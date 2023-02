Diputados avalan Ley del Espacio Aéreo; oposición acusa militarización del cielo

Morena le dio una nueva tarea a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta dependencia no sólo se encarga de construir las obras emblemáticas del actual gobierno federal o de la seguridad pública o de administrar un aeropuerto, ahora también será el ente coordinador de la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano.

Lo anterior porque la Cámara de Diputados avaló -en lo general y particular con 261 votos a favor, 26 en contra y 198 abstenciones- la expedición de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Sin embargo, los partidos de oposición aseguraron que este dictamen militariza el espacio aéreo, ya que con esta nueva legislación se les otorga mayores facultares a los militares cuando son tareas que deben ser para civiles.

La iniciativa crea el Sistema de Vigilancia y protección del Espacio Aéreo Mexicano, el cual estará encabezado por la Sedena. Este tendrá como finalidad inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas y de aquellas que atenten contra la seguridad nacional.

Estará conformado por las secretarias, además de la Defensa Nacional, por Marina, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Seguridad y Protección Ciudadana, hacienda y Crédito Público y de Gobernación.

También se crea el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, el cual también dependerá de la Sedena. Este organismo llevará a cabo acciones de acertamientos, interceptación aérea, identificación y asistencia de aeronaves en emergencia en el espacio aéreo.

En la discusión de este dictamen, los partidos de oposición fueron en contra de la expedición de esta nueva ley al señalar que con ello se militarizaba el espacio aéreo al otórgale a los militares encargarse coordinar la vigilancia del mismo. Además, aseveraron que va en contra de lo que establece la Constitución.

“No estamos en contra de las Fuerzas Armadas de nuestro país, sino todo lo contrario. En lo que no estamos de acuerdo en la bancada naranja (Movimiento Ciudadano) es en que se le falte al respeto a esta institución. Al atribuirle facultades que no le corresponden, se les aleja del objeto para el cual fueron creadas. Están queriendo militarizar el espacio aéreo mexicano y están duplicando facultades ya reguladas en la Ley de Aviación Civil”. dijo el diputado Sergio Barrera.

En caso contrario, la morenista Rosangela Amairany Peña, defendió la nueva ley al asegurar que es necesario un nuevo modelo aeronáutica congruente con la estrategia de seguridad. Por ello, mencionó que es necesario la participación de la Sedena, pues en 2019 el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que ingreso 118 toneladas de cocaína por vía aérea a ese país.

“El grupo parlamentario Morena no tiene la menor duda de la importancia de fortalecer la seguridad del espacio aéreo nacional y con ello evitaremos accidentes irreparables, se evitará combatir al crimen organizado (…) No más aeródromos irregulares y pistas clandestinas, no más licencias falsas y no más uso indebido de la infraestructura aeroportuaria (…) ¿Quién más sino las Fuerzas Armadas podrían garantizar la seguridad del espacio aéreo?”, dijo la morenista.

