Dictamen de Tribunal Europeo resalta que UEFA debe proteger acceso a mercado: Superliga

EFE.- La Superliga se mostró satisfecha con el reconocimiento del derecho de terceros a organizar competiciones paneuropeas de clubes que hace el dictamen del abogado general del Tribunal Europeo de Justicia de la UE (TJUE) y destacó que el mismo reconoce que “la UEFA tiene la responsabilidad de proteger que no se vean privados indebidamente de acceso al mercado”.

La empresa A22 Sports Management, impulsora del proyecto y demandante contra la UEFA y la FIFA, resaltó ambos aspectos después de que el abogado general del TJUE para el caso, el griego Athanasios Rantos, hiciera públicas sus conclusiones, que recordó que son “consultivas, no vinculantes”, y que indican que la UEFA y la FIFA no abusaron de su posición dominante al bloquear la Superliga.

La firma destacó que el documento del TJUE afirma que la UEFA es el organizador monopolístico de todas las grandes competiciones internacionales y tiene la “responsabilidad particular” de garantizar que no se deniegue indebidamente a terceros el acceso al mercado.

“El Abogado General (Athanasios) Rantos señala que las condiciones de acceso al mercado deben ser claras, objetivas y lo más detalladas posible para que los organizadores de competiciones de terceros puedan cumplirlas. En el caso de terceros que cumplan estas condiciones, la federación en cuestión no debe denegar el acceso. En particular, la UEFA no puede tener en cuenta su propio interés en ningún proceso de autorización”, añadió.

El consejero delegado de A22, el alemán Bernd Reichart, indicó este jueves que “la opinión del Abogado General es un paso en un caso todavía abierto” y confió en que los 15 jueces que resolverán “ofrecerán finalmente a los clube la oportunidad de gestionar su propio destino en Europa”.

“Estamos satisfechos con el reconocimiento del derecho de terceros a organizar competiciones paneuropeas de clubes. El Abogado General dejó claro que la UEFA tiene una posición monopolística que conlleva importantes responsabilidades a la hora de permitir a terceros actuar libremente en el mercado. Sin embargo, creemos que los 15 jueces de la Gran Sala del TJUE que tienen la responsabilidad de examinar este caso profundizarán de forma sustancial en su análisis y ofrecerán finalmente a los clubes la oportunidad de gestionar su propio destino en Europa”, opinó.

A22 señaló también en un comunicado que a la espera de la sentencia definitiva en la primavera de 2023 “inició un amplio diálogo con un grupo de partes interesadas del fútbol en octubre de 2022”. “El objetivo es facilitar el desarrollo de un modelo deportivo sostenible para las competiciones europeas de clubes que refleje los mejores intereses mutuos y a largo plazo de los aficionados y de la comunidad futbolística en general”, agregó.

La firma recordó que es una empresa creada para promover y ayudar en la creación de la Superliga Europea y que en su calidad de asesora se centra en la estructura general y en los aspectos operativos y financieros de la posible nueva competición.

Antes de expresar su opinión de manera oficial sobre el dictamen conocido hoy, A22 resaltó también en redes sociales que “las medidas disciplinarias que parecen haber sido previstas por la UEFA, incluidas las amenazas de sanciones contra los participantes en la ESL (Superliga Europea), pueden tener un impacto en la disposición de los clubes y jugadores necesarios para formar esta nueva competición y, por tanto, cerrar el mercado de la organización de competiciones de fútbol en Europa a un competidor potencial”.

“Los clubes y los jugadores deben poder conocer de antemano las condiciones para poder participar en eventos de terceros. Las sanciones también deben ser suficientemente claras, previsibles y proporcionadas para limitar cualquier riesgo de aplicación arbitraria”, sostuvo.

A22 Sports Management y European Super League Company (ESL) presentaron una denuncia contra la UEFA y la FIFA en el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, por posible abuso de posición dominante el 20 de abril de 2021, dos días después del anuncio de creación de la Superliga a partir de la temporada 2021-2022,.

El juzgado elevó entonces una cuestión prejudicial al TJUE, al que pidió sin éxito que tramitara el caso por el procedimiento de urgencia y planteó seis preguntas sobre una posible posición de abuso de la UEFA y la FIFA de acuerdo a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), al impedir otras competiciones fuera de su ámbito.

La demanda de A22 y ESL incluyó la petición de medidas cautelares para evitar posibles sanciones a los clubes implicados en el proyecto, que fueron estimadas entonces por el juzgado madrileño y la UEFA tuvo que paralizar los expedientes abiertos a los clubes implicados.

El juzgado, con una titular al frente distinta del juez que inició el procedimiento y que fue el que se dirigió al TJUE, levantó en abril de este año las medidas cautelares que impedían sanciones para estos tres clubes, pero la UEFA no ha adoptado medida alguna.

Según el abogado Rantos, “la UEFA es el operador dominante de las principales competiciones de clubes y tiene la responsabilidad de proteger que terceros no se vean privados indebidamente de acceso al mercado”, indicó A22 Sports en su cuenta de Twitter·

También resaltó que el dictamen afirma que “Los clubes y los jugadores deben poder conocer de antemano las condiciones para poder participar en eventos de terceros. Las sanciones también deben ser suficientemente claras, previsibles y proporcionadas para limitar cualquier riesgo de aplicación arbitraria”, agregó.

El consejero delegado de A22, el alemán Bernd Reichart, tiene previsto ofrecer mañana una conferencia en Madrid, pero hace unos días mostró “el máximo respeto por los tribunales” y aseguró que “la Superliga es una necesidad estructural y se adaptará a la realidad que exista después del fallo del TJUE”.

Europa confirma legitimidad FIFA y UEFA para aprobar nueva competición

La FIFA acogió este jueves con satisfacción el dictamen emitido hoy por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), “en el que confirma la legitimidad de la FIFA y la UEFA para aprobar cualquier nueva competición de fútbol”.

Sigue con: NFL no realizará juego en México en 2023 por renovación del Estadio Azteca

“Del mismo modo, el abogado general considera que pueden imponerse sanciones en relación con los concursos que no cumplan los criterios de autorización aprobados”, destacó después conocer el dictamen que entiende que la FIFA y la UEFA no incurrieron en abuso de su posición dominante al bloquear con amenaza de sanciones la creación de la Superliga.

El organismo que preside Gianni Infantino también aplaudió el reconocimiento por parte del abogado general de los derechos exclusivos de la FIFA para comercializar las competiciones internacionales organizadas por la propia FIFA.

Igualmente resaltó el reconocimiento en las conclusiones conocidas hoy “del carácter especial del deporte, incluida la estructura piramidal, que preserva el carácter de mérito deportivo y las competiciones abiertas accesibles a todos, así como los principios de ascenso y descenso, equilibrio competitivo y solidaridad financiera”

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información