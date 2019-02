¿De qué viviría un expresidente honesto si no es en la IP?, revira Calderón a AMLO

En el intercambio de mensajes entre el expresidente Felipe Calderón y el actual Andrés Manuel López Obrador, el expanista cuestionó al actual mandatario sobre en qué podría trabajar si no en la iniciativa privada.

“No resolvería el no laborar para empresas extranjeras, puesto que sobre las nacionales el gobierno tiene incluso mayor poder. Y si lo correcto fuese no trabajar para ninguna, ¿de qué viviría un presidente honesto?”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Potenciales conflictos de interés se evitan con el plazo de ley. No resolvería el no laborar para empresas extranjeras, puesto que sobre las nacionales el gobierno tiene incluso mayor poder. Y si lo correcto fuese no trabajar para ninguna, ¿de qué viviría un presidente honesto?

Esto luego de que AMLO señaló -sin mencionar expresamente el nombre de Calderón- que un expresidente fue contratado por la empresa Avangrid, la cual vende electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y aunque destacó que eso no viola ninguna ley, sí podría prestarse al abuso de información importante que los expresidentes tienen al haber ocupado el cargo.

En respuesta, Calderón indicó que salió en 2018 del consejo de administración de la filial de Iberdrola, Avangrid, y rechazó las insinuaciones de López Obrador, sobre posibles actos de corrupción: “Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, 4 años después de haber concluido el cargo”, publicó en Twitter.

Quien fuera presidente de 2006 a 2012 tmabién dijo que se ha desempeñado con rectitud legal y ética “en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad”.

Posteriormente, López Obrador ofreció una disculpa a Calderón, quien fue su rival en la elección presidencial de 2006, aunque reiteró que no estaba bien que un presidente que recién deja el cargo se vaya de consejero a una empresa: “En el caso de Calderón, tiene relaciones con una empresa que no voy a mencionar su nombre, termina su mandato y se va de consejero con esa empresa. ¿Está bien eso? No. Entonces para que no vuelva a pasar y que no se moleste, que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero se les pasó la mano”.

Con información de agencias.