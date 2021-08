¿Cuánto valen hoy 10 pesos invertidos en 2008?

En +Dinero de Forbes México ya hemos hablado del inmenso valor de la paciencia y la desventaja de muchos de nosotros(as) al no serlo. Créanme, amigos y amigas, desarrollar esa capacidad es todo un desafío y ah cómo me está costando…pero si tú también estás en ese camino, con muchísimo gusto iré contigo y te compartiré información muy valiosa que nos inspire a llegar a la meta.

Hoy para empezar quiero que veas este videíto de 30 segundos.

Fuente: Amafore

¿Qué tal, cómo te quedó el ojo? ¡Si hace 12 años hubieras invertido 10 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores o los hubieras metido a tu Afore, para estas fechas tendrías más del doble de tu dinero: 22.74 pesos o hasta 26.4 para tu yo viejito(a)!

Ahora bien, ¿te imaginas si en lugar de 10 pesos, hubieran sido 1,000 o 10,000? Hoy tendrías hasta 26,400 pesos producto de la paciencia y de haber invertido en ti mismo(a). ¡A eso se le llama poner a trabajar tu dinero!

Por nada del mundo dejes de leer: Los impacientes están destinados a no ser ricos

Obviamente cuando este video llegó a mí, busqué a la Amafore (Asociación Mexicana de Afores) y pude platicar con María de las Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación. Te invito a leer hasta el final para que cheques todo lo que me contó.

“Al hacer este ejercicio nos interesaba visualizar el IPC (índice de precios y cotizaciones) de la Bolsa Mexicana, el valor de la UDI y el rendimiento que durante ese periodo habían dejado las Afores. De esa forma dimos con esos bonitos números. Es muy interesante ver en los tres casos cómo crece el rendimiento, en el caso del IPC vemos que gran parte del tiempo va por encima de los rendimientos de la Afore, también que esta última se mantiene constante, creciente. El video muestra muy bien cómo funciona el rendimiento a largo plazo”, explica.

La especialista destaca que esto nos hace ver que el ahorro a largo plazo es sumamente positivo y, de hecho, añadió que hoy se sabe que la mitad del dinero que hay en las Afores son rendimientos.

Sin embargo, eso no quiere decir que no debas invertir en más de un instrumento, en realidad la regla de oro para todo inversionista es la diversificación. Imagínate que tu canasta tenga un huevito de inversión en Afore, otro de inversión en UDIS y una inversión más en la Bolsa.

¡Y no hay pretextos! No tienes que ser millonario para poner a trabajar tu dinero y, cuanto antes lo hagas y lo mantengas ahí por un plazo considerable, las ganancias serán muy buenas.

No dejes de ver también: Para invertir necesitas mucho dinero: la verdad detrás del mito

Hay trabajadores que han duplicado su inversión en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administrado por las Afores, hay quienes apenas están empezando, pero el rendimiento es positivo y se hace todavía más interesante cuando la persona añade un extra de ahorro a su Afore para hacer cada vez más grande ese rendimiento a largo plazo.

“El ejemplo lo hicimos con 10 pesos, pero el ejercicio siguiente es sumarle otros 10 pesos, de esa forma se vuelve mucho más interesante ver cómo se va multiplicando el ahorro. Eso es lo que se conoce como interés compuesto. Se puede hacer mucho gracias a ese concepto, mientras más tiempo dejes invertidos los recursos, el efecto multiplicador es gigante”, advierte María de las Nieves Lanzagorta.

A ver, otra vez ¿cómo es eso del interés compuesto?

La clave del interés compuesto es el tiempo, en esencia, quiere decir que cuando tú inviertes tus recursos, cada vez que se te paga el rendimiento, este se vuelve parte del capital, o sea parte de lo que tienes ahorrado. Si no lo retiras, ese dinero se reinvierte.

En otras palabras, las ganancias que obtuviste por dejar el dinero trabajando para ti, se vuelven a invertir incrementando la base de tu ahorro, lo cual hace que este se multiplique cada vez más rápido.

Veamos un ejemplo:

Pensemos que la tasa de rendimiento que te paga una inversión es de 8% anual. Si inviertes 100 pesos, al final del año obtendrás 8 pesos de ganancias, haciendo un total de 108 que serán parte de tu patrimonio. De no retirar esos 8 pesos de rendimientos, comenzarás el siguiente año de inversión con 108 pesos como base y, al final del segundo año, obtendrás rendimientos a partir de esa cantidad. Al cabo de cierto tiempo, tu dinero se duplicará y eso sucederá más rápido justamente de no retirarlo y al hacer aportaciones adicionales.

En resumen, el rendimiento que obtienes de una inversión se reinvierte y eso genera a su vez mas rendimientos. Ese es el interés compuesto y es una de las grandes maravillas de las que puedes sacar ventaja.

El monto mínimo que puedes destinar a tu Afore es de 50 pesos y puedes hacer ese depósito cuantas veces quieras en el mes, en el año…incluso puedes disponer de los recursos, pero recuerda que hoy estamos visualizando las bondades de dejar ese capital ahí a largo plazo para aumentar los rendimientos a futuro.

Te recomendamos echar un vistazo a: 5 Razones por las que tu Afore importa hoy

“Que los rendimientos se reinviertan es clave en el ahorro para el retiro, a menudo nos ponemos a pensar en el retiro cuando estamos cerca de esa edad, pero lo que ahorras cuando tienes 50 y tantos ya no va a estar invertido suficiente tiempo, no se va a multiplicar de la misma forma que cuando empiezas a ahorrar cuando tienes 20. Empezar desde joven, incluso con poco dinero, hará que esa cantidad se duplique varias veces antes de tu retiro. Esa es la gran diferencia del interés compuesto, en el global tienes que ahorrar mucho menos dinero mientras más joven empiezas a ahorrar para tu retiro, pero si empiezas a preocuparte cuando estás en la edad cercana de retiro, vas a tener que invertir muchísimo dinero más y no vas a obtener los beneficios del interés compuesto”, finalizó la vicepresidenta de vinculación.

Y ahora sí: ya que llegaste hasta aquí, cuéntame qué opinas. Si esto te hace cambiar un poquito tu aversión al largo plazo, entonces estamos avanzando bien.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado