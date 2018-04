Gobierno de Peña alcanza crecimiento económico, pero no sostenido

Aunque diversos indicadores macroeconómicos dan cuenta de resultados positivos durante la administración de Enrique Peña Nieto, no se alcanzó el crecimiento sostenido de la economía mexicana, indicó Valeria Moy, directora general del centro de investigación México, ¿Cómo Vamos?

“El promedio de crecimiento de la administración fue de 2.5% con mucha más estabilidad a la que vivió la administración anterior, pero obviamente en ese sexenio se vivió la crisis financiera internacional. Finalmente seguimos con un crecimiento positivo, no es lo que a México, ¿Cómo Vamos? le gustaría tener; debería de ser un crecimiento más dinámico, pero me gustaría aclarar que si es crecimiento económico no estamos en crisis”, apuntó.

La meta de crecimiento planteada por la organización era 4.5%, por lo que este indicador fue marcado con el color naranja, de acuerdo con el Semáforo Electoral Nacional elaborado por este think tank mexicano y presentado esta mañana a pocos meses de que concluya el sexenio de Peña Nieto.

En amarillo se colocaron a los indicadores de competitividad e inversión, este último por el descuido del gobierno federal a la inversión pública, que alcanzó niveles históricamente bajos.

Indicadores como la generación de empleo formal, productividad laboral, pobreza laboral, acceso al crédito y deuda pública presentaron resultados negativos, mismos que se mantuvieron en rojo en la evaluación.

Aunque la generación de empleo formal, es uno de los más mencionados por el gobierno federal debido a la integración de 3.5 millones de personas a los registros del IMSS, la cifra es inferior a los 6.4 millones que se tenían que haber alcanzado con el objetivo de integrar al sector formal a la población que se incorporó al mercado laboral en los últimos cinco años de la administración.

Respecto a la pobreza laboral, establecida como la proporción de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso proveniente del trabajo, se registró una disminución de 0.1%, es decir entre 2012 y 2017 se pasó de 41.1% a 41%.

“Seguimos en las mismas en materia de pobreza laboral y lo que determina la pobreza es la calidad de cómo crece la economía, no se trata de programas sociales, ayuda o asistencialismo. Si queremos salir de estas dinámicas de pobreza tenemos que encontrar crecimiento sostenido”, indicó Moy en conferencia de prensa

La deuda publica creció 13.4% en promedio anual, en tanto que el PIB corriente lo hizo a un ritmo de 6.6%, lo que reflejó niveles históricamente altos de deuda como proporción del PIB, advirtió la directora.

Esta información es un llamado a los ciudadanos, pero también a los candidatos a la Presidencia de que se “debe hacer un esfuerzo importante para obtener el crecimiento que se puede tener y que requiere el país”, afirmó Luis de la Calle, quien también asistió a la presentación del semáforo.

“Hay gente que piensa que México está peor de lo que estábamos hace 30 años y eso es falso, si tuviéramos una colección de fotografías de México 2017 y México 1891, la gran mayoría de los mexicanos escogeríamos el de 2017, el crecimiento, la superación de la pobreza, las mejorías en el bienestar son posibles”, apuntó el también presidente del Consejo de la organización.

Estados comparados

Durante la conferencia se presentó el libro “En cifras, ¿cómo vamos?”, elaborado por la organización, que compara los Semáforos Económicos Estatales con el objetivo de integrar y hacer más accesible la información económica de los estados.

“Cuando hablamos de variables económicas del país, siempre usamos los promedios y es normal, es muy común. Pero el promedio si bien tiene la ventaja de facilitar la comprensión de la información oculta muchos datos muy puntuales. Por ejemplo, hay estados que han crecido a 9 o 10% y que lo llevan haciendo de forma sostenida, y se reducen esas tasas de crecimiento para terminar en un promedio de 2.5% porque hay estados que crecen o decrecen”, dijo Valeria Moy.

En ese sentido, consideró importante contar con dicha información para replicar las medidas que los estados con indicadores positivos.