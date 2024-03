Denuncian ante FGR fabricación de testigos falsos por FGE Veracruz en caso Itiel ‘N’: Xpectro FM

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) y funcionarios de esa dependencia fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tortura y fabricación de testigos en el icónico caso del empresario Itiel Palacios García, en adelante Itiel “N”, de acuerdo con un reportaje de la plataforma Xpectro FM que reproducimos íntegro aquí.

Francisco Jaimes Macedo, originario de Playa Vicente, denunció ante la FGR a la FGE por los probables delitos de falsificación de documentos y delitos cometidos contra la impartición de justicia, mientras Juan Hernández Pérez y Emilio Pulido Gómez, del mismo municipio, realizaron su denuncia por el posible delito de tortura.

El empresario Itiel “N” fue aprehendido el 3 de junio del año 2023 por elementos de la Fiscalía de Coahuila en Ramos Arizpe como presunto responsable de los asesinatos de Eneas Pérez Ramírez y Leonardo Hernández, alias “El Brujo”, ocurridos el 27 de abril de 2018 en un palenque de Playa Vicente.

La denuncia contra el empresario, se basa en el testimonio de cuatro supuestos testigos ante los funcionarios de la delegación regional de la FGE en Playa Vicente.

Los funcionarios denunciados ante la FGR son Tomás Espinosa Hernández, Fiscal Sexto en la Unidad de Procuración de Justicia de San Andrés Tuxtla, Julio Alberto Zamora Bautista, Fiscal Segundo en la Sub Unidad de Procuración de Justicia en Playa Vicente.

También fueron denunciados Mauricio Rincón Martínez, agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Veracruz, Bonifacio Ramírez Cortés, policía ministerial adscrito a la Jefatura Detectives de Playa Vicente y/o contra quién resulte responsable.

Las denuncias se realizaron semanas atrás contra dichos funcionarios y quienes resulten responsables de la Fiscalía Estatal cuya titular es Verónica Hernández, por los probables delitos de tortura y robo de identidad para crear testigos falsos en el proceso legal contra el empresario.

XPECTRO FM cuenta, de acuerdo con su reportaje, con copias de las denuncias realizadas ante la FGR de tres de los cuatro supuestos testigos de la Fiscalía de Veracruz, entrevistas contrastadas entre la FGE y la FGR, además de identificar plenamente a los denunciantes en este caso.

Tres de los cuatro supuestos testigos de la Fiscalía de Veracruz que “denunciaron” a Itiel “N”, aseguraron en exclusiva a XPECTRO FM, que sus identidades fueron robadas, para realizar denuncias falsas en contra del empresario.

Los tres denunciantes afirmaron ante la FGR que fueron engañados por fiscales de la FGE en Playa Vicente para firmar documentos en blanco, que después fueron utilizados en el proceso penal contra el acusado.

El caso de Itiel “N” es considerado por muchos especialistas y juristas a nivel nacional un ejemplo de cómo la impartición de justicia en el estado de Veracruz, gobernado por el morenista Cuitláhuac García Jiménez, vive el peor momento de su historia, debido a la fabricación de delitos como “modus operandi”.

Al supuesto generador de violencia en la frontera entre Veracruz y Oaxaca, no se le tiene en los listados de miles de sujetos de interés y objetivos prioritarios en los últimos 12 meses en las principales agencias de seguridad de los Estados Unidos, confirmaron fuentes estadounidenses a XPECTRO FM y los listados públicos de ese país.

La Fiscalía de Veracruz y el gobierno federal, salvo una mención en la conferencia matutita del Presidente en junio del año pasado, no han podido presentar una investigación sólida contra el empresario.

Un juez federal, una jueza estatal y un Tribunal Colegiado Federal lo dejan libre y en tres horas le arman otro caso para recapturarlo

El 3 de junio del 2023 en la madrugada, Itiel “N” fue puesto en libertad por este caso en cumplimiento de una resolución de un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México y recibió su libertad otorgada por la jueza estatal Angélica Sánchez Hernández, al no haber pruebas en su contra.

En la puerta de salida del Penal Federal Número 18 de Ramos Arizpe, un grupo de agentes ministeriales del Estado de Coahuila lo volvieron a arrestar, luego de que la Fiscalía de Veracruz giró una nueva orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía de Veracruz argumentó que existían nuevas denuncias en este mismo caso, por lo que giró una orden de aprehensión a pesar de que la Dirección General de la Policía Ministerial de la propia fiscalía veracruzana, giró un oficio al director del Penal Federal de Ramos Arizpe, Juan Francisco Alfeirán, en el que se aseguró que no existía ningún mandamiento judicial o ministerial pendiente de cumplir ese mismo 3 de junio contra el empresario.

