Digitt obtiene 50 mdd para que más mexicanos enfrenten sus deudas

La fintech Digitt quiere que más mexicanos les hagan frente a sus deudas bancarias. Y su propósito, hoy, es una realidad, ya que la empresa, la cual forma parte de las 30 Promesas de los Negocios de Forbes México 2024, obtuvo una línea de crédito de 50 millones de dólares provenientes de CoVenture Management LLC.

“Aliarnos con CoVenture marca un hito clave en nuestro camino”, dice, en un comunicado, David García, CEO de Digitt. “Hemos construido una base sólida en Digitt que resultó en recibir 9 ofertas diferentes de fondos importantes, pero dada la reputación, experiencia, flexibilidad y capacidad de escalar de CoVenture, estamos encantados de trabajar con ellos”.

Digitt representa la primera inversión directa de CoVenture en América Latina, pues es una firma líder en crédito privado y administración de activos alternativos con sede en Nueva York. “Estamos emocionados de ingresar al mercado latinoamericano con Digitt y apoyar el crecimiento de David y su equipo en un producto que ya tiene un historial establecido y está resolviendo activamente un problema en el ecosistema financiero de México”, añadió Lei Tie, director de Crédito Privado en CoVenture.

Digitt espera triplicar su cartera en los próximos 12 meses, permitiendo a más de 15,000 personas en México pagar sus deudas de tarjetas y finalmente tener acceso a productos de crédito accesibles, flexibles y predecibles.

En 2019, David García y su socio Manuel Álvarez lanzaron Digitt, una empresa que refinancia las deudas de las personas con los bancos. Todo el proceso que desarrolla la fintech se efectúa a través de su página de internet. El año pasado, el revenue [el indicador que mide los ingresos brutos] de la compañía se multiplicó tres veces, mientras que los costos operativos sólo representaron 20%.

“En México y la mayor parte de América Latina, las tasas de interés abusivas de tarjetas de crédito son un problema importante, aún para los clientes con buen historial crediticio. Incluso aquellos con un historial crediticio sólido, ingresos comprobables, empleo estable y con voluntad y capacidad de pago demostradas, están sujetos a tasas de interés de entre 60 y 150%. Mientras que la mayoría de las fintechs en la región se enfocan en la población no bancarizada, estos clientes de bajo riesgo generan hoy más de 20,000 millones de dólares al año en ingresos por intereses a los cinco principales bancos en el país”, asegura la empresa.

La línea de crédito ayudará a expandir el producto de refinanciamiento de deuda de Digitt, ampliar su oferta de productos y profundizar la relación de la empresa con sus clientes.

Digitt fue fundada por Manuel Álvarez y David García después de que David experimentara de primera mano tener deuda de tarjeta de crédito.

De forma previa, Digitt levantó 4.8 millones de dólares en venture capital por parte de inversionistas como Clocktower Technology Ventures, FJ Labs, Gilgamesh Ventures, Yes VC, Angel Ventures México y New Stack Ventures, junto con reconocidos inversionistas ángeles, como el ex presidente de SoFi, Saturnino Fanlo.

