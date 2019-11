Debate en EU: ¿Qué pasa con Huawei? La ‘lista negra’ va más allá de Trump

Investing.com.- La decisión de Estados Unidos de extender la tregua a Huawei 90 días (hasta febrero de 2020) en vez de seis meses, como esperaba el mercado, sigue provocando comentarios a favor y en contra.

“El Departamento de Comercio prorroga 90 días la licencia que permite a las compañías estadounidenses exportar productos a Huawei, a pesar de que la firma china está incluida en una lista negra del Gobierno que le prohíbe hacer negocios con socios estadounidenses”, publica The New York Times.

Viernes, nueva votación

Este diario recuerda que este viernes la Comisión Federal de Comunicaciones votará si se prohíbe a los proveedores de servicios inalámbricos comprar equipos Huawei con subsidios federales destinados a expandir el acceso de banda ancha a áreas desatendidas. “A la lista negra se suma que los responsables políticos tratan de evitar que las agencias federales hagan negocios con la compañía”, apuntan.

Huawei se ha convertido en una moneda de cambio en la guerra comercial de Trump con Pekín. “El presidente ha vinculado constantemente el destino de la compañía con las conversaciones comerciales, y su disposición a aliviar las restricciones a la firma china a cambio de otras concesiones ha preocupado a los críticos del gigante asiático, quienes dicen que no es prudente combinar las negociaciones comerciales y de seguridad nacional”, recuerda The News York Times.

Confrontaciones internas

Las contradicciones en torno a poner límites o no a Huawei han llegado hasta el senador Chuck Schumer de Nueva York, que ha dicho que si Trump y el Departamento de Comercio “acuerdan que Huawei es una amenaza a la seguridad nacional, deberían empezar a actuar como tal”.

A Chuck Schumer se ha unido el senador Tom Cotton. Ambos han enviado una carta al Departamento de Comercio urgiéndole a que dicte reglas para hacer más difícil la exportación de tecnología sofisticada a China, tecnología que este país podría utilizar con fines militares, informa Reuters.

Además, el Subcomité Permanente de Investigación del Senado ha emitido un informe criticando a las agencias Federales por ser “demasiado lentas” a la hora de responder a cuestiones como el robo de propiedad intelectual por parte de China que, según el Subcomité, hace que los impuestos de los ciudadanos estadounidenses sirvan para financiar el crecimiento económico y militar de China.

“Como se viene observando últimamente por la actividad en el Congreso estadounidense, el enfrentamiento con China no es sólo una cuestión del presidente Trump. Es más, en muchos casos el Congreso va más lejos que Trump en las medidas que pretende imponer contra China en temas comerciales, de defensa de la propiedad intelectual y robo de tecnología, así como en cuestiones de derechos humanos, especialmente las relacionadas con la crisis política de Hong Kong. Todo ello puede terminar poniendo en cuestión la capacidad de ambos países para cerrar un acuerdo comercial”, explican los analistas de Link Securities.

La voz de las empresas

En este escenario, las propias empresas estadounidenses ya se han manifestado en alguna ocasión en contra de las decisiones internas del Gobierno norteamericano. Así, tal como recuerda The New York Times, “la extensión de la tregua a Huawei también beneficia a algunas grandes compañías tecnológicas estadounidenses, como Google (NASDAQ:GOOGL), que suministran a la empresa china ciertos componentes para sus productos. Esas compañías también han instado a la administración a permitir que las empresas continúen haciendo negocios con Huawei”.

No obstante, el “aplazamiento temporal” no ha contentado a Huawei, que sigue mostrando su oposición a estar incluida en la ya famosa lista negra. “Extender la Licencia General Temporal no tendrá un impacto sustancial en el negocio de Huawei de ninguna manera”, ha afirmado un portavoz de Huawei en un comunicado. “Esta decisión no cambia el hecho de que Huawei continúa siendo tratado injustamente”, concluye.

