transmisiones aumentadas. Con una transmisión exagerada, puede caminar y con solo presionar un botón verá cualquier juego que le interese, con las últimas estadísticas y probabilidades.

Te podría interesar: Del Real Madrid para abajo: estos son los equipos de futbol más valiosos en 2019

Siete equipos: New York Giants, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers, Chicago Bears, Oakland Raiders, Detroit Lions y Buffalo Bills, aumentaron al menos un 15% en valor durante el año pasado.

El flaco: los Gigantes son una marca icónica en el mercado más grande de la NFL, y habría muchas personas (muy ricas) interesadas en comprar el equipo si saliera al mercado. Los Rams se mudarán a un nuevo estadio la próxima temporada que estará a cargo del propietario del equipo, Stan Kroenke (los Chargers serán un inquilino) que generará muchos más ingresos, especialmente de los patrocinios.

Lo mismo ocurre con los Raiders después de aterrizar en Las Vegas. Los 49ers tienen un nuevo estadio en una de las características demográficas más ricas del país. Los Bears también son una marca muy fuerte, y aunque Chicago es un mercado más pequeño que Nueva York, los Bears no tienen que compartir su mercado loco por el americano con otro equipo de la NFL. Los Lions y los Bills (de bajos ingresos) serán relativamente grandes beneficiarios de la próxima ronda de acuerdos de medios de la liga, donde los ingresos se comparten equitativamente entre los 32 equipos de la NFL.

Estos son los equipos más valiosos de la NFL 2019:

Valor: 5,500 mdd

Cambio en 1 año: 10%

Propietarios: Jerry Jones

Ingresos operativos*: 420 mdd

Valor: 4,100 mdd

Cambio en 1 año: 8%

Propietarios: Robert Kraft

Ingresos operativos*: 240 mdd

Valor: 3,900 mdd

Cambio en 1 año: 18%

Propietarios: John Mara, Steven Tisch

Ingresos operativos*: 142 mdd

Valor: 3,800 mdd

Cambio en 1 año: 19%

Propietarios: Stanley Kroenke

Ingresos operativos*: 30 mdd

Valor: 3,500 mdd

Cambio en 1 año: 15%

Propietarios: Denise DeBartolo York, John York

Ingresos operativos*: 93 mdd

Valor: 3,450 mdd

Cambio en 1 año: 19%

Propietarios: Familia McCaskey

Ingresos operativos*: 62 mdd

Valor: 3,400 mdd

Cambio en 1 año: 10%

Propietarios: Daniel Snyder

Ingresos operativos*: 120 mdd

Valor: 3,200 mdd

Cambio en 1 año: 12%

Propietarios: Familia Johnson

Ingresos operativos*: 115 mdd

Valor: 3,100 mdd

Cambio en 1 año: 11%

Propietarios: Janice McNair

Ingresos operativos*: 176 mdd

Valor: 3,005 mdd

Cambio en 1 año: 11%

Propietarios: Jeffery Lurie

Ingresos operativos*: 150 mdd

Valor: 3,000 mdd

Cambio en 1 año: 13%

Propietarios: Pat Bowlen Trust

Ingresos operativos*: 94 mdd

Valor: 2,900 mdd

Cambio en 1 año: 20%

Propietarios: Mark Davis

Ingresos operativos*: 28 mdd

Valor: 2,850 mdd

Cambio en 1 año: 9%

Propietarios: Accionistas

Ingresos operativos*: 39 mdd

Valor: 2,800 mdd

Cambio en 1 año: 8%

Propietarios: David Rooney Trust, Arthur Rooney II

Ingresos operativos*: 102 mdd

Valor: 2,775 mdd

Cambio en 1 año: 8%

Propietarios: Paul G. Allen Trust

Ingresos operativos*: 106 mdd

¿Cuál es tu equipo favorito de la NFL? Consulta la lista completa aquí.

No te pierdas: Listas Forbes | Los equipos más valiosos del deporte en 2019