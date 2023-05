Déficit de naves industriales y falta de infraestructura, retos para el nearshoring

La relocalización de empresas de Asia a México (nearshoring) necesita que se resuelvan en corto plazo el déficit de naves industriales, así como la falta de infraestructura, principalmente de energía eléctrica, pues aunque México tenga una ubicación privilegiada, si esto falta, no se aprovechará al máximo el potencial de este fenómeno.

Kevin Piccolo, director general de Seisa Energía, empresa que pertenece a Grupo Gentor, indicó que no existe mejor opción para sustituir la manufactura que atiende las exportaciones que van hacia Estados Unidos que México, pero hay muchos retos y muchas cosas que trabajar para poder capitalizar realmente estas oportunidades del nearshoring.

En la parte de naves industriales dijo que se estima que hay un déficit de 11 millones de metros cuadrados, este año se espera que la demanda de éstas por nearshoring alcance los 2.5 millones de metros cuadrados.

Entonces, para que vengan nuevas industrias a trabajar a México, hay que encontrar la manera de poder satisfacer esa demanda de naves industriales y también resolver la falta de infraestructura eléctrica, hídrica, de transporte y tecnologías de la información, los cuales son pilares fundamentales.

“Estos son los pilares del desarrollo, si cualquiera de estos pilares falla podemos tener las mejores condiciones geográficas, podemos estar ubicados con 3,145 km de frontera, podremos estar al lado de nuestro vecino, podemos tener mar Atlántico, Pacífico, Océano Pacífico y Mar Caribe, pero si no tenemos infraestructura, comunicaciones y agua se nos va a caer el sueño.

“Necesitamos la disponibilidad de terrenos con infraestructura, porque el terreno tenemos suficiente, pero hay que desarrollarlo: ¿cuántos parques industriales tienen problemas para acercar a sus clientes industriales, no solamente centros de distribución, sino industrias que vengan a poner nuevas tecnologías y a crear empleo por no tener suficiente energía, por no tener suficiente agua o infraestructura? Un montón”, comentó durante su ponencia en el Foro Nacional IMEF de Energía e Infraestructura.

Por otro lado, entre las fortalezas de México para el nearshoring respecto a China destacó los salarios, costos de los commodities, proximidad del cliente (Estados Unidos), tasa de cambio de la moneda estable, estabilidad geopolítica y regulaciones ambientales, así como protección de la propiedad intelectual.

