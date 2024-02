Conceden a Emilio Lozoya enfrentar acusaciones de corrupción por Odebrecht fuera de prisión

Tras 838 días en prisión, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrentará su proceso penal por corrupción en la entrega de unos contratos a la empresa Odebrecht en la comodidad de casa, luego de que un Tribunal Federal otorgó un amparo que ordena su liberación del Reclusorio Norte.

“El día de hoy, el Juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”, informó Manuel Granados, fiscal de Asuntos especiales de la Fiscalía General de la República (FGR).

El magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México propuso conceder la protección de la justicia al exfuncionario de Pemex,

El exdirector de Petróleos Mexicanos tendrá que utilizar un brazalete electrónico, mientras continúe su proceso. Hasta el momento el Tribunal no ha dado a conocer la versión pública de su resolución otorgada a Emilio Lozoya Austin.

El 4 de noviembre de 2021, a Emilio Lozoya Austin se le acabó el surfeo judicial en la investigación de entrega de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, ya que quedó recluido en el Reclusorio Norte por un alto riesgo de fuga apoyado por una red familiar y 2 millones de euros guardados en Liechtenstein.

“Voy a modificar la medida cautelar (de Emilio Lozoya Austin) y va estar en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte”, manifestó Artemino Zúñiga Guzmán, juez de Control en esa cárcel de la Ciudad de México.

El juez del Poder Judicial de la Federación dijo que no había dictado la prisión preventiva justificada, porque la Fiscalía General de la República no la había solicitado desde la llegada del ex director general de Pemex a México procedente de Madrid, España.

El juez de Control del Reclusorio Norte se apoyó de las pruebas presentadas por los representantes de la Fiscalía General General de la República, quienes mostraron que Emilio Lozoya tiene 2 millones de euros listos para ser usados para una fuga.

Los representantes de la FGR manifestaron que Emilio Lozoya Austin cuenta con una red familiar encabezada por Emilio Lozoya Thalman y su esposa Marielle Helene Eckes para ayudar a esconder en México y el extranjero.

Adicionalmente valoraron que Emilio Lozoya Austin se había fugado a Europa, por lo que había dictado una orden de aprehensión para imputar cargos como el cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la recepción de dinero de la constructora brasileña Odebrecht.

“Yo no me fugué, sino fue a Europa hacer negocios financieros a los que me dedico”, señaló Emilio Lozoya Austin, ante el Juez de Control del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto afirmó que hay intereses de personas con poder, quienes no quieren que se conozca la verdad en la entrega de los sobornos de Odebrecht.

