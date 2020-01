Dióxido de carbono alcanzó nuevo récord en la historia de la humanidad

El dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra alcanzó 415.79 partes por millón (ppm) en el Observatorio Mauna Loa en las últimas horas del martes y casi terminando el primer mes del año, esa medición fue récord del día con la mayor cantidad de dióxido de carbono en toda la historia humana.

El dióxido de carbono atmosférico sigue el patrón de oscilación en el transcurso de un año, aumentando desde el otoño hasta la primavera a medida que las plantas se descomponen y luego disminuyendo durante el verano a medida que las plantas crecen y absorben el carbono de la atmósfera.

El ciclo ha sido impulsado por procesos naturales para toda la existencia humana hasta que el mundo comenzó a emitir dióxido de carbono. Ahora, el situación todavía existe, pero ha aumentado constantemente con cada año que pasa de emisiones de carbono continuas.

El registro diario del martes último registrado en el Observatorio Mauna Loa, el estándar de oro de los sitios de medición, es un indicador de que habrá más registros en los próximos meses. El récord mensual de dióxido de carbono generalmente se establece en marzo o abril, aunque el año pasado ocurrió en febrero debido a actividades humanas que queman combustibles fósiles.

🏆📈🏆 415.79 ppm #CO2 in Earth’s atmosphere on January 21, 2020 🏆 HIGHEST EVER daily average at Mauna Loa Observatory 🏆 Up from 413.21 ppm a year ago (Jan 20/19) 🏆 #NOAA data & graphic: https://t.co/MZIEphYygh 🏆 Daily https://t.co/DpFGQoYEwb records: https://t.co/PTTkLiPGm2 pic.twitter.com/bBNNheKPb1

— CO2 earth (@CO2_earth) January 22, 2020