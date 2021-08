Cuesta 14 mil mdp la planta solar para encender el Acueducto Río Colorado-Tijuana

Next Energy de México, una empresa dirigida por Eugenio Javier Maíz Domene, invierte 14 mil 096 millones de pesos en la construcción de la Central Solar BC en Mexicali, la cual encenderá todos los días el Acueducto Río Colorado-Tijuana y las oficinas de las dependencias del gobierno de Baja California.

“La Central Solar BC —propiedad de Next Energy de México— generará energía renovable y limpia para cubrir el consumo del Acueducto Río Colorado-Tijuana (ARCT) y las dependencias estatales del gobierno del Estado de Baja California”, dice proyecto de construcción de la empresa presidida por el hijo de José Sebastián Maiz García, ex dueño de los Sultanes de Monterrey.

“El sistema eléctrico de Baja California se encuentra aislado del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que la Central Solar BC con sistema de almacenamiento aportará a cubrir el déficit de energía del estado, asegurando el suministro de agua de la región y dando más confiabilidad, seguridad y calidad a la red eléctrica estatal”, agrega dice un documentación en poder de Forbes México.

Lee: Reporte especial: El último cartero de Tijuana

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, habla durante la puesta de la primera piedra de la planta fotovoltaica de Next Eneergy de México

El 31 de junio de 2009, el empresario veracruzano Héctor Martínez Vivas y la regiomontana Gloria Yolanda García Peña constituyeron Next Energy de México, una empresa que tiene como objeto social el desarrollo, diseño, ingeniería, instalación, construcción, operación y mantenimiento de proyectos de energía.

Eugenio Javier Maiz Domene se convirtió en accionista mayoritario de Next Energy de México en febrero de 2020, luego de que hizo una aportación de capital de mil 275 millones de pesos. También aportaron dinero a la empresa su fundador Héctor Martínez Vivas y el empresario Raúl Cantú Cantú.

Unos meses después Catalina Carrillo Fuentevilla adquirió las acciones de su esposo Eugenio Javier Maiz Domene y el 10 de mayo de 2021 la vendió a Enrique Garza Cantú.

El 9 de octubre de 2020, el Comité Interinstitucional de Energía del Gobierno del Estado de Baja California (CIE) determinó que Next Energy de México es la empresa encargada de construir la planta fotovoltaica (La Central Solar BC), la cual le dará servicio eléctrico al Estado.

“La empresa ganadora (de la licitación LPN-CIE-001-2020) fue Next Energy de México, cuyos beneficios serán para el Estado”, informó Rodolfo Castro Valdez, ex secretario de Hacienda y presidente del CIE.

El ex funcionario del gobierno de Baja California dijo que la planta fotovoltaica de Next Energy de México abatirá el déficit de energía que se tiene, entre ellos, la generación y el suministro por 385 MW.

La planta fotovoltaica tendrá una producción de energía eléctrica para dotar al Acueducto Río Colorado – Tijuana y a las oficinas del Gobierno del Estado durante los próximos 30 años, así como le permitirá ahorro de recursos por 3 mil 700 millones de pesos, recordó el que era encargado de hacerle el presupuesto a Jaime Bonilla.

“Se garantiza la soberanía en materia de energía, se ha explicado mucho el tema de que Baja California está en una Isla Energética y la forma en que estamos enfrentando este tema es poder contar con energía para los próximos años”, comentó Rodolfo Castro Valdez.

Anualmente, Baja California sufre de un déficit promedio de 600 Megawatts, ya que no forma parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN), una red que concentra 98.7% de la cobertura de energía eléctrica nacional.

En la entidad gobernada por Jaime Bonilla Valdez operan varias empresas privadas generadoras de energía eléctrica, pero la mayoría exporta su producción a Estados Unidos, especialmente a California y Arizona.

Te puede interesar: Denuncian que Zeta Gas y Grupo Tomza son un monopolio en la venta de gas LP en Baja California

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, habla de la producción eléctrica de la planta fotovoltaica de Next Energy México en Mexicali.

Next Energy de México explica que la Central Solar BC tiene como ventaja económica, que recibirá el pago de tarifas menores por el consumo de energía eléctrica de la Comisión Estatal del Agua de Baja California.

Ello “produciría un ahorro del presupuesto (de Baja California), que puede traducirse en una reinversión más grande asegurando el suministro de agua en usos industriales, pecuarios, acuícolas y otros sectores potenciales”, agrega la compañía regiomontana.

“El sistema mecánico del servicio de agua potable del Estado de Baja California (Acueducto Río Colorado – Tijuana) al igual que las dependencias gubernamentales del Estado operarán con energía proveniente del sol”, añade.

