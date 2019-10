Wikipedia busca crear su propio Facebook, pero enfocado a noticias

Lejos quedaron los tiempos donde Facebook donaba dinero para la subsistencia de Wikipedia, ya que el fundador de la enciclopedia de internet dijo estar buscando cristalizar una idea de “transferir los principios de Wikipedia a una red social”.

Tales afirmaciones fueron reveladas por Wales durante la feria Digital X en Colonia. “Adiós, Facebook, es hora de algo nuevo”, añadió.

De acuerdo al empresario de 53 años, la nueva red social llamada WT:Social está pensada para operar ‘casi’ sin publicidad, como su hermano mayor, Wikipedia.

De acuerdo a Wales, el trabajo colaborativo basado en hechos debería desempeñar un papel importante en la nueva red, sobre la que se destacó que dos desarrolladores se encuentran trabajando en la misma, tal como informa el portal alemán DW.

