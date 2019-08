Demandan a Amazon y Walmart por vender copias de bombillas ‘vintage’

Por Lauren Debter

Un grupo de minoristas importantes, incluidos Walmart, Amazon y Target, se enfrentan a una demanda por supuestamente vender un tipo de bombilla muy popular sin la autorización adecuada.

Walmart, Amazon, Target, Ikea y Bed Bath & Beyond fueron demandados por la Universidad de California, el martes pasado, por infracción de patente relacionada con las bombillas LED de “filamento”. Estas que tienen fibrillas visibles y brillantes que les dan un aspecto vintage, han aparecido cada vez más en restaurantes, hoteles y hogares en los últimos años.

La universidad dice que está presentando la demanda para proteger “la reinvención de la bombilla”, por un equipo de investigaciones, dirigido por el ganador del Premio Nobel, Shuji Nakamura, en la Universidad de California (UC), Santa Bárbara. Dice que los investigadores universitarios inventaron y patentaron una tecnología LED de filamento que usa una fracción de la energía que usan las bombillas incandescentes tradicionales, además dura más y se mantiene más fría, según la reclamación.

Sin embargo, los fabricantes extranjeros han sido acusados ​​de robar el diseño de la bombilla y producir cantidades masivas sin permiso. Estas lámparas luego fueron vendidas a un público “involuntario” por algunos de los minoristas más grandes del mundo, quienes no pudieron verificar que sus proveedores no estaban violando la propiedad intelectual, según la denuncia.

También lee: Accionistas demandan a Netflix por estimaciones de usuarios

Estas luces no estaban ampliamente disponibles hasta hace unos cinco años, pero han experimentado una enorme popularidad. Se espera que las ventas en los EU superen los 1,000 millones de dólares (mdd) en 2019, según la demanda. Por lo general, se comercializan como bombillas “vintage” o “Edison”, en referencia a la apariencia de estas, cuando Thomas Edison las inventó. Los minoristas como Amazon y Walmart venden las lámparas bajo sus propias marcas privadas, así como de marcas de terceros, por tan solo 2.50 dólares (50 pesos aproximadamente) cada una.

Un portavoz de Ikea dijo que la marca estaba “investigando los detalles de este asunto” y que era “prematuro” ofrecer cualquier comentario adicional, mientras que un vocero de Amazon dijo que la compañía no comenta sobre litigios activos. El representante de Target dijo que la empresa no había sido notificada formalmente y no tenía comentarios. Walmart y Bed Bath & Beyond no respondieron a una solicitud de comentarios.

La universidad dijo que poniendo la demanda, en parte, para hacer un punto. Según la petición, espera “encabezar una respuesta nacional más amplia a la amenaza existencial a la transferencia de tecnología universitaria que plantea el desprecio generalizado por los derechos de patente universitaria que prevalece hoy en día”.

[Con la demanda] están buscando una cantidad no específica de daños, que incluye pagos de regalías derivados del uso de su tecnología patentada. Las cinco demandas, presentadas por separado contra cada minorista, se presentaron en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en California.

No te pierdas: Comercio electrónico y desempeño en México impulsan a Walmart