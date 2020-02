Día del Internet Seguro, con poco qué celebrar en México

El 11 de febrero se celebrará, en más de 100 países, el Día Internacional del Internet Seguro, una fecha impulsada por la Unión Europea para concientizar sobre la necesidad de contar con esta herramienta de manera segura.

Sin embargo en México esta fecha y más este tema ha dejado mucho que desear, ya que la percepción de algunos especialistas es que mientras no se tenga una base o una estrategia bien definida sobre el rumbo y los alcances que tiene el internet en materia de seguridad, difícilmente nuestro país podrá ocupar un lugar trascendente en ciberseguridad alrededor del mundo.

Así lo detalla a Forbes México, Jorge Enrique Osorio Bretón, cofundador y director de CSI, firma dedicada a la consultoría y servicios de Seguridad, quien avisora un momento difícil para México en el tema de ciberseguridad.

“Yo creo que es más inseguro que en otros lugares, porque las políticas que debería de haber, no hablando de políticas públicas, sino de políticas internas de cada una de las organizaciones, todavía son muy difícil de hacer cumplir. Una de las principales razones es el tema del presupuesto, hay empresas que aunque quieren hacer cosas de seguridad no tienen el presupuesto, al no tener el presupuesto, se quedan solamente en buenos deseos”, señala el especialista.

Estrategia Nacional de Ciberseguridad

Dice que otro de los grandes retos es definir la llamada Estrategia Nacional de Ciberseguridad la cual en su parecer, ha quedado pausada desde hace un par de años ya que no se han visto avances ni dinamismo para este tipo de temas.

Señala que han sido notorios los altibajos que se han tenido en el campo de la seguridad cibernética en México.

“Hemos tenido altibajos en los últimos años. En 2017 y 2018 estábamos mejor posicionados a nivel mundial, según órganos de las Naciones Unidas que se dedican específicamente a calificar el índice de ciberseguridad para cada uno de los países. Sin embargo hay varios factores que ellos toman para poder calificar y México estaba mejor posicionado hace años, por qué razón, porque se estaba impulsando una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ante esta estrategia que se empezó a trabajar desde hace años, se involucró sociedad, sectores, empresas, gobierno, pero en 2018 la verdad es que se ha ido perdiendo la continuidad de esta estrategia, entonces ahora en esta medición ya nos posicionan más abajo”, detalla.

Lo cierto es que el uso de Internet ha evolucionado hasta convertirse en la base de nuestro intercambio social y comercial y, gracias a la conectividad y movilidad, esta tendencia crece exponencialmente en todo el mundo. Es por esto que la seguridad en las redes es algo que genera especial interés para los especialistas, padres y usuarios de cualquier edad.

“El internet no es seguro no solo en México sino en cualquier lugar, de forma natural en el momento en que yo me conecto a cualquier red social yo ya estoy empezando interactuar con sistemas que están fuera de mi control, desde ahí ya hay cierto nivel de riesgo, para los casos que ha habido en México”, dice Osorio Bretón.

¿Cómo está parado México?

De acuerdo a F5 Networks Research, Brasil y México lideran ataques digitales de Latinoamérica. Los resultados arrojan que las vulnerabilidades atacan varias verticales económicas, siendo que la mayor incidencia se encuentra en links infectados en correos electrónicos, en el phishing y en el uso de BotNets (Mirai) en entornos de IoT.

La encuesta ”LATAM Security Threats” arroja luz sobre lo que realmente está sucediendo en Latinoamérica. Muestra que Brasil es el undécimo país desde el cual se lanzan la mayoría de los ataques en todo el planeta; siendo de América Latina el primero, seguido por México y Venezuela.

Diariamente, más de un millón de personas se conectan por primera a internet; su uso, acceso y amplitud de información lo ha convertido en una de las herramientas más importantes en la actualidad, así lo destaca el Global Digital Report, un informe realizado cada año por We Are Social y Hootsuit.

De acuerdo con este análisis, en el 2019 se registraron 4.39 mil millones de usuarios de internet a nivel mundial, lo que significó un crecimiento del 9,1% en comparación al 2018, siendo los Emiratos Árabes Unidos el país con la mayor penetración de internet, ya que cuenta con el 99% de su población conectada.

En cuanto a América Latina, el internet alcanzó una media de penetración del 73%; el país con mayor cantidad de población conectada es Argentina con el 93% y el menos conectado es Venezuela con 60% de la población. Mientras que, en México, el internet alcanzó una penetración del 67%, es decir, 88 millones de usuarios conectados en el 2019.