30 promesas 2024: Digitt, un salvavidas frente al terror de las deudas

Un emprendimiento llevó a David García a contraer una deuda con el banco más grande del país. En 2016, la tarjeta de crédito se convirtió en una fuente de financiamiento que le trajo un sinsabor en su historial crediticio, pero también le mostró una oportunidad de emprender.

“Por más que pagaba, todo se iba a los intereses [con una tasa de 70%] y la deuda no disminuía. Era una situación muy frustrante, desesperante, porque no tenía salida y no me parecía que tuviera sentido que alguien con un buen historial estuviera pagando una elevada tasa de interés. Me di cuenta de que en el país hay millones de personas (con deudas calculadas en más de 15,000 mdd) viviendo la misma situación”, dice, en entrevista, García, CEO y cofundador de Digitt.

En 2019, David García y su socio Manuel Álvarez lanzaron Digitt, una empresa que refinancia las deudas de las personas con los bancos. “Nosotros le cobramos una tasa de interés a nuestros clientes, la cual es muchísimo más baja que la que cobran los bancos, lo que representa la mitad de lo que están pagando. De esa manera, ellos ahorran en interés y nosotros podemos tener una compañía rentable”, dice.

Foto: © Paco Gramontti.

Todo el proceso que desarrolla Digitt se efectúa a través de su página de internet. El año pasado, el revenue [el indicador que mide los ingresos brutos] de la compañía se multiplicó tres veces, mientras que los costos operativos sólo representaron 20%.

“Cuando los ingresos crecen a esa velocidad y el costo operativo se mantiene prácticamente plano, a través de nuestra tecnología podemos cobrar tasas más bajas. Además, como apostamos por la gente que tiene voluntad de pago y quiere hacerlo, nuestras tasas de morosidad son infinitamente más bajas que la de los bancos”, dice.

En la actualidad, la compañía ya suma más de 11,000 clientes, atendidos desde su plataforma, aunque la oportunidad es dar servicio a millones de personas.

“Hoy estamos enfocados al 100% en escalar este modelo, pues hay una oportunidad enorme. Es la principal prioridad y, después, lo que vemos que es más importante es la gente que viene con nosotros para refinanciar su deuda”.

Además, Digitt ofrece préstamos personales a los clientes que cumplen puntualmente con el pago de su refinanciamiento. En este sentido, la apuesta se encuentra en ofrecer sus nuevos productos financieros.

En 2022, la firma financió más de 100 millones de pesos a sus clientes y cerró ese año con una ronda de inversión semilla. “El reto, este año, es volver a multiplicar el tamaño de la compañía”, dice David García.

Este artículo es parte de la edición impresa de Forbes México de las 30 Promesas 2024.