El Acueducto Río Colorado-Tijuana se encarga de transportar agua desde Mexicali a la Zona Costa, por lo que estos centros de carga representan el mayor consumo de energía eléctrica para Baja California, porque debe funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La capacidad de generación será de 2 mil 546 Megavatios diarios, que será comprada por un Suministrador Calificado y el suministro de esta energía se va a distribuir entre el Acueducto Río Colorado-Tijuana, así como al resto de las Dependencias Centrales y Entidades Paraestatales que forman parte del Poder Ejecutivo Estatal, es decir será un suministro completo para la mayoría de los inmuebles que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, razón por la que es única en su tipo.

También encenderá más de 288 centros de carga registrados por el gobierno de Baja California, como dependencias y diversas entidades paraestatales.

La luz eléctrica será consumida por la Comisión Estatal del Agua (CEA), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE), el Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana — Playas de Rosarito — Tecate, planteles de CECYTE, COBACH, DIF Estatal, ISSSTECALI, ISESALUD, Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT).

Rodolfo Castro Valdez, ex secretario de Hacienda y presidente del CIE, la planta fotovoltaica no está ligada a crear una asociación pública privada o generar alguna infraestructura: “Es un contrato de compra venta de energía que no ata al estado a ninguna deuda, ni tampoco un mayor compromiso relacionado al gasto público”.

Lee: Karla Patricia Ruiz, la primera alcaldesa de Tijuana

“Este es un modelo muy exitoso para el estado y el país, no se ha presentado en los últimos cinco- diez años un modelo de inversión de este tipo, porque siempre los gobierno de los estados o municipios del país, hacen inversiones en el terreno”, comentó.

“Hay la certeza que no implica deuda para el estado ni tampoco implica sacrificar participaciones federales o estatales; estamos comprando energía más barata y a largo tiempo”, expresó Rodolfo Castro Valdez.

Con la construcción del proyecto de la Central Solar BC en el valle de Mexicali, Baja California alcanzará su soberanía energética y logrará operar al 100% el Acueducto del Río Colorado -Tijuana del cuál dependen 2 millones 500 mil habitantes de la Zona Costa para el suministro de agua potable.

Así son uno de los paneles solares de la Central Solar de BC.

La Central Solar BC será apoyada y reconocida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a tal grado que es el único proyecto aprobado y actualmente en marcha en materia de energía fotovoltaica en el país, declaró Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, durante la presentación de la obra realizada el l 15 de junio de 2021.

El senador de Morena con licencia agradeció a la federación, así como a la empresa Next Energy, que participó y ganó la licitación nacional, por invertir en este proyecto sin costo y de gran beneficio para los bajacalifornianos por los ahorros en el consumo eléctrico del Acueducto Río Colorado-Tijuana.

La Central Solar BC tendrá continuidad en la administración entrante con la virtual gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien estuvo presente el día en que colocaron la primera piedra de la obra de mayor relevancia del gobierno de Baja California.

Eugenio Javier Maíz Domene, presidente del Consejo de Next Energy, dijo que la creación de la planta es con el objetivo de generar la energía eléctrica que requiere la ciudadanía, lo cual no implica que el Estado adquiera una deuda pública y que el ahorro se utilice en programas sociales para las personas vulnerables en la entidad.

La Central Solar BC estará instalada en una superficie de 551 hectáreas ubicadas en el kilómetro 31 de la Carretera Federal 5 (Mexicali – San Felipe), muy cerca de la Planta de Energía Geotérmica Cerro Prieto.

El plan es que la Central Solar BC sea un parque fotovoltaico con una capacidad instalada de generación de 100 MW y se interconecte a través de la Red Nacional de Transmisión por medio de una apertura de línea de 230 kV de 0.580 km.

No te pierdas: Jorge Hank Rhon saca 10 de calificación en curso para no violentar a las mujeres

La planta fotovoltaica tendrá una vida útil superior a los 30 años. Siendo importante mencionar que serán 3 años de Construcción y 1 año de abandono contados independientemente de los 30 años de operación.

Según la empresa, el acero estructural será galvanizado en caliente según normativa ISO 1461. La temperatura de diseño utilizada será del rango comprendido entre -10ºC a 50ºC.

La planta fotovoltaica operará de manera automática e independiente con la mínima intervención. En caso de que surgieran problemas en la red eléctrica, externa o en los inversores, estos se desconectarán automáticamente de la red.

En la mayoría de las ocasiones, los inversores se conectarán automáticamente una vez que los problemas hayan sido solventados, así como durante la fase de construcción de la planta se mantendrá un servicio de seguridad y vigilancia 24 horas al día de manera continuada, agrega Next Energy de México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado