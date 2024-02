Demandan a Tinder y otras apps de citas en EU por fomentar el uso compulsivo

Match Group fue objeto este miércoles de una demanda colectiva en la que se alega que sus aplicaciones de citas Tinder, Hinge y The League están diseñadas para crear adicción en los usuarios y así generar más beneficios para la compañía, en lugar de ayudarles a establecer relaciones.

Los demandantes aseguran que el modelo de negocio “depredador” de Match defrauda a quienes buscan el amor y temen perdérselo con un algoritmo que premia el “uso compulsivo” de sus plataformas y les incita a pagar cientos de dólares al año por suscripciones.

Según la demanda presentada ante un juzgado federal de San Francisco, Match utiliza funciones que “gamifican las plataformas para transformar a los usuarios en jugadores atrapados en una búsqueda de recompensas psicológicas que Match hace difíciles de alcanzar a propósito”.

Los seis demandantes -que residen en California, Florida, Georgia y Nueva York- lo calificaron de incoherente con el eslogan publicitario de Match, según el cual sus aplicaciones están “diseñadas para ser borradas”.

Match no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Su director ejecutivo, Bernard Kim, dijo a analistas el 31 de enero que la empresa con sede en Dallas adoptó una “mentalidad de fracaso rápido” para superar las características que no funcionan, y que Tinder y Hinge están utilizando inteligencia artificial para mejorar las experiencias de los usuarios.

La demanda se asemeja a una serie de litigios que acusan a Alphabet (matriz de Google), Meta Platforms (matriz de Facebook e Instagram), ByteDance (matriz de TikTok) y Snapchat (matriz de Snap), de diseñar deliberadamente funciones para enganchar a millones de niños a sus plataformas.

Una encuesta practicada en julio de 2022 por el Pew Research Center reveló que uno de cada diez adultos estadounidenses casados, que viven en pareja o que mantienen una relación romántica estable conoció a su pareja en sitios o aplicaciones de citas.

La demanda del miércoles acusa a Match de negligencia y de violar varias leyes estatales de protección del consumidor.

El caso es Oksayan et al v MatchGroup Inc, U.S. District Court, Northern District of California, No. 24-00888.

Con información de Reuters

