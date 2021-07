Karla Patricia Ruiz, la primera alcaldesa de Tijuana

Cuando Karla Patricia Ruiz Macfarland se involucró en la política, jamás se imaginó que un día haría historia. Fue un 16 de octubre cuando tomó protesta, convirtiéndose en la primera mujer Alcaldesa de la ciudad de Tijuana. Tras 20 días de estar en la silla más importante de su ciudad, tuvo que dejarla para volver definitivamente el 12 de febrero de 2021.

“En esos 20 días tuve que aprender a paso acelerado. Fue un gran aprendizaje porque de nada sirve tener poder si no tienes la autoridad. Cuando regresé a terminar los ocho meses, yo sabía que me iba a tocar un gobierno de transición. Lo más importante para mí siempre ha sido no perder el enfoque en un proyecto personal ni mucho menos en el qué dirán. Hay que llegar a trabajar por la ciudad y cumplir”, recuerda.

En un país donde predomina el machismo, ver a más mujeres cada día ocupar puestos de decisión en la política, resulta inspirador. En estos tiempos se trabaja con mayor énfasis para derribar el estigma de debilidad que tiene la figura femenina, es por ello que el hecho de que Karla resolviera los problemas de su ciudad desde una visión femenina, abrió el panorama para muchos de sus habitantes.

“Hablamos de una ciudad multicultural. Hay gente que llega y no quiere echar raíces pero termina quedándose por mucho tiempo. Aunque estés un mes en Tijuana, tómala como propia. Hay trabajo y muchas posibilidades de salir adelante aquí; ahorita subimos la inversión nacional. Mucha gente llega de otra parte, empieza negocios y les va bien”, comenta.

En su voz, la Alcaldesa denota un tono pasional cuando habla de su lugar de origen. Para ella representa mucho la oportunidad de ser escuchada y hacer un cambio significativo. Sabe que es un gran privilegio, así como una gran responsabilidad.

“Tijuana es mi tierra. Aquí nací yo, mis papás y mis abuelos. Pasamos de ser una ciudad chica a ser la ciudad más poblada del país. Creo que la gente no ha dimensionado lo grande y dinámica que es. Sí, hay muchas necesidades, muchas cosas que deberíamos tener y no tenemos. Pero creo que lo hacemos muy bien con lo que tenemos”, explica.

Tijuana es un enigma. No solo es la esquina del país, sino la puerta de entrada del mismo. ¿Sigue siendo una ciudad de paso o se ha transformado en algo más complejo? Lo que sí, es que no es sencillo tomar el control de ella. Más allá de los partidos políticos, México es un país construido por todos. Es por ello que Karla hace énfasis cuando habla al respecto. Sabe que las siguientes generaciones serán claves para lograr las mejoras que se buscan. Es por ello que trata de involucrarlos en sus actividades como servidora pública.

“Yo tengo tres hijos y creo que ellos también deben servir a su ciudad; me gusta que me acompañen y vean las necesidades. Llevé a una de mis hijas a la marcha LGBT+ que hubo. Para mí es importante que puedan vivir esas experiencias de una Tijuana que a mí no me tocó conocer”, comenta.

Con todo lo que ha sucedido, Karla Ruiz es consciente de la gran responsabilidad que tiene de hacer un buen papel para las mujeres que vienen atrás.

“Al ser la primera mujer alcaldesa, siento mucha responsabilidad hacia las mujeres que confían en mí. Aquellas que dijeron ‘por fin llegó una’. Hasta la fecha, el no fallarles es un motor para seguir dando lo mejor de mí”, confiesa.

Hoy Tijuana se ha abierto y tendrá también una mujer gobernadora por primera vez, y por segunda ocasión, una nueva alcaldesa. Algo que hace tiempo hubiera sido imposible imaginar.