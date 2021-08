Crisis climática sigue muy atrás en la agenda política: Greta Thunberg

EFE.- La joven activista medioambiental Greta Thunberg asegura que la crisis climática sigue estando muy lejos de ocupar un lugar destacado en las agendas políticas tres años después iniciar el movimiento internacional de los “Viernes por el Futuro” con su primera protesta frente al parlamento sueco, el 20 de agosto de 2018.

“La crisis climática ha aparecido más en la agenda, pero todavía está muy, muy lejos de lo necesario”, dijo Thunberg en una rueda de prensa virtual organizada por Unicef y divulgada hoy con motivo del lanzamiento de un índice para medir la vulnerabilidad de los niños ante la crisis climática.

La activista sueca insistió en que los niños no son únicamente las víctimas de una crisis heredada: “Somos también los que estamos liderando la lucha contra ella, pero necesitamos su ayuda”.

“Debemos recordar que los niños no son solo las víctimas de la crisis, sino que también somos la solución. Tenemos que escuchar a los niños”, insistió.

Thunberg, que participó en la rueda de prensa junto a la directora de Unicef, Henrietta Fore, y varios jóvenes activistas de otros países, también criticó a la clase política por “no intentar encontrar soluciones”.

“Parece que solo estuviéramos negociando mientras ellos intentan crear agujeros sin salida en lugar de intentar encontrar soluciones, y eso realmente cambiaría las cosas”, dijo en referencia a las cubres climáticas celebradas en distintos países, así como sobre la Conferencia sobre el Clima de Glasgow (COP 26) prevista para este noviembre.

Asimismo, subrayó que mientras se siga tratando el cambio climático como algo que está “muy distante” y como una cuestión científica sobre la que no se puede hacer nada, no se podrán encontrar soluciones.

“Para cambiar realmente las cosas y encontrar soluciones a la crisis climática actual, no solo a los síntomas de la crisis climática, necesitamos ir a la raíz y tratarlo como una crisis”, dijo la activista sueca.

“Si quienes ostentan el poder no tienen la voluntad de hacerlo ahora, las cosas continuarán igual y nosotros, desgraciadamente, no esperamos que ellos lo hagan, o al menos yo no lo espero, aunque estaría más que contenta si demuestran que estoy equivocada”, agregó Thunberg.

En el lado positivo, destacó que más allá de los políticos, millones de personas se han movilizado, especialmente los jóvenes, y “esto, por supuesto, es un paso muy importante en la dirección correcta”.

“Podemos cambiar cualquier cosa, todo puede cambiar de la noche a la mañana si simplemente decidimos de manera colectiva que vamos a hacer que los responsables respondan por sus actos y que vamos a actuar ya para tratar esta crisis como la crisis que es”, agregó.

Thunberg inició en 2018 una protesta para reclamar acciones contra el cambio climático, que la ha convertido en referente mundial de esa lucha.

La joven ha sido nominada tres veces al Nobel de la Paz, se ha entrevistado con el Papa y los principales líderes mundiales, y ha dado discursos ante la ONU y en las principales cumbres climáticas.

Unicef lanza un índice para medir vulnerabilidad infantil a crisis climática

Unicef lanzó este jueves un índice para medir la vulnerabilidad de los niños ante la crisis climática en el que República Centroafricana, Chad, Nigeria Guinea y Guinea Bissau aparecen como las naciones donde los menores tienen más riego de sufrir los efectos del cambio medioambiental.

El índice estrenado por el Fondo de la ONU para la Infancia categoriza a los países con base en la exposición de los niños a situaciones climáticas extremas como ciclones u olas de calor, así como a su vulnerabilidad a esos fenómenos atmosféricos, dependiendo del acceso que tienen a servicios esenciales.

Según Unicef, aproximadamente 1.000 millones de niños, cerca de la mitad de los 2.200 millones de menores que hay en el planeta, viven en los 33 países considerados como “extremadamente de alto riesgo”.

“Estos niños se enfrentan a una combinación mortal de exposición a múltiples fenómenos climáticos y ambientales con una alta vulnerabilidad debido a servicios esenciales inadecuados, como agua y saneamiento, atención médica y educación”, aseguró el organismo en un comunicado con motivo del lanzamiento del índice.

Titulado “La crisis climática es un una crisis de los derechos de los niños: Una introducción al índice del riesgo climático de los niños”, el documento recoge las inundaciones costeras y fluviales, los ciclones, las enfermedades transmitidas por vectores, la contaminación por plomo y la contaminación del aire, las olas de calor y la falta de agua, como los principales fenómenos ambientales y meteorológicos para la elaboración del ránking.

De esta manera, Unicef apunta que si bien prácticamente ningún niño está libre de sufrir al menos uno de estos fenómenos, unos 850 millones de menores (un tercio del total) viven en áreas donde al menos cuatro de estos eventos convergen al mismo tiempo.

“Por primera vez, tenemos una imagen completa de dónde y cómo los niños son vulnerables al cambio climático, y esa imagen terrible es casi inimaginable. Las crisis climáticas y ambientales están socavando todo el espectro de los derechos del niño, desde el acceso a aire limpio, a los alimentos y al agua potable; a la educación, la vivienda, la protección contra la explotación e incluso su derecho a sobrevivir”, dijo la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.

LOS PAÍSES CON MENOS EMISIONES, LOS MÁS EXPUESTOS

Por otra parte, el informe que acompaña al índice incide en que los países que menos gases invernadero producen son los que más sufren las consecuencias de la crisis climática.

Así, los 33 países considerados de mayor alto riesgo para los menores solo producen el 9 % de las emisiones de mundiales de Co2.

“El cambio climático es profundamente desigualitario. Si bien ningún niño es responsable del aumento de las temperaturas globales, pagarán los costos más altos. Los niños de los países con menos responsabilidad serán los que más sufrirán”, apuntó Fore, que también abrió una pequeña ventana a la esperanza.

POSIBILIDAD DE CAMBIO

Según Fore, todavía hay tiempo para actuar “mejorando el acceso de los niños a los servicios esenciales, como el agua y el saneamiento, la salud y la educación, para aumentar significativamente su capacidad para sobrevivir a estos peligros climáticos”.

“Unicef insta a los Gobiernos y a las empresas a escuchar a los niños y priorizar las acciones que los protejan de los impactos, mientras aceleran el trabajo para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero”, agregó Fore.

En este sentido, hizo un llamamiento para que se aumenten las inversiones en la adaptación al clima y a la resiliencia en servicios clave para los niños, en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en ofrecer a los menores educación climática y “habilidades verdes” para su adaptación a los efectos de la crisis climática.

“Al mejorar el acceso de los niños a servicios esenciales como agua, saneamiento, salud o educación, podemos aumentar significativamente su capacidad para sobrevivir a estos peligros climáticos, pero abordar el cambio climático requiere que todas las partes de la sociedad actúen”, dijo Fore.

LOS NIÑOS, PARTE DE LA DISCUSIÓN

Además, el informe pide que se incluya a los jóvenes en las negociaciones locales, nacionales e internacionales sobre el clima y se garantice que la recuperación de la crisis del covid-19 sea verde, baja en emisiones de Co2 e inclusiva.

La presentación del índice contó, además de con Fore, con la participación de la joven activista climática sueca Greta Thunberg, así como de como la bangladesí Farzana Faruk Jhumu y el zimbabuense Nkosilathi Nyathi.

Su publicación coincide con el tercer aniversario del nacimiento del movimiento “Los Viernes para el Futuro” el 20 de agosto de 2018, cuando Thunberg protestó por primera vez ante el Parlamento de su país para pedir acciones urgentes para detener la crisis climática.

