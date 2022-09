Decisiones de gobernador de Texas sobre cárteles son politiqueras: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de declarar a los cárteles mexicanos como “terroristas” es un asunto politiquero ante las elecciones que se llevarán a cabo en Estados Unidos.

“En ningún estado de la Unión Americana, y que no olvide el señor que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, y nosotros hemos dicho con mucho respeto que quien no trate bien a nuestros paisanos no creo que vaya a contar con votos de mexicanos.

“No vamos nosotros, por ejemplo, a permitir maltrato, todo esto es politiquería hace como un mes, dos meses, implementó el gobernador de Texas un operativo para revisar los frenos, bloqueó la frontera causando muchísimos daños al comercio”, acusó el jefe del Ejecutivo federal.

Ayer, Abbott emitió una orden ejecutiva que designa a los cárteles mexicanos de droga como organizaciones terroristas e instruyó al Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS) tomar medidas inmediatas para mantener seguros a los texanos en medio de la creciente crisis nacional de fentanilo.

Asimismo, envió una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris solicitando clasificaciones de terroristas federales para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como otros cárteles que producen y distribuyen fentanilo.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal acusó que el gobernador de Texas está utilizando este tema y el migratorio con tintes electorales.

“En Estados Unidos, hay elecciones en Texas. Están usando el tema migratorio con propósito electorales, habría que ver si le corresponde a él hacer está declaratoria, y no al gobierno federal, pero en noviembre hay elecciones y ellos siempre utilizan con propósito electorales”, sostuvo.

