Cuentan conmigo para ganar en 2024: Samuel García Sepúlveda

Samuel García Sepúlveda, gobernador electo de Nuevo León, dijo que cuentan con su apoyo para ganar la elección de 2024, sin aclarar si sería como un posible candidato o dando un impulso desde la silla de gobierno del estado industrial de México.

“Con esperanza, con alegría y con mucho trabajo vamos a salir adelante del 2022, vamos arrasar en las elecciones de 2023 y vamos a llegar fuertes y competitivos al 2024: Y en esa batalla del 2024 cuentan conmigo y con Nuevo León”, dijo el joven político, quien estuvo acompañado de su esposa la youtuber, Mariana Rodríguez.

Samuel García manifestó que las próximas elecciones no la meterá miedo a la población mexicana, sino inyectará esperanza a este país resquebrajado y dividido que ansía un futuro y progreso.

“Movimiento Ciudadano tiene una oportunidad histórica rumbo al 2024”, expresó durante la Vigésima Primera Sesión del Consejo Nacional del partido fundado por Dante Delgado.

“Que no quede duda de que Movimiento Ciudadano es el futuro de México, porque en la elección de 2021 logramos ser la tercera opción”, expresó el mandatario electo ante integrantes de su partido como Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, así como ante Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde electo de Monterrey, y Biby Ravelo, presidenta municipal de Campeche.

Samuel García Sepúlveda comentó que está en ellos convertirse en ese gobierno de este país que tanto necesita la clase media y otros grupos poblacionales.

“Que no se confunda todo México, Morena seguirá llamando a la continuidad de este gobierno y va meter miedo para que no regresen los del PRI-PAN. Al mismo tiempo, el PRI-PAN dirá que con ellos las cosas estaban mejor y meterán miedo para que no se quede Morena”, apuntó Samuel García Sepúlveda.