El 5 de junio del 2023 el presunto culpable veracruzano fue trasladado vía terrestre desde Ramos Arizpe en Coahuila, hasta el penal de Cosamaloapan, donde fue internado, para después ser trasladado al penal de máxima seguridad de Villa Aldama (también en Veracruz) en espera de conocer las nuevas denuncias en su contra.

En el proceso judicial en contra del inculpado, la FGE marcó como testigos de identidad reservada a cuatro personas, quienes presuntamente declararon que vieron a Itiel “N” asesinar a Eneas Pérez y a Leonardo Hernández aquel 27 de abril del 2018 en el Palenque de Playa Vicente.

“Testigo” Uno

Francisco Jaimes Macedo se presentó el 9 de febrero de este año, hace cuatro semanas, en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, para denunciar a la Fiscalía de Veracruz y varios de sus funcionarios por falsificación de documentos para realizar denuncias falsas en contra de Itiel N” y por delitos cometidos contra la impartición de justicia, en el caso de los asesinatos del palenque en abril del 2018 en Playa Vicente.

El 7 de junio de 2023, cuatro días después de la reaprehensión de Itiel “N”, Francisco Jaimes Macedo regresó a su casa por la noche luego de dirigir a sus equipos de fútbol infantil en Playa Vicente y encontró a su cuñado robando y haciendo destrozos en su inmueble.

Al encarar al hombre, el intruso sacó un puñal con el que intentó herirlo, pero Jaimes Macedo salió ileso de la agresión y se dirigió a la Fiscalía Regional para elaborar una denuncia de hechos por el intento de asesinato.

“A mí se me hizo fácil buscar al fiscal Julio (Zamora) porque yo le entreno a un entenado. Cuando nos juntábamos en el campo me decía que cualquier cosa que yo necesitara, contara con él. Se me hizo confiable. Como que él estaba contento con el trabajo que yo estaba haciendo con su hijastro.

“Le dije que tenía este caso y me dijo que lo esperara tantito porque estaba muy ocupado porque estaba llevando un caso un poco fuerte, pero dijo ´ve con la (policía) ministerial, ahí te van a atender y me van a pasar el reporte a mi´ y fui a la ministerial”, recordó Francisco Jaimes.

Una vez en las oficinas ministeriales fue atendido por otro fiscal al que conoce como el nombre de “Itaro”, y éste, le entregó unas hojas en blanco con el membrete de la FGE.

Jaimes afirmó que Itaro le dijo que firmara las hojas en blanco, que le plasmara sus huellas digitales en ellas y que él (Itaro) se encargaría del caso, al mismo tiempo de sacar una copia de la credencial de elector del denunciante.

Francisco Jaimes salió de la Fiscalía pensando que la denuncia quedaba en manos de un “amigo”, pero jamás fue llamado de nueva cuenta para ser informado de los avances de su caso o para cualquier otro trámite.

Meses después un conocido le informó que su nombre apareció como testigo del asesinato de Eneas Pérez Ramírez y Leonardo Hernández, alias “El Brujo”, y que él acusó a Itiel Palacios García como el asesino de las dos personas en abril del 2018.

“Yo me vine a dar cuenta de los papeles hasta noviembre, cuando un amigo al que también le robaron su identidad. Me habló mi amigo y me dijo que estaban mis huellas impresas en unos papeles. Que estaba denunciando a una persona que ni al caso, ni la conozco ni nada. Resulta que yo lo había denunciado, que había atestiguado en contra de él. No la conozco (a la persona), sólo sé que se llama Itiel, pero no lo conozco”, aseguró el supuesto testigo de la Fiscalía.

Francisco Jaimes Macedo aseguró que en caso de que algo le suceda a él o a su familia, la Fiscalía de Veracruz y los funcionares denunciados de Playa Vicente, serían responsables.

“Vivo muy inquieto y sí tengo temor que si estas personas no se tentaron el corazón para robarse mi identidad , pues ¿de qué no pueden ser capaces?. Si fueron capaces de robarme mi identidad, que no podrán hacer conmigo o mi familia.

“Tengo mucho temor de la ministerial y de la Fiscalía de Playa Vicente. Para mi son personas sin escrúpulos que no se tientan el corazón para hacer este tipo de cosas”, dijo Francisco Jaimes.

“Testigo” Dos

El 8 de enero Juan Hernández Pérez acudió a las instalaciones de la FGR en la capital del país para denunciar a la FGE de Veracruz por tortura previstos en el artículo 24 fracción I de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, tras conocer que una comparecencia para testificar en un accidente automovilístico finalizó como un falso testimonio en contra de Itiel Palacios.

El 11 de abril del 2021 Juan Hernández viajaba junto con una compañera de trabajo en la camioneta de ella y una joven en motocicleta se estrelló contra el vehículo. La joven falleció a causas de las heridas provocadas por el impacto.

El 14 de abril Hernández Pérez fue llamado a las instalaciones de la Fiscalía de Veracruz en Playa Vicente para declarar como testigo de la dueña de la camioneta.

En la Fiscalía de Playa Vicente, Hernández Pérez fue entrevistado por el fiscal Javier Valderrábano Vázquez, quien le tomó los datos y su declaración en la que señalaba que la camioneta en cuestión es la de su compañera.

El fiscal Valderrábano Vázquez le solicitó que fuera con el fiscal Julio Zamora para firmar los documentos, pero una vez con Julio Zamora éste le dio a firmar varias hojas en blanco, con el argumento de que él se encargaría de llenarlas para que ya no fuera necesario que Hernández Pérez regresará a la dependencia.

“Fui a la Fiscalía porque la muchacha con la que trabajo tuvimos un accidente automovilístico, se nos estrelló una moto y la muchacha desgraciadamente falleció. Entonces ella para recuperar su vehículo me pidió que fuera su testigo, porque la Fiscalía le pedía testigos para entregarle su camioneta.

“Me presenté en la Fiscalía y me entrevistó el fiscal Javier, me tomó mi declaración y me pasó con el fiscal Julio y él me dijo que le firmara unas hojas en blanco, me tomaron mis huellas (digitales) y sacó una copia de mi credencial de elector”, explicó Juan Hernández Pérez.

Fue la única vez que Juan Hernández estuvo en la Fiscalía de Playa Vicente, pero meses después se enteró por medio de un conocido que labora en esa dependencia, que aparecía como denunciante y testigo de la FGE en el caso que lleva contra Itiel “N”.

“Un conocido me informó que había aparecido como testigo en un caso de homicidio y que decía que yo había presenciado quién era el autor intelectual del asesinato, cosa de la cual yo no estaba enterado. La Fiscalía agarró mis datos para agarrarme como testigo de un crimen que yo no presencié. Yo me entero en noviembre del 2023. No sé por qué la Fiscalía tomó mis datos”, aseguró Juan Hernández.

Se le informó que en la denuncia él aseguró que fue a la Fiscalía a entregar unas cartulinas y mantas en las que supuestamente Itiel Palacios lo amenazaba, sin embargo, Hernández Pérez negó todo y recordó que sólo se presentó en la dependencia por el tema del accidente vial de abril del 2021.

“Nada más me dijeron que yo estaba como testigo, que yo lo había señalado que él había matado a esas personas y que presenté unas cartulinas donde él (Itiel) me amenazaba. Y unas pancartas que habían puesto en mi casa, pero todo eso es mentira, son inventos de la Fiscalía”, aseveró Hernández Pérez.

El denunciante señaló como responsables a la FGE de Veracruz y a los funcionarios de la dependencia en Playa Vicente, en caso de que algo le llegara a ocurrir a él o a su familia.

Considera que si la gente de la Fiscalía fue capaz de aprovecharse de su desconocimiento de los procesos legales para involucrarlo en la falsificación de evidencias en contra de Palacios García, podrían también dañar su integridad en todos los aspectos.

“La verdad tengo miedo de que existan represalias de la misma Fiscalía de Veracruz, que quieran hacerle algo a mi familia o a mí. Por eso queremos que el Gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) meta cartas en el asunto, que cheque eso, porque cómo van a dar datos de alguien si uno no está de acuerdo.

“Se robaron mi identidad prácticamente. El fiscal me dijo que eso se hacía para que no regresara si hay algún contratiempo o cualquier cosa. No (conocía los procesos) yo sólo fui porque la muchacha me pidió que fuera su testigo”, destacó Hernández Pérez.

“Testigo” Tres

El 28 de octubre del 2023 Emilio Pulido Gómez, se presentó en las instalaciones de la FGE de Veracruz en Playa Vicente como segundo testigo de la dueña de la camioneta en la que fue testigo Juan Hernández, con la finalidad de corroborar que el vehículo pertenecía a su compañera de trabajo.

Al igual que Juan Hernández, quien es su amigo y compañero su trabajo, Emilio Pulido se presentó el pasado 8 de enero en las instalaciones de la FGR para denunciar a la Fiscalía de Veracruz por el delito de tortura y utilizar su identidad para realizar denuncias falsas en contra de Itiel Palacios.

“Una amiga me pidió que fuera testigo por un accidente de auto, le dije que sí, que estaba bien y fui. Entré a la Fiscalía, me dieron unos papeles, me dijeron que pusiera mis huellas en ellos.

“Me atendieron dos fiscales, la verdad no me dijeron sus nombres y que firmara unos papeles que estaban en blanco y eso es todo. No recuerdo cuántas hojas eran, pero si eran algo, como seis o siete hojas completamente en blanco”, acusó Emilio Pulido.

Días después de presentarse en la Fiscalía en Playa Vicente, supo que él y otras personas, son señaladas como testigos de la FGE en el proceso judicial por los asesinatos de Eneas Pérez Ramírez y Leonardo “El Brujo” Hernández y entendió que se hizo mal uso de las hojas en blanco que firmó.

“Por un conocido (me entero) que yo había aparecido en eso de activaciones de la Fiscalía. Que había visto que yo aparecía ahí como testigo de un homicidio y dije ¿cómo?, si no fui en ningún momento a firmar eso ni nada. Pues ahí apareces, me dijo. Me saqué de onda, no sé por qué hicieron eso (los de la FGE). Como yo fui como testigo nada más (por el tema de la camioneta), nunca pensé que fueran a ocupar mis huellas. No sé cómo se hacen (los procesos en la Fiscalía), pensé que lo que me dijeron era verdad”, aseguró Pulido Gómez.

El conocer del asunto provocó miedo y angustia en Emilio Pulido, quien es un joven de 24 años de edad que trabaja como estibador en un supermercado y, según sus declaraciones, nunca se enteró del ataque armado en el que murieron Pérez Ramírez y “El Brujo” Hernández.

Al ver el actuar de la FGE Pulido Hernández teme represalias de la dependencia y de los funcionarios a los que denunció ante la FGR, por lo que señaló que en caso de que algo le ocurriera a él o su familia, ellos serían los responsables

“Yo haría responsable a la Fiscalía del Estado de Veracruz, con lo que acaban de hacer cómo voy a confiar en ellos. Vivo con miedo, temo que me hagan algo o le hagan algo a mi familia.

“No se vale, se supone que están para cuidarlo a uno, no para meterlo en problemas. Tengo miedo específicamente de la Fiscalía del Estado de Veracruz. Usaron mis cosas para hacer algo que yo no presencié, ni vi, ni estuve en el lugar”, enfatizó Emilio Pulido.

Testimonio de Oswaldo Pérez Ramírez

El 11 de junio del 2023 XPECTRO FM publicó el testimonio de Oswaldo Pérez Ramírez, hermano de Eneas Pérez Ramírez, en el que denunció hostigamiento de funcionarios de la FGE contra él, su familia y aseguró que el proceso jurídico en contra del presunto culpable veracruzano es un montaje de la Fiscalía veracruzana.

Pérez Ramírez recordó que la noche del asesinato de su hermano en abril del 2018, a él le tocó reconocer su cuerpo y dio fe de que el cadáver era de Eneas Pérez Ramírez y más nada.

Oswaldo Pérez recordó que el 9 de junio del 2023, seis días después de la reaprehensión de Palacios García, se presentaron dos comandantes y tres oficiales en su domicilio, todos armados, y le dijeron que la FGE quería ponerle un asesor jurídico por el asesinato de su hermano.

El hermano de Eneas Pérez jamás creyó la historia de la FGE en la que se inculpa a Itiel “N”, por lo que no quiso prestarse a continuar con el proceso, sin embargo, los comandantes le solicitaron escribir en una hoja su solicitud.

La sospecha de Oswaldo Pérez es que en el escrito en el que se niega a recibir la asesoría de la FGE, quedó un espacio en blanco muy amplio que no fue tachado ni cruzado y que pudo ser mal utilizado por los elementos de la Fiscalía para perjudicar al acusado.

“Temo por mi integridad, porque te hacen firmar documentos y luego los presentan con anomalías y la verdad eso estoy temiendo ahora. Yo no puedo acusar directamente a alguien (por el crimen de su hermano), lo único que hice fue reconocer el cuerpo de mi hermano.

“Con mi puño y letra yo no llené nada, ellos (la FGE) se atrevieron a llenar una carpeta con puras falsedades y vuelven a agarrar a este señor (Itiel Palacios) y vuelven a mi domicilio y me hacen firmar”, recordó Oswaldo Pérez a XPECTRO FM en junio de 2023.

XPECTRO FM se comunicó en dos momentos, jueves y domingo, con funcionarios del área de Comunicación Social de la Fiscalía General de Veracruz para conocer su versión de los hechos que se establecen en la investigación periodística.

Se mandó además un cuestionario con nueve preguntas para recibir su postura, sin que hubiera respuesta entre el viernes 9 de marzo y el domingo 10 por la noche a las 21.00 horas que se cerró el reportaje.

